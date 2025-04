Перевод spot hand с русского на английский (2025)

engine, frame текст. , machine

1. machine

2. ( двигатель) engine

3. ( автомобиль) car; truck; vehicle

агломерацио́нная маши́на — sintering machine

агломерацио́нная маши́на для пе́рвой ста́дии о́бжига — first-pass sintering machine

агломерацио́нная маши́на непреры́вного де́йствия — continuous sinter machine

агрега́тная маши́на — integrated machine

адресова́льная маши́на полигр. — addressing machine

алфави́тная маши́на полигр. — alphabet cutting and printing machine

аппретиро́вочная маши́на кож. — finishing [seasoning, sizing] machine

аппретиро́вочная, щё́точная маши́на кож. — brushing machine

аппрету́рная маши́на текст. — finishing machine

армату́рно-намо́точная маши́на — wire-winding machine

ба́герно-элева́торная маши́на — dredging-and-hoisting machine

балансиро́вочная маши́на — balancing machine

балластиро́вочная маши́на — ballasting machine, ballast router

банда́жно-ги́бочная маши́на — tyre-bending machine

бандеро́льная маши́на — banderoling machine

банкоукла́дочная маши́на — can packing machine

бё́рдочная маши́на текст. — reed-making machine

бетони́рующая маши́на — concreting machine

бетоноотде́лочная маши́на — concrete-finishing machine

бетонораспредели́тельная маши́на — concrete-distributing [concrete-spreading] machine

бетоноукла́дочная маши́на — concrete-placing machine

бетоноукла́дочная маши́на с уплотня́ющим вибробру́сом — concrete vibratory machine, vibratory concrete placer

бигова́льная маши́на полигр. — bending machine

билетопеча́тающая маши́на — ticket printing machine

бинторе́зальная маши́на текст. — cloth-slitting machine

бланширо́вочная маши́на — blanching machine, blancher

бланширо́вочно-очисти́тельная маши́на — peeling scalder, scalder-peeler

бобине́товая маши́на текст. — curtain-lace machine

бобине́товая, двухря́дная маши́на текст. — double-tier net machine

бобиноре́зальная маши́на и перемо́точная маши́на полигр. — slitting-and-rewinding machine

борторе́зательная маши́на рез. — bead cutter, debeading machine

ботвоубо́рочная маши́на — haulm gatherer, top-gathering machine

ботвоудаля́ющая маши́на — haulm removing machine

бочкоразли́вочная маши́на — cask racking machine, cask racker

бракера́жная маши́на ( для бутылок) — quality-control machine

брако́вочно-нака́тная маши́на текст. — cloth rolling-and-inspection machine

брикетиро́вочная маши́на с.-х. — tableting machine; ( для сена) wafering machine, hay cuber

бронзирова́льная маши́на полигр. — bronzing machine

брошюро́вочная маши́на — bookbinding machine

буквонабо́рная маши́на — typesetter

буквофотографи́рующая маши́на — photocomposing machine, photosetter

бумагоде́лательная маши́на — paper-making machine

бумагообмо́точная маши́на — paper-lapping machine

бумагоре́зальная маши́на — paper-curting machine, (paper) cutter

бунтовяза́льная маши́на прок. — wiring machine

бури́льная маши́на

1. rock drill, drilling machine, stoper, drifter

2. ( для установки столбов электролиний) pole-hole digger

бури́льная, враща́тельная маши́на — rotative drill, rotative drilling machine

бури́льная, коло́нковая маши́на — air-leg rock drill, air drifter

бури́льная, молотко́вая маши́на — hammer drill, hammer drilling machine

бури́льная, пневмати́ческая маши́на — compressed-air drill, compressed-air drilling machine

бури́льная, ручна́я маши́на — hand-held [jack hammer] drill, hand-held drilling machine

бури́льная, телескопи́ческая маши́на — air-feed [telescopic] drill, air-feed stoper, telescope drilling machine

бури́льная, уда́рно-враща́тельная маши́на — rotative-percussive drill, rotative-percussive drilling machine

бури́льная, уда́рно-поворо́тная маши́на — percussive drill, percussive drilling machine

