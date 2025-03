Osprey Transporter Toiletry Kit - 3L - Black (2025)

`; const widgetElementErrorMessage = document.getElementById("boost-sd-recommendation-error-messageproductpage-061774"); if(widgetElementErrorMessage) widgetElementErrorMessage.innerHTML = errorMessage; } if (widgetElement) { const spaceTop = 0; const spaceBottom = 0; const additionalClasses = ""; const customCss = ``; Object.assign(widgetElement.style, { paddingTop: `${spaceTop}px`, paddingBottom: `${spaceBottom}px`, }); if (additionalClasses) { widgetElement.classList.add(...(additionalClasses.split(" "))); } if (customCss) { const styleElementId = `boost-sd-custom-widget-${blockWidgetId}`; const existedStyleElement = document.querySelector(`style#${styleElementId}`); if (existedStyleElement) { existedStyleElement.remove(); } const styleElement = document.createElement('style'); styleElement.id = styleElementId; styleElement.textContent = `${customCss}`; document.head.appendChild(styleElement); } } })()

`; const widgetElementErrorMessage = document.getElementById("boost-sd-recommendation-error-messageproductpage-255501"); if(widgetElementErrorMessage) widgetElementErrorMessage.innerHTML = errorMessage; } if (widgetElement) { const spaceTop = 0; const spaceBottom = 0; const additionalClasses = ""; const customCss = ``; Object.assign(widgetElement.style, { paddingTop: `${spaceTop}px`, paddingBottom: `${spaceBottom}px`, }); if (additionalClasses) { widgetElement.classList.add(...(additionalClasses.split(" "))); } if (customCss) { const styleElementId = `boost-sd-custom-widget-${blockWidgetId}`; const existedStyleElement = document.querySelector(`style#${styleElementId}`); if (existedStyleElement) { existedStyleElement.remove(); } const styleElement = document.createElement('style'); styleElement.id = styleElementId; styleElement.textContent = `${customCss}`; document.head.appendChild(styleElement); } } })()

`; const widgetElementErrorMessage = document.getElementById("boost-sd-recommendation-error-messageproductpage-114335"); if(widgetElementErrorMessage) widgetElementErrorMessage.innerHTML = errorMessage; } if (widgetElement) { const spaceTop = 0; const spaceBottom = 0; const additionalClasses = ""; const customCss = ``; Object.assign(widgetElement.style, { paddingTop: `${spaceTop}px`, paddingBottom: `${spaceBottom}px`, }); if (additionalClasses) { widgetElement.classList.add(...(additionalClasses.split(" "))); } if (customCss) { const styleElementId = `boost-sd-custom-widget-${blockWidgetId}`; const existedStyleElement = document.querySelector(`style#${styleElementId}`); if (existedStyleElement) { existedStyleElement.remove(); } const styleElement = document.createElement('style'); styleElement.id = styleElementId; styleElement.textContent = `${customCss}`; document.head.appendChild(styleElement); } } })()

`; const widgetElementErrorMessage = document.getElementById("boost-sd-recommendation-error-messageproductpage-705827"); if(widgetElementErrorMessage) widgetElementErrorMessage.innerHTML = errorMessage; } if (widgetElement) { const spaceTop = 0; const spaceBottom = 0; const additionalClasses = ""; const customCss = ``; Object.assign(widgetElement.style, { paddingTop: `${spaceTop}px`, paddingBottom: `${spaceBottom}px`, }); if (additionalClasses) { widgetElement.classList.add(...(additionalClasses.split(" "))); } if (customCss) { const styleElementId = `boost-sd-custom-widget-${blockWidgetId}`; const existedStyleElement = document.querySelector(`style#${styleElementId}`); if (existedStyleElement) { existedStyleElement.remove(); } const styleElement = document.createElement('style'); styleElement.id = styleElementId; styleElement.textContent = `${customCss}`; document.head.appendChild(styleElement); } } })()

Be the first to write a review

Osprey werd in 1974 in Californië geboren met één naaimachine, een hoofd vol ideeën en de wens om innovatieve rugzakken van de hoogste kwaliteit te ontwerpen en te produceren. Vandaag de dag zetten de producten van Osprey die pioniersgeest nog steeds voort en worden ze overal gebruikt, van de hoogste bergen tot de meest afgelegen eilanden and everywhere in between. Osprey heeft rugzakken voor backpacken, wandelen, fietsen, reizen of voor lifestyle. Daarnaast biedt het merk ook vele andere kwalitatieve reisaccessoires aan.

De Transporter® Toiletry Kit Large is ontworpen voor de reiziger die alles bij de hand wil hebben, zonder concessies te doen aan organisatie en functionaliteit. Deze ruime toilettas biedt voldoende plek voor grote flessen en borstels, met een doordacht ontwerp dat 12 opbergvakken bevat voor al je benodigdheden. Dankzij de TPU-gecoate polyester stof is de toilettas eenvoudig schoon te maken en blijven morsen binnen de kit. De duurzame constructie, vervaardigd uit bluesign® goedgekeurde gerecyclede materialen en behandeld met een PFC-vrije DWR, garandeert zowel milieuvriendelijkheid als vochtbestendigheid. Het buitenvak met rits en de universele ophangmethode maken de toilettas ideaal voor gebruik in beperkte ruimtes. Bovendien beschikt de toilettas over een discrete, gevoerde rits en open gaasvakken voor gemakkelijke toegang en overzicht.

Top Articles

7 Best Health Food Stores Online in 2022, According to Registered Dietitians

Latest Posts

Recommended Articles

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.