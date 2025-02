Oplev Nyord: En idyl mellem Møn og Sjælland - Insel Mön (2025)

Velkommen til Nyord, et lille paradis gemt væk mellem Møn og Sjælland. Som en del af Danmarks første UNESCO biosfærereservat og den første Dark Sky Park i Skandinavien tilbyder Nyord en sjælden kombination af uspoleret natur og nattero, fri for lysforurening. Her, hvor himlen stadig bliver rigtig mørk, kan du se stjerner som ingen andre steder i Danmark.

Landskabet på Nyord

Nyord strækker sig over blot 5 kvadratkilometer med sine karakteristiske moræneklædte bakker. Øen er omgivet af omkring 400 hektar strandenge, som oversvømmes af havet om vinteren og græsses af får og køer om sommeren, og det giver et unikt levested for en række forskellige planter og dyr. Nyord er et sandt paradis for især fugleelskere. Fra fugletårnet og Hyldevang Naturcenter kan man beundre mylderet af de mange fuglearter, der raster eller yngler her.

Landsbyen Nyord

Øens midtpunkt er landsbyen “Nyord By”, som har været næsten uændret i århundreder. Det er en af de få landsbyer i Danmark, der formåede at bevare sin størrelse og landsbyplan før de store jordreformer i det 19. århundrede. En spadseretur gennem de smalle gyder lader dig mærke landsbyens historie og beundre den arkitektoniske skønhed i de gamle gårde og huse.

Nyord: en himmel fuld af stjerner

Et af de mest magiske aspekter ved Nyord er utvivlsomt anerkendelsen som en del af den første Dark Sky Park i Skandinavien. I en verden, hvor kunstigt lys gør nætterne stadig lysere, tilbyder Nyord et fristed, hvor nattehimlen skinner i al sin pragt. Her, langt væk fra byernes lysforurening, afsløres et univers, som forbliver skjult for mange af os. Mælkevejen strækker sig over himlen som et lysende bånd, og stjerneskud kredser, mens du fordyber dig i kosmos’ uendelige vidder.

Nyord er et sandt paradis for astronomientusiaster og alle, der længes efter en pause fra hverdagens stress og jag.

Uanset om du er en erfaren astronom eller bare kigger op på himlen på en klar nat, giver Nyord dig en sjælden mulighed for at opleve nattehimlens skønhed. Så pak teleskoperne, eller læg dig blot på et tæppe og lad blikket vandre mod stjernerne. Nyord venter på at præsentere dig for et af de mest spektakulære naturlige lysbilleder, vores verden har at byde på.

Find ud af mere om Dark Sky her.

Nyords maritime historie

Søfart, handel og lodsning har præget livet på Nyord i århundreder. Øens strategiske placering spillede allerede en vigtig rolle i vikingetiden. Nyords indbyggere var eftertragtede piloter, der viste skibe vej gennem de forræderiske farvande. De to lodshuse og udkigsposten “Møllestangen” vidner stadig om denne tid.

Moderne Nyord: brobygning og postbådens tilbagevenden

Indtil 1968 var Nyord kun tilgængelig med båd, men så blev Nyordbroen åbnet og forbandt øen med fastlandet. Et særligt højdepunkt i den nyere historie var, at den historiske postbåd “Røret” vendte tilbage. Efter næsten 40 år i privat eje er den blevet nænsomt restaureret og genoptager i dag sin oprindelige funktion med at transportere besøgende og cykler mellem Nyord, Sydsjælland og Stege.

Havnen i Nyord

Havnen på Nyord, der ligger i øens rolige og maleriske landskab, er et sted med fred og skønhed. Denne originalt udseende havn, der ligger lige ved siden af Nyord-udstillingen og den historiske hestefestivalplads, udgør hjertet af det maritime liv på øen. Med sin rige historie og tætte forbindelse til søfart og lodsning er havnen indbegrebet af Nyords sjæl og inviterer besøgende til at fordybe sig i en verden, der er forblevet næsten uberørt af tiden. Havnen er ikke kun ankerplads for lokalsamfundet og deres fiskerbåde, men også et populært mødested for turister, der vil nyde det idylliske landskab og den afslappede atmosfære. Omgivet af stråtækte hytter og med udsigt til de blide bølger giver Nyord havn et enestående indblik i det traditionelle øliv og er et must for alle, der besøger øen.

Handel og erhverv på Nyord

Nyord-sennep: en velsmagende tradition direkte fra marken til flasken

En af de kulinariske specialiteter, som Nyord har at byde på, er den lokalt dyrkede Nyord-sennep. Sennepsplanterne trives på øens marker uden brug af pesticider, hvilket ikke kun gavner miljøet, men også kvaliteten af senneppen. De kostbare sennepsfrø forarbejdes i den historiske sennepsmølle, som ligger på den gamle hestemesseplads lige ved siden af Nyord-udstillingen.