бури́льная, электри́ческая маши́на — electric drill, electric drilling machine

буросбо́ечная маши́на — hole drilling machine

бутылкомо́ечная маши́на — bottle washing machine

бухга́лтерская маши́на — accounting machine

ва́куум-зака́точная маши́на — vacuum seaming machine

ва́куум-меси́льная маши́на — vacuum kneading machine

ва́куум-разли́вочная маши́на — vacuum filling machine, vacuum filler

ва́куум-укупо́рочная маши́на — vacuum capping [vacuum closing] machine

ва́куум-упако́вочная маши́на — vacuum packing machine, vacuum packer

ва́куум-формо́вочная маши́на — vacuum-forming machine

ва́личная маши́на кож. — striking-out machine

ва́личная, разводна́я маши́на кож. — scouring roller

ва́лочная маши́на лес. — felling machine

валя́льная маши́на — planking machine

валя́льная, цилиндри́ческая маши́на — rotary milling machine

валя́льно-во́йлочная маши́на — bumping machine

ва́фельная маши́на — wafer machine

ве́ечная маши́на — winnowing machine, winnower

вероя́тностная маши́на киб. — probabilistic machine

вертика́льно-ко́вочная маши́на — vertical forging machine

взбива́льная маши́на пищ. — beater, beating [wrip(ping), whisk(ing) ] machine

вибрацио́нная маши́на — vibration machine

вибрацио́нная, безуда́рная маши́на — shock-free vibration machine

вибрацио́нная, резона́нсная маши́на — resonant vibration machine

виброукла́дочная маши́на пищ. — vibropacker

воздуходу́вная маши́на — air blower

волокноотдели́тельная маши́на — fibre-extracting machine

волососго́нная маши́на — unhairing machine

волочи́льная маши́на — drawing machine

ворсова́льная маши́на — carding [raising, nepping] machine

ворсова́льная маши́на двойно́го де́йствия — double-acting raising machine

ворсова́льная, ши́шечная маши́на — gig(ging) [raising (teasel)] machine

ворсова́льная, щё́точная маши́на — brushing machine

ворсоре́зная ди́сковая маши́на — circular knife fustian machine

вру́бовая маши́на — coal cutter

вру́бовая, ба́шенная маши́на — turret coal cutter

вру́бовая, ди́сковая маши́на — disk coal cutter

вру́бовая маши́на для ве́рхней подру́бки — overcut coal cutter

вру́бовая маши́на для дугово́го вру́ба — arcwaller, arcwall cutter

вру́бовая маши́на для ни́жней зару́бки — undercut coal cutter

вру́бовая, короткозабо́йная цепна́я маши́на — chain breast coal cutter

вру́бовая, многоба́ровая маши́на — multijib coal cutter

вру́бовая маши́на на гу́сеничном ходу́ — crawler-mounted coal cutter

вру́бовая маши́на на ре́льсовом ходу́ — track-mounted coal cutter

вру́бовая, уда́рная маши́на — percussive coal cutter

вру́бовая, универса́льная маши́на

1. long wall — short wall coal cutter

2. universal coal cutter

вру́бовая маши́на, устано́вленная на конве́йере — conveyer-mounted coal cutter

вру́бовая, электри́ческая маши́на — electric coal cutter

вру́бо(во)-нава́лочная маши́на — cutting-loading machine

вру́бо(во)-отбо́йная маши́на — cutting-winning machine

вста́вочная маши́на полигр. — inserter

вста́вочно-шве́йная маши́на полигр. — inserter-stitcher

встря́хивающая маши́на литейн. — jarring machine

выбивна́я маши́на — shake-out machine

вы́бойная маши́на пищ. — (flour) packing machine, (flour) packer

вы́мольная маши́на — bran finisher

высадкопоса́дочная маши́на — planter

вы́садочная маши́на метал. — upsetting [beading] machine

высека́льная маши́на полигр. — die-cutting machine

вычисли́тельная маши́на [ВМ] — computing machine, computer

вычисли́тельная маши́на рабо́тает в и́стинном масшта́бе вре́мени — a computer operates in real time

настра́ивать вычисли́тельную маши́ну на реше́ние зада́чи — set up a computer for a (given) problem

осуществля́ть обще́ние (челове́ка) с вычисли́тельной маши́ной — interact with a computer, carry out a dialogue with a computer

применя́ть вычисли́тельную маши́ну для автоматиза́ции прое́ктных рабо́т — use a computer as a design tool [as an aid to design]

