Ontdek Nyord: een idylle tussen Møn en Seeland - Insel Mön (2025)

Welkom in Nyord, een klein paradijs verscholen tussen Møn en Seeland. Als onderdeel van het eerste UNESCO Biosfeerreservaat van Denemarken en het eerste Dark Sky Park in Scandinavië, biedt Nyord een zeldzame combinatie van ongerepte natuur en nachtelijke rust, vrij van lichtvervuiling. Hier, waar de hemel nog echt donker wordt, kun je de sterrenhemel bekijken zoals nergens anders in Denemarken.

Het landschap van Nyord

Nyord strekt zich uit over slechts 5 vierkante kilometer met zijn karakteristieke met morenen bedekte heuvels. Het eiland wordt omringd door ongeveer 400 hectare kwelders, die ‘s winters door de zee worden overspoeld en ‘s zomers door schapen en koeien worden begraasd, en biedt een unieke habitat voor een verscheidenheid aan planten en dieren. Nyord is vooral voor vogelliefhebbers een waar paradijs. Vanaf de vogeltoren en het Hyldevang Natuurcentrum kun je de drukte bewonderen van de talloze vogelsoorten die hier rusten of broeden.

Het dorp Nyord

Het middelpunt van het eiland is het dorp “Nyord By”, dat al eeuwenlang vrijwel onveranderd is gebleven. Het is een van de weinige dorpen in Denemarken dat zijn grootte en dorpsplan heeft weten te behouden voor de grote landhervormingen van de 19e eeuw. Een wandeling door de smalle steegjes laat je de geschiedenis van het dorp voelen en de architectonische schoonheid van de oude boerderijen en huizen bewonderen.

Nyord: een hemel vol sterren

Een van de meest magische aspecten van Nyord is ongetwijfeld de erkenning als onderdeel van het eerste Dark Sky Park in Scandinavië. In een wereld waar kunstlicht de nachten steeds helderder maakt, biedt Nyord een toevluchtsoord waar de nachtelijke hemel schittert in al zijn pracht. Hier, ver weg van de lichtvervuiling van de steden, wordt een universum onthuld dat voor velen van ons verborgen blijft. De Melkweg strekt zich uit langs de hemel als een lichtgevend lint en vallende sterren draaien rond terwijl je jezelf onderdompelt in de oneindige uitgestrektheid van de kosmos.

Nyord is een waar paradijs voor astronomie liefhebbers en iedereen die verlangt naar een onderbreking van de drukte van het dagelijks leven.

Of je nu een ervaren astronoom bent of gewoon naar de hemel kijkt op een heldere nacht, Nyord biedt je een zeldzame kans om de schoonheid van de nachtelijke hemel te ervaren. Dus pak je telescopen of ga gewoon op een deken liggen en laat je blik afdwalen naar de sterren. Nyord staat klaar om je een van de meest spectaculaire natuurlijke lichtspektakels te presenteren die onze wereld te bieden heeft.

Lees hier meer over Dark Sky.

De maritieme geschiedenis van Nyord

Het leven op Nyord wordt al eeuwen gekenmerkt door zeevaart, handel en loodsdiensten. De strategische ligging van het eiland speelde al een belangrijke rol in de Vikingtijd. De inwoners van Nyord waren gewilde piloten die schepen de weg wezen door de verraderlijke wateren. De twee loodsenhuizen en de uitkijkpost “Møllestangen” getuigen nog steeds van deze tijd.

Modern Nyord: bruggenbouw en terugkeer van de boot

Tot 1968 was Nyord alleen per boot bereikbaar. Toen werd de Nyordbrug geopend en verbond het eiland met het vasteland. Een bijzonder hoogtepunt in de recente geschiedenis was de terugkeer van de historische postboot “Røret”. Na bijna 40 jaar in privébezit te zijn geweest, is hij liefdevol gerestaureerd en neemt hij vandaag zijn oorspronkelijke functie weer op om bezoekers en fietsen te vervoeren tussen Nyord, Zuid-Zeeland en Stege.

De haven van Nyord

De haven van Nyord, genesteld in het rustige en pittoreske landschap van het eiland, is een plek van rust en schoonheid. Deze origineel ogende haven, gelegen naast de Nyord tentoonstelling en het historische paardenfestival, vormt het hart van het maritieme leven op het eiland. Met zijn rijke geschiedenis en nauwe band met de zeevaart en het loodswezen belichaamt de haven de ziel van Nyord en nodigt hij bezoekers uit om zich onder te dompelen in een wereld die bijna onaangetast is gebleven door de tijd. De haven is niet alleen een ankerplaats voor de lokale gemeenschap en hun vissersboten, maar ook een populaire ontmoetingsplaats voor toeristen die willen genieten van het idyllische landschap en de ontspannen sfeer. De haven van Nyord, omringd door huisjes met rieten daken en uitkijkend over de zachte golven, biedt een ongeëvenaard inzicht in het traditionele leven op het eiland en is een must voor iedereen die het eiland bezoekt.