Besøgende har en unik mulighed for at opleve produktionsprocessen på første hånd og lære om den kærlighed og omhu, der ligger bag hver enkelt sennepssort. Afhængigt af årstiden kan man smage forskellige variationer, som derefter sælges i smukt formede glas- eller keramikkrukker. Denne lokale specialitet giver ikke bare hver ret et særligt bid, men er også et stykke af Nyords livsstil, som du kan tage med dig hjem.

På trods af sin lille størrelse blomstrer handelen på Nyord. Fra håndlavede kunstværker i gallerierne til friske lokale produkter i butikkerne – Nyord tiltrækker besøgende, der er på udkig efter noget særligt. Caféer og restauranter indbyder til at blive hængende og giver et lækkert indblik i det regionale køkken.

Nyord tips og anbefalinger

Nyord byder sine gæster velkommen med åbne arme, men beder om respekt for beboernes privatliv. Nyd dit ophold på en ansvarlig måde, hold hunde i snor, og efterlad ikke noget affald. Der er indkvartering for enhver smag, fra rustikke shelters til hyggelige bed & breakfasts.

Overnatning på Nyord

Strågården Bed & Breakfast

Beskrivelse: Hyggeligt Bed & Breakfast med idyllisk beliggenhed og familiær atmosfære.

Hjemmeside: nyordbed.dk

Telefon: +45 25 77 82 16

Nyord B&B (rejse tilbage i tiden)

Beskrivelse: Tilbyder komfortable værelser i fredelige omgivelser, ideelt for natur- og fugleelskere.

Hjemmeside: nyord-bb.dk

Gæstehus med Bent og Yrsa Hansen

Beskrivelse: Privat gæstehus med et personligt præg, tæt på Hyldevang Naturcenter.

Kontakt for bookinger og information: Telefon: +45 28 18 50 76 / +45 28 61 10 16

Shelters på Hyldevang Naturcenter

Hver af de fire hytter kan rumme op til seks personer, hvilket gør dem ideelle til små grupper eller familier, der ønsker at overnatte omgivet af naturen. For at bevare den rolige og beskyttede atmosfære er det nødvendigt at booke shelterne på forhånd, med et maksimalt ophold på to nætter. Besøgende bliver bedt om ikke at slå yderligere telte op for at beskytte det omgivende naturlige miljø.

Området omkring Hyldevang byder ikke kun på drikkevand og adgang til et simpelt toilet, men bliver også vedligeholdt af de dedikerede skovhjælpere fra Vordingborg Sociale Virksomheder. De holder ikke bare tingene ryddelige, men leverer også brænde. På grund af stedets popularitet anbefales det dog at medbringe sit eget brænde for at sikre, at der altid er nok til et hyggeligt lejrbål. Et ophold i Hyldevangs shelters lover en autentisk naturoplevelse i et af Danmarks smukkeste naturreservater.

Beskrivelse: En overnatning i en af shelterne på Naturcenter Hyldevang er en ren naturoplevelse. Ideel til eventyrlystne og stjernekiggere.

Website: udinaturen .dk

Lille Bod – dagkiosk og overnatning

Beskrivelse: Ud over snacks og drikkevarer i løbet af dagen tilbyder kiosken også enkle overnatningsmuligheder.

Hjemmeside: Ingen specifik hjemmeside tilgængelig, men ofte nævnt i lokale rejseguider og anmeldelsesportaler.

Ragnhilds Gård

Beskrivelse: Ragnhilds Gård ligger i Nyord og har en have, en terrasse, en restaurant og gratis WiFi overalt på ejendommen.

Booking er mulig her

Sørg for at kontakte de respektive overnatningssteder direkte for at afklare tilgængelighed, priser og specifikke krav. Nyord tilbyder en særlig atmosfære og ro, som vil gøre dit ophold uforglemmeligt.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Bedste tidspunkt at rejse på? Forår til efterår, især når fuglelivet er mest aktivt.

Forår til efterår, især når fuglelivet er mest aktivt. Aktiviteter? Fuglekiggeri, stjernekiggeri, cykling og vandreture.

Fuglekiggeri, stjernekiggeri, cykling og vandreture. Særlige begivenheder? Hold øje med lokale meddelelser om festivaler og markeder.

Konklusion

Nyord er mere end bare en destination; det er en oplevelse, der fordyber dig i naturen og samtidig fortæller historien om en levende landsby. Lad dig fortrylle af roen og skønheden på denne særlige ø, og bliv en del af Nyords historie. Vi glæder os til at se dig!