рабо́тать на вычисли́тельной маши́не — run a computer

вычисли́тельная, автокорреляцио́нная маши́на — autocorrelation computer

вычисли́тельная, ана́логовая маши́на [АВМ] — analog computer

ана́логовая вычисли́тельная маши́на не произво́дит дискре́тного счё́та — an analog computer does not operate on digital numbers

вычисли́тельная, ана́логовая пневмати́ческая маши́на — pneumatic analog computer

вычисли́тельная, ана́лого-цифрова́я маши́на — analog-digital [hybrid] computer

вычисли́тельная, асинхро́нная маши́на — asynchronous computer

вычисли́тельная, беза́дресная маши́на — no-address [zero-address] computer

вычисли́тельная, биони́ческая маши́на — bionic computer

вычисли́тельная, быстроде́йствующая маши́на — high-speed computer

вычисли́тельная маши́на второ́го поколе́ния — second-generation computer

вычисли́тельная, гибри́дная маши́на — hybrid [analog-digital] computer

вычисли́тельная, двои́чная маши́на — binary [radix two] computer

вычисли́тельная, двуха́дресная маши́на — two-address computer

вычисли́тельная, десяти́чная маши́на — decimal computer

вычисли́тельная маши́на для автомати́ческого [маши́нного] перево́да — translation machine

вычисли́тельная маши́на для аэрокосми́ческих иссле́дований — aerospace computer

вычисли́тельная маши́на для комме́рческих расчё́тов — business computer

вычисли́тельная маши́на для нау́чных расчё́тов — scientific computer

вычисли́тельная маши́на для обрабо́тки да́нных — data-processing computer

вычисли́тельная маши́на для обрабо́тки результа́тов пе́реписи — census computer

вычисли́тельная маши́на для регистра́ции предвари́тельных зака́зов на биле́ты — reservation computer

вычисли́тельная маши́на для реше́ния экономи́ческих или комме́рческих зада́ч — business computer

вычисли́тельная маши́на для управле́ния произво́дственными проце́ссами — process control computer

вычисли́тельная, игрова́я маши́на — game(-playing) machine

вычисли́тельная, информацио́нно-логи́ческая маши́на — information-logical machine

вычисли́тельная, информацио́нно-статисти́ческая маши́на — fife computer

вычисли́тельная, кла́вишная маши́на — keyboard computer

вычисли́тельная, координа́тная маши́на — point-to-point computer

вычисли́тельная маши́на косми́ческого корабля́ — spaceborne computer

вычисли́тельная, ла́мповая маши́на — electron(ic) tube computer

вычисли́тельная маши́на ма́лого быстроде́йствия — low-speed computer

вычисли́тельная, многоа́дресная маши́на — multiaddress computer

вычисли́тельная, навигацио́нная маши́на — navigation computer

вычисли́тельная маши́на на микроминиатю́рных бло́ках — microcircuit computer

вычисли́тельная маши́на на мо́дулях — modular(ized) computer

вычисли́тельная маши́на на перфока́ртах — punch(ed)-card computer

вычисли́тельная, насто́льная маши́на — desk(-top) computer

вычисли́тельная маши́на на стру́йных элеме́нтах — fluid [fluidics] computer

вычисли́тельная маши́на на твё́рдых элеме́нтах — solid-state computer

вычисли́тельная маши́на на транзи́сторах — transistor(ized) computer

вычисли́тельная, обуча́ющая маши́на — teaching machine

вычисли́тельная, одноа́дресная маши́на — single-address computer

вычисли́тельная, опти́ческая маши́на — optical computer

вычисли́тельная маши́на паралле́льного де́йствия — parallel computer

вычисли́тельная, перифери́ческая маши́на — peripheral computer

вычисли́тельная, перфорацио́нная маши́на — ( на картах) punched-card computer; ( на лентах) punched-tape computer

вычисли́тельная, полупроводнико́вая маши́на — solid-state [transistor] computer

вычисли́тельная маши́на последова́тельного де́йствия — serial computer

вычисли́тельная маши́на потенциа́льного ти́па — direct-current computer

вычисли́тельная маши́на, рабо́тающая в и́стинном масшта́бе вре́мени — real-time computer

вычисли́тельная, реле́йная маши́на — relay computer

вычисли́тельная маши́на с автомати́ческой после́довательностью опера́ций — automatic sequence computer

вычисли́тельная, самоорганизу́ющаяся маши́на — self-organizing computer

вычисли́тельная, самопрограмми́рующая маши́на — self-programming computer

вычисли́тельная, сверхма́лая маши́на — minicomputer

вычисли́тельная маши́на с вне́шним программи́рованием — externally program computer

вычисли́тельная маши́на с жё́сткой програ́ммой — fixed-program computer

вычисли́тельная маши́на с запомина́емой програ́ммой — stored-program computer

вычисли́тельная, синхро́нная маши́на — synchronous computer

вычисли́тельная маши́на с набо́рной програ́ммой — wired program computer

вычисли́тельная маши́на с набо́рными ди́сками — dialing set computer

вычисли́тельная маши́на с переме́нной длино́й сло́ва — variable word length computer

вычисли́тельная маши́на с периодиза́цией реше́ния — repetitive computer

вычисли́тельная, специализи́рованная маши́на — special purpose computer

вычисли́тельная маши́на с пла́вающей запято́й — floating-point computer

вычисли́тельная маши́на с програ́ммным управле́нием — program-controlled computer

вычисли́тельная маши́на с програ́ммным управле́нием от перфока́рт — card-programmed computer

вычисли́тельная маши́на с совмеще́нием опера́ций — simultaneous computer

вычисли́тельная, статисти́ческая маши́на — statistical machine

вычисли́тельная маши́на с фикси́рованной запято́й — fixed-point computer

вычисли́тельная, универса́льная маши́на — general-purpose [universal, all-purpose] computer

вычисли́тельная, управля́ющая маши́на — control computer

вычисли́тельная, центра́льная маши́на — central computer

вычисли́тельная, цифрова́я маши́на [ЦВМ] — digital computer

вычисли́тельная, цифрова́я интегри́рующая маши́на — incremental computer

вычисли́тельная, электромехани́ческая маши́на — electromechanical machine

вычисли́тельная, электро́нная маши́на — electronic computer

вышива́льная маши́на — embroidery machine

вяза́льная маши́на

1. текст. knitting machine

2. с.-х. tying [bale tie] machine

вяза́льная маши́на ворсово́го переплете́ния — burl-knitting machine

вяза́льная, ла́стичная пло́ская маши́на — flat rib knitting machine

вяза́льная маши́на ни́зкого кла́сса — coarse-gauge machine

вяза́льная, ова́льная маши́на — oval knitting machine

вяза́льная, шту́чная маши́на — body-length machine

газоопа́ливающая маши́на текст. — gassing [gas-singeing] machine

газоре́зательная маши́на — gas-cutting [flame-cutting] machine

газоре́зательная, ацетиле́но-кислоро́дная маши́на — oxyacetylene-cutting machine

газоре́зательная, двухконсо́льная маши́на — double-cantilever cutting machine

газоре́зательная, копирова́льная маши́на — flame-profiling machine

газоре́зательная, многопла́менная маши́на — multiple-blowpipe [multiple-burner] machine

газоре́зательная, поля́рно-координа́тная маши́на — radial articulated-arm cutting machine

газоре́зательная, порта́льная маши́на — gantry cutting machine

газоре́зательная, порта́льная маши́на для ре́зки двух листо́в — double portal cutting machine

газоре́зательная, прямоуго́льно-координа́тная маши́на — cross carriage cutting machine

газоре́зательная, тру́бная маши́на — pipe cutting machine

газосва́рочная маши́на — gas welding machine, gas welder

галто́вочная маши́на — tumbling machine

гарди́нно-тю́левая маши́на — bobbinnet machine

гвоздезабивна́я маши́на — nailing machine, nailer

гвозди́льная маши́на — wire-nail machine

ги́бочная маши́на — bending [forming] machine, bender

ги́бочная, валко́вая маши́на — roller-bending machine

ги́бочная, полосова́я маши́на — bar-bending machine

гидравли́ческая маши́на — hydraulic machine

гилпавли́ческая, диагона́льная маши́на — mixed-flow machine

гидравли́ческая, клепа́льная маши́на — hydraulic rivet(t)ing machine

гидравли́ческая, лопа́точная маши́на — impeller machine

гидравли́ческая, объё́мная маши́на — positive-displacement machine

гидравли́ческая, одноколё́сная маши́на — single-impeller machine

гидравли́ческая, осева́я маши́на — axial-flow machine

гидроочистна́я маши́на — hydroblasting machine

глади́льная маши́на — ironing machine, ironer

глазиро́вочная маши́на — glazing [coating, covering, icing] machine, enrober

глянцева́льная маши́на кфт. — glazing machine

го́рная маши́на — mining machine

горячевы́садочная маши́на — hot upsetting machine

маши́на горя́чей полиро́вки кож. — burnishing machine

гофриро́вочная маши́на

1. текст. crimping [pleating] machine

2. метал. corrugator

гравирова́льная маши́на полигр. — engraving machine, engraver

гребнечеса́льная маши́на — comb(er), combing machine, nip comb(er)

