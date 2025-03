Mit diesen Augenbrauenseren seid ihr nur wenige Wochen von euren Dream-Brows entfernt (2025)

Außerdem gibt es sicher einige, die sich mit der Pinzette an den Spiegel gesetzt haben und möglicherweise das ein oder andere Haar zu viel gezupft haben. No shame in the game, denn das haben wir auch schon hinter uns. Glücklicherweise gibt es Augenbrauenseren, die auch wirklich etwas bringen. Ihre Formeln sind in der Regel reich an hochwertigen Inhaltsstoffen, Antioxidantien und Vitaminen wie Biotin, Hyaluronsäure, Panthenol, Keratin, Arganöl, Grüntee-Extrakt, Vitamin B5 und vielen, vielen mehr. Sie regen nicht nur das Wachstum der Augenbrauenhaare an, machen sie dicker und voller, sondern tragen auch zur Erhaltung gesunder Haarfollikel bei.