Handel op Nyord

Nyord mosterd: een hartige traditie rechtstreeks van het veld naar de fles

Een van de culinaire specialiteiten die Nyord te bieden heeft is de lokaal geteelde Nyord mosterd. De mosterdplanten gedijen op de velden van het eiland zonder het gebruik van pesticiden, wat niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de kwaliteit van de mosterd. De kostbare mosterdzaadjes worden verwerkt in de historische mosterdmolen, die zich op het oude paardenkermisterrein naast de Nyord-tentoonstelling bevindt.

Bezoekers krijgen de unieke kans om het productieproces van dichtbij mee te maken en te leren over de liefde en zorg die aan elke mosterdsoort wordt besteed. Afhankelijk van het seizoen kunnen verschillende variaties worden geproefd, die vervolgens te koop worden aangeboden in prachtig gevormde glazen of keramische potten. Deze lokale specialiteit geeft niet alleen elk gerecht een speciale bite, maar is ook een stukje van de Nyord manier van leven dat je mee naar huis kunt nemen.

Ondanks de kleine omvang floreert de handel op Nyord. Van handgemaakte kunstwerken in de galerieën tot verse lokale producten in de winkels, Nyord trekt bezoekers die op zoek zijn naar iets speciaals. Cafés en restaurants nodigen je uit om te blijven hangen en bieden heerlijke inzichten in de regionale keuken.

Nyord tips en aanbevelingen

Nyord ontvangt haar gasten met open armen, maar vraagt respect voor de privacy van haar bewoners. Geniet op verantwoorde wijze van je verblijf, houd honden aan de lijn en laat geen afval achter. Er is accommodatie naar ieders smaak, van rustieke schuilhutten tot gezellige bed & breakfasts.

Overnachting op Nyord

Strågården Bed & Breakfast

Omschrijving: Gezellige Bed & Breakfast met idyllische ligging en familiaire sfeer.

Website: nyordbed.dk

Telefoon: +45 25 77 82 16

Nyord B&B (Reis terug in de tijd)

Beschrijving: Biedt comfortabele kamers in een rustige omgeving, ideaal voor natuur- en vogelliefhebbers.

Website: nyord-bb.dk

Gæstehus met Bent en Yrsa Hansen

Beschrijving: Privé pension met een persoonlijk tintje, dicht bij het Hyldevang Natuurcentrum.

Contact voor boekingen en informatie: Telefoon: +45 28 18 50 76 / +45 28 61 10 16

Schuilhutten bij Natuurcentrum Hyldevang

Elk van deze 4 hutten is geschikt voor maximaal zes personen, waardoor ze ideaal zijn voor kleine groepen of gezinnen die midden in de natuur willen overnachten. Om de rustige en beschermde sfeer te behouden, is het noodzakelijk om de schuilhutten van tevoren te reserveren, met een maximum verblijf van twee nachten. Bezoekers wordt gevraagd geen extra tenten op te zetten om de omringende natuurlijke omgeving te beschermen.

Het gebied rond Hyldevang biedt niet alleen drinkwater en toegang tot een eenvoudig toilet, maar wordt ook onderhouden door de toegewijde boshelpers van Vordingborg Sociale Virksomheder. Ze houden de boel niet alleen netjes, maar zorgen soms ook voor brandhout. Vanwege de populariteit van de camping is het echter aan te raden om je eigen brandhout mee te nemen, zodat er altijd genoeg is voor een gezellig kampvuur. Een verblijf in de schuilhutten van Hyldevang belooft een authentieke natuurervaring in een van de mooiste natuurgebieden van Denemarken.

Beschrijving: Een overnachting in een van de shelters van het Hyldevang Natuurcentrum is een pure natuurervaring. Ideaal voor avonturiers en sterrenkijkers.

Website: udinaturen .dk

Lille Bod – dagkiosk en overnachting

Beschrijving: Naast snacks en drankjes overdag biedt de kiosk ook eenvoudige overnachtingsmogelijkheden.

Website: Geen specifieke website beschikbaar, maar vaak vermeld in lokale reisgidsen en beoordelingsportals.

Ragnhilds Gård

Beschrijving: Ragnhilds Gård ligt in Nyord en beschikt over een tuin, een terras, een restaurant en gratis WiFi in het hele pand.

Reserveren is hier mogelijk

Neem rechtstreeks contact op met de betreffende accommodatie voor informatie over beschikbaarheid, prijzen en specifieke vereisten. Nyord biedt een speciale sfeer en rust die je verblijf onvergetelijk zullen maken.

FAQ

Beste tijd om te reizen? Van de lente tot de herfst, vooral wanneer het vogelleven het actiefst is.

Van de lente tot de herfst, vooral wanneer het vogelleven het actiefst is. Activiteiten? Vogels kijken, sterren kijken, fietsen en wandelen.

Vogels kijken, sterren kijken, fietsen en wandelen. Speciale evenementen? Kijk uit naar plaatselijke aankondigingen voor festivals en markten.

Conclusie

Nyord is meer dan alleen een bestemming; het is een ervaring die je onderdompelt in de natuur en tegelijkertijd het verhaal vertelt van een levend dorp. Laat je betoveren door de rust en schoonheid van dit bijzondere eiland en maak deel uit van de geschiedenis van Nyord. We kijken uit naar je komst!