гребнечеса́льная, двупо́льная маши́на — double-action comber

гребнечеса́льная, двусторо́нняя маши́на — two-sided rectilinear comber

гребнечеса́льная маши́на непреры́вного де́йствия — square motion comber

гребнечеса́льная, одина́рная маши́на — single-nip comber

гребнечеса́льная, односторо́нняя маши́на — one-sided rectilinear comber

гребнечеса́льная, прямолине́йная маши́на — continental comber

гребнечеса́льная маши́на с кру́глыми гре́бнями — circular [round] comber

грузова́я маши́на см. грузовой автомобиль

грузоподъё́мные маши́ны ( собирательный термин) — hoisting apparatus, hoisting machinery

грунтова́льная маши́на текст. — coating machine

грунтосмеси́тельная маши́на — soil-mixing machine, soil [ground] mixer

гузоубо́рочная маши́на с.-х. — cotton stalk cutter

двои́льная маши́на кож. — splitting machine, (band-knife) splitter

деаэрацио́нная маши́на — deairing machine

декортикацио́нная маши́на — decorticator, stripping machine

делинтеро́вочная маши́на с.-х. — delinting machine

дели́тельная маши́на

1. опт. ruling machine

2. метал. dividing machine

детермини́рованная маши́на киб. — determinate machine

диагона́льно-закро́йная маши́на — bias-cutting machine

маши́на для бесшве́йного скрепле́ния бло́ков полигр. — perfect binder

маши́на для брикети́рования кормо́в — foragizer, forage cuber, forage waferer

маши́на для буре́ния кро́вли — roof drilling machine

маши́на для внесе́ния аммиака́тов — ammonia solution applicator

маши́на для внесе́ния гербици́дов — herbicide applicator

маши́на для внесе́ния минера́льных удобре́ний и ядохимика́тов — chemical applicator

маши́на для внесе́ния удобре́ний — fertilizer placer

маши́на для возведе́ния кре́пи — support-setting machine

маши́на для волокна́-сырца́, отбе́ливающая — raw stock bleaching machine

маши́на для вскры́тия лё́тки — tapping drill

маши́на для встря́хивания консе́рвных ба́нок — can shaker

маши́на для выкола́чивания мешко́в — sack beating [sack cleaning] machine, sack cleaner

маши́на для выра́внивания дета́лей о́буви — leveller

маши́на для вы́резки образцо́в текст. — cloth-pinking machine

маши́на для выстила́ния та́ры — lining machine

маши́на для гидропескостру́йной очи́стки — sand-water cleaner

маши́на для горя́чей штампо́вки — rot die-forging machine

маши́на для драже́, глянцо́вочная — dragee polishing machine

маши́на для жакка́рдовых карт, копирова́льная — card-repeating machine

маши́на для зака́тки борто́в метал. — closing machine

маши́на для зачи́стки метал. — deseamer

маши́на для земляны́х рабо́т — earth-moving machine

маши́на для караме́льной ма́ссы, промина́льная — sugar mass kneading machine, sugar mass kneader

маши́на для кислоро́дной ре́зки — oxygencutting machine

маши́на для литья́ под давле́нием, литьева́я пласт. — injection moulding machine

маши́на для мерсериза́ции пря́жи в мотка́х — hank-mercerizing machine

маши́на для мо́крой декатиро́вки, декатиро́вочная — wet decatizing machine

маши́на для мы́ла, пили́рная — soap milling machine

маши́на для намо́тки кишо́к — casing skeming machine

маши́на для наре́зки маре́н — embossing [pebbling, printing] machine

маши́на для наре́зки ниш горн. — stable hole machine

маши́на для объё́мной штампо́вки — die-forging machine

маши́на для овоще́й, пучковяза́льная — vegetable tier, vegetable buncher

маши́на для очи́стки отли́вок — casting cleaning machine

маши́на для паке́тов, ва́куум-заде́лочная — vacuum bag closing [vacuum bag sealing] machine

маши́на для перемо́тки с мотко́в на ко́нусные боби́ны, бобина́жная — cone winding [coning] machine

маши́на для пода́чи карто́нной та́ры — carton feeding machine

маши́на для подмета́ния у́лиц — streetsweeper

маши́на для подпо́чвенного внесе́ния удобре́ний — subsurface applicator

маши́на для подре́зки живо́й и́згороди — ledgecutter

маши́на для подры́вки кро́вли горн. — roof ripping machine

маши́на для подры́вки по́чвы горн. — floor ripping machine

маши́на для поли́вочного кра́шения кож. — curtain coating machine

маши́на для прове́рки гермети́чности консе́рвных ба́нок — can testing machine, can tester

маши́на для разли́вки мета́лла, карусе́льная — casting wheel

маши́на для разли́вки мета́лла, ле́нточная — straight-line casting machine

маши́на для раска́тки труб — expanding [reeling] machine

маши́на для расшлихто́вки текст. — desizing machine

маши́на для ре́зки армату́рных сте́ржней — bar cutter, bar cropper

маши́на для ре́зки корнепло́дов — root vegetable cutter

маши́на для ре́зки труб — tube-cutting machine

маши́на для ре́зки черенко́в — graft cutter

маши́на для ро́злива в буты́лки — bottle filler

маши́на для ро́злива молока́ во фля́ги — churn filling machine

маши́на для ро́спуска руло́нов полигр. — roll slitting machine

маши́на для ры́бы, головоотсека́ющая — fish beheading machine

маши́на для сбо́рки карто́нной та́ры — carton erecting machine

маши́на для сня́тия заусе́нцев — (de)burring machine

маши́на для спека́ния руд — ore sintering machine

маши́на для стекле́ния кож. — grater

маши́на для стри́жки кру́пного рога́того скота́ — cattle clipper

маши́на для сухо́го протра́вливания семя́н — seed-dusting machine

маши́на для сухо́й очи́стки яи́ц — egg buffer

маши́на для сшива́ния кишо́к — casing sewing machine

маши́на для твё́рдой па́йки — brazing machine

маши́на для тендериза́ции мя́са — meat renderizing machine, meat tenderizer

маши́на для термофикса́ции тка́ни — fabric-baking machine

маши́на для тка́ни, контро́льно-упако́вочная — cloth-inspection [cloth-looking, examining] machine

