Natal no Animal Crossing: New Horizons (2025)

Última modificação: 8 de dezembro de 2020 às 14:56 por Natali Chiconi .

Depois da incrível atualização de Halloween, agora é hora de encerrar o ano com a atualização gratuita de Natal do Animal Crossing: New Horizons! Para esta temporada de férias, o game vai redecorar totalmente sua ilha. Para saber tudo sobre essa novidade, acompanhe nossas dicas a seguir.

Atualização de inverno

Neve Flocos de neve Snowballs e Snowboy

Eventos A Aurora Boreal Dia do brinquedo Contagem regressiva da véspera de Ano Novo

Itens Conjunto de brinquedos de Natal Ornamentos Roupas e acessórios de inverno Itens para a véspera de Ano Novo



Atualização de inverno

Além dos eventos e itens específicos de Natal e Ano Novo, Animal Crossing: New Horizons oferece uma atualização geral de inverno , incluindo 9 novas reações e 6 novos penteados. Uma expansão de armazenamento de itens domésticos (800 slots) e a possibilidade de visitar Dream Islands aleatórios com Luna são outras novidades.

Você deve notar que, desta vez, alguns itens estão bloqueados dependendo da sua localização, o que significa que você não terá acesso aos mesmos itens se morar no Hemisfério Norte como se vivesse no Hemisfério Sul.

Neve

A partir de novembro, o game introduziu a possibilidade de ver uma leve nevasca pela primeira vez (no Hemisfério Norte). A neve continuará cobrindo o solo durante todo o mês de dezembro.

Flocos de neve

Alguns flocos de neve maiores estarão flutuando no ar - e sim, você pode coletá-los! Mais do que isso, os flocos de neve flutuantes também são necessários para as suas receitas de artesanato de inverno, como Falling-Snow Wall, Iceberg Wall e Snowflake Pochette.

Snowballs e Snowboy

Assim que o período de cobertura de neve estiver próximo, todos os dias, você encontrará duas bolas de neve uma ao lado da outra - a localização delas será aleatória, então certifique-se de explorar todos os cantos de sua ilha. Você será capaz de chutá-las e torná-las maiores.

Então, você poderá juntá-los e formar um Snowboy ! Se o seu Snowboy for perfeito (ou seja, as duas bolas de neve são exatamente do mesmo tamanho), ele lhe dará um Floco de Neve Grande e uma Receita de Fabricação de Floco de Neve Grande de Inverno. Ele derreterá pelos próximos três dias e dará um grande floco de neve por dia.

Eventos

Haverá dois (e talvez até três) eventos importantes neste mês - e a viagem no tempo não os permitirá, então você terá que ser paciente!



A Aurora Boreal

Se você mora no Hemisfério Norte, assim que a neve grudar no solo, você pode ser capaz de ver os eventos climáticos da Aurora Boreal . Na verdade, cada ilha tem um padrão climático diferente , que definirá se é possível apreciá-lo e, em caso afirmativo, quando.

Esses eventos também ocorrerão em janeiro. Você também terá a chance de comprar uma parede Aurora de 1º de dezembro em diante!

Para aqueles que estão aproveitando o verão no Hemisfério Sul , você poderá comprar o Tapete Girassol e a Coroa Girassol.

Dia do brinquedo

Toy Day é o evento da véspera de Natal em Animal Crossing: New Horizons, e já apareceu em quase todos os jogos Animal Crossing (exceto no Wild World). Neste ano, será realizado em 24 de dezembro e você poderá conhecer Jingle the Reindeer . Jingle pedirá que você faça alguns papéis festivos e, quando houver o suficiente, você distribuirá presentes a todos os aldeões, vestidos de Papai Noel.

Contagem regressiva da véspera de Ano Novo

Para celebrar a véspera de Ano Novo, um enorme relógio de contagem regressiva estará presente na frente dos Serviços de Residência. Todos (e até Isabelle) estarão lá, contando até meia-noite e esperando para curtir os fogos de artifício!

Itens

Para completar o ambiente de Natal e fazer você mergulhar totalmente na temporada de férias, Animal Crossing: New Horizons oferece vários itens para decorar sua ilha.



Conjunto de brinquedos de Natal

Nook’s Cranny tem um novo estoque de itens para a temporada. Um novo conjunto de itens temáticos de Natal está disponível para compra a partir de 1º de dezembro e vai durar até 25 de dezembro. Este Conjunto de brinquedos de Natal inclui barraca infantil, pelúcia de cachorro, brinquedo de dinossauro, casa de boneca, minicircuito, livro pop-up, helicóptero RC, conjunto de meias e robô de lata que vêm em cores diferentes.







Ornamentos

Para ter certeza de que você está entrando cada vez mais no clima de Natal, Animal Crossing: New Horizons adicionará progressivamente alguns novos itens. A partir de 15 de dezembro (e durando até 6 de janeiro), você notará que alguns cedros são decorados com luzes festivas. Ao sacudir essas árvores, você terá novos materiais de artesanato: um enfeite azul, vermelho ou dourado . Se você deseja obter receitas de enfeite de Natal festivo DIY Crafting, certifique-se de atirar em alguns presentes de balão!

Roupas e acessórios de inverno

Com os dias frios ao redor, os aldeões da sua ilha estão começando a se vestir melhor . Se você também quiser evitar o congelamento, dê uma olhada na alfaiataria da Able Sister porque eles adaptam seu estoque de acordo com a estação.





Itens para a véspera de Ano Novo

Para celebrar a véspera de Ano Novo de maneira adequada, haverá alguns itens específicos para o evento. Eles estarão disponíveis para compra a partir de 26 de dezembro .

Esperamos que agora você saiba tudo sobre a temporada de Natal em Animal Crossing: New Horizons e que nosso artigo tenha colocado você no clima certo para aproveitar a atualização de inverno!

Fotos: ©Nintendo - Animal Crossing: New Horizons