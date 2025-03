Neck Knife Messer Shop - Messer & Tools (2025)

Neck Knife Shop

Ein hochwertiges Neck Knife kaufen aktive Menschen die auf ein kleines, scharfes Messer für alle Fälle angewiesen sind.

Ein Neck Knife kaufen und immer ein kleines Messer griffbereit haben

Neck Knife Messer sind so konzipiert, dass sie an einer Kette um den Hals getragen werden können. Sie sind klein, leicht und auch dann griffbereit, wenn andere Messer unerreichbar sind. Für ein Neck Knife entscheiden sich daher gerne Bergsteiger, Wassersportler oder auch Menschen, die diese schmucken Winzlinge als praktische Tools stets bei sich haben wollen. Platz findet das Neck Knife meist in einer Kydex-Scheide, einem Spezialkunststoff, in dem das Messer sicher einrastet. Daran ist in der Regel eine Kugelkette befestigt, die Sollbruchstellen beinhaltet. So besteht bei starkem Zug keine Strangulierungsgefahr.

Eine reiche Auswahl bietet unter anderem die Solinger Messermanufaktur Böker. Das Böker Neck Knife Magnum Lil Friend beispielsweise gibt es auch mit einer Tanto-Klinge und das Böker Neck Knife Plus Gnome Stag kommt sogar mit Hirschhorn-Griffschalen, einer vielseitig einsetzbaren Schaffuß-Klinge in Two-Tone-Politur und einer edlen Lederscheide mit Gürtelschlaufe daher. Dazu kommen Modelle mit Drop Point Klinge, Fingerring im Griff zum sicheren Halten oder auch einer nützlichen Lanyard-Kordel statt Griffschalen. Beim Neck Knife kaufen geht es also darum, persönliche Vorlieben und den Verwendungszweck zu beachten.