маши́на для удале́ния метё́лок кукуру́зы — detasseling machine

маши́на для удале́ния сердцеви́ны плодо́в — coring machine, corer

маши́на для удале́ния щети́ны со свины́х туш — hog dehairing machine

маши́на для упако́вки в бо́чки — barrel packing machine

маши́на для упако́вки в карто́нную та́ру — carton packing machine, carton packer

маши́на для упако́вки в я́щики — casing [case packing] machine, case packer

маши́на для устано́вки столбо́в — pole setter

маши́на для устано́вки шта́нговой кре́пи — roof bolting machine

маши́на для чи́стки ламе́лей текст. — drop-wire cleaning machine

маши́на для чи́стки лица́ кож. — scudding [slating] machine

маши́на для шитья́ внаки́дку полигр. — saddle stitch machine

маши́на для шитья́ вта́чку полигр. — side stitch machine

маши́на для штампо́вки ма́триц полигр. — die-making machine

маши́на для штенгелё́вки колб — bulb tubulating machine

маши́на для электролити́ческого луже́ния — electrolytic tinning machine

маши́на для электроэрозио́нной обрабо́тки — electrical discharge machine

маши́на для эмульсио́нного травле́ния полигр. — powderless etcher

добы́чная маши́на горн. — winning [getting] machine

дово́дочная маши́на — lapping machine

дождева́льная маши́на — sprinkling machine, sprinkler

дождева́льная, дальнестру́йная маши́на — long-range sprinkling machine

дождева́льная, консо́льная маши́на — boom(-type) sprinkling machine

дождева́льная, короткостру́йная маши́на — short-range sprinkling machine

дождева́льная, самохо́дная маши́на — self-propelled rainer

дождева́льная, среднестру́йная маши́на — medium-range sprinkling machine

дои́льная маши́на — milking machine, milker

дои́льная маши́на с вё́драми — bucker milking machine

доро́жно-строи́тельная маши́на — road-building machine

древотё́рочная маши́на полигр. — pulpwood log grinder

дрена́жная маши́на — drainage machine

дрена́жно-крото́вая маши́на — mole ditcher

дреноукла́дочная маши́на — drain-installing machine, drainlayer

дробестру́йная маши́на — shot blasting machine

дробестру́йная маши́на для очи́стки прока́та от ока́лины — blast descaler

дроби́льная маши́на лес. — hogging machine

дрожжеформо́вочная маши́на — yeast extruding machine

дублиро́вочная маши́на — doubling machine, plying-up equipment

жакка́рдовая маши́на — jacquard loom, jacquard machine

жакка́рдовая, двухподъё́мная маши́на с полуоткры́тым зе́вом — open shed jacquard loom

жакка́рдовая, двухпри́зменная маши́на — two-cylinder jacquard loom

жакка́рдовая, одноподъё́мная маши́на — single-lift jacquard loom

жакка́рдовая, одноподъё́мная однореми́зная маши́на — single-lift single-cylinder jacquard loom

жакка́рдовая маши́на с па́дающими крючка́ми — dropper jacquard loom

жгутоотжи́мная маши́на текст. — rope squeezer

жгутопромы́вная маши́на текст. — dolly [rope-washing] machine

жестепеча́тная маши́на полигр. — tin printing press

зава́лочная маши́на — charging machine, charger

зава́лочная маши́на для концентра́та — concentrate charging machine

зава́лочная маши́на для ло́ма — scrap charger

зава́лочная маши́на для сли́тков — ingot charger

зава́лочная маши́на кра́нового ти́па — overhead(-type) charging machine

зава́лочная, лотко́вая маши́на — Calderon scrap charger

зава́лочная, напо́льная маши́на — low-ground (type) charging machine

зава́лочная, передвижна́я маши́на — mobile box charger

зава́лочная, поворо́тная маши́на — rotary charger

зава́лочная, подвесна́я маши́на — overhead(-type) charging machine

зава́рочная маши́на свз. — sealing-in machine

завё́рточная маши́на — wrapping machine, wrapper

заги́бочная маши́на — collaring machine

загру́зочная маши́на — charging machine, charger

зака́лочная маши́на — quenching [hardening] machine

зака́точная маши́на

1. метал. beading machine

2. ( для консервных банок) (can-)sealing [seaming, edge-curling] machine, seamer

зака́точная маши́на для сига́р — cigar rolling machine, cigar roller

закла́дочная маши́на горн. — packing [stowing] machine, stower

закла́дочная, мета́тельная маши́на — gob stower

закла́дочная, пневмати́ческая маши́на — blast stower

закла́дочная, пневмати́ческая маши́на ни́зкого давле́ния — low pressure air stower

закле́ивающая маши́на пищ. — glu(e)ing [gumming] machine

заклё́почно-обка́тная маши́на — rivet spinner

закре́почная маши́на кож. — bar tacking machine

закро́йная маши́на — cloth-cutting machine

зама́сливающая маши́на текст. — oil padding machine

запа́ечная маши́на ( для запайки концов жестяных консервных банок) — end soldering machine

запра́вочная маши́на метал. — fettling machine

затяжна́я маши́на кож. — lasting machine, laster

зацентро́вочная маши́на ( для трубных заготовок) — centring machine

зачи́стная маши́на для огнево́й зачи́стки кислоро́дно-ацетиле́новым пла́менем — oxy-acetylene scarfing machine

зачи́стная маши́на для сли́тков — pecling machine

зачи́стная маши́на для шпал — tie spot machine

зачи́стная, фре́зерная маши́на — milling machine

заши́вочная маши́на ( для мешкотары) — (bag-)closing machine

землеро́йная маши́на — earth-moving machine

землеро́йно-фре́зерная маши́на — excavating milling machine

зерни́льная маши́на полигр. — grainer, graining machine

зерноочисти́тельная маши́на — grain-cleaning machine, grain cleaner

зерноочисти́тельная, ветрорешё́тная маши́на — air-and-screen cleaner

зерносортиро́вочная маши́на — grain grader

золотопромы́вочная маши́на — gold washer

зубозака́лочная маши́на — tooth-quenching machine

известегаси́льная маши́на — lime-slaking machine

измельчи́тельная маши́на пищ. — mincer, mincing [reducing] