NK halve marathon Venlo: Futselaar & Luijten wel, Koster niet en laatste EK-kwalificatiekans (2025)

Zondag 30 maart is Venlo voor de vijfde keer gaststad van het Nederlands kampioenschap halve marathon. De 18e Arrow Venloop kenmerkt zich door een breed (inter)nationaal mannenveld en een redelijk zeker podium bij de vrouwen. Zo’n 12.000 deelnemers lopen de 21,1 kilometer tussen het Limburgse Venlo, Tegelen en Hout-Blerick.

Titelverdediger terug, open vrouwenrace

De winnaar van vorig jaar keert terug naar de Parade om zijn titel te verdedigen. De Keniaan Charles Mbatha Matata won in maart 2024 in 1:00.39 minuten en had bij de finish een voorsprong van 57 seconden op zijn landgenoot. Dat is James Mwanzia Mutuku, ook van de partij in Venlo. De op papier snelste atleet is echter Jorum Lumbasi Okombo, in 2017 tweede bij de Venloop. Zijn persoonlijk record staat op 58:48 minuten, wel al uit 2017. Het parcoursrecord uit 2023 (59:20, Hillary Kipchirchir Chepkwony) lijkt moeilijk te worden. De in Den Bosch woonachtige vluchteling Mustefa Kedir mag ook genoemd worden. Hij heeft 60:48 staan en was in januari winnaar van de Abdijcross in Kerkrade.

Bij de vrouwen is de Ethiopische Addisie Mislenew Andualem de grote naam. Zij liet twee jaar geleden in Lille 67:59 minuten optekenen en is daarmee 21 seconden langzamer dan het Venlose parcoursrecord, dat vorig jaar door Veronica Loleo werd gelopen. Andualem zal de strijd aangaan met twee Keniaanse atletes, zoals Esther Chemtai Kipkech. Zij werd in februari achtste bij de Keniaanse crosskampioenschappen. Diana Jerotich Chumba maakt haar debuut in Europa.

Limietenkansen Nederlanders

Voor de kanshebbers in het Nederlands kampioenschap halve marathon draait het naast de medailles ook om kwalificatie voor de EK op de weg. De deadline ligt namelijk op de dag van de Venloop, voor zowel de 10 kilometer als de 21,1 kilometer. Met 61.02 minuten heeft Filmon Tesfu, vorig jaar snelste Nederlander in Venlo, het sterkste persoonlijk record staan. Echter zal hij niet volle bak gaan, omdat hem twee weken later de marathon van Rotterdam alweer wacht. Khalid Choukoud, drie titels op de halve marathon, lijkt de man met de beste papieren. Hij zal veel van Limburger Bas van Hooren mogen verwachten, vorig jaar derde in Venlo, maar ook van Tom Hendrikse, vorig jaar een trede hoger op het Nederlands podium. Frank Futselaar is titelverdediger, tevens nationaal kampioen 10.000 meter. Echter is hij na ziekte nog niet in topvorm en dus wordt een herhaling van zijn optreden in Breda vijf maanden geleden erg lastig. Stan Niesten is een belangrijke uitdager, met NK-zilver op de marathon op zak. De Sevilla Marathon miste hij, maar zijn kuit is weer belastbaar.

Vierstrijd vrouwen

Maureen Koster zou aantreden 30 maart, maar heeft afgemeld. Ze klapte tijdens de EK indoor met haar hoofd op de baan, was snel oké, maar heeft besloten langzaam richting het baanseizoen op te bouwen. Dan pronkt Anne Luijten bovenaan de voorlopige startlijst van de Nederlandse vrouwen. Zij is olympisch deelneemster en de kampioene van 2023. Luijten loopt niet volle bak, want is in voorbereiding op opnieuw de marathon van Rotterdam. Wie wel aan de EK op de weg denkt is Jacelyn Gruppen. Zij is regerend Nederlands kampioene op de 10 kilometer, liep al eens onder de 71 minuten en was vorig jaar snelste Nederlandse in Venlo. Gezelschap krijgt ze van trainingsgenoot Silke Jonkman, de nummer twee van het NK vorig jaar, die na een voetblessure haar wedstrijdrentree maakt. Verder mogen we Elizeba Franken-Cherono niet vergeten, tweede Nederlandse in de Egmond Halve Marathon en een bekende in Limburg.

Voor de jeugdloop, G-loop, 5 kilometer en het NK is inschrijven nog mogelijk. Meer informatie is te vinden op www.venloop.nl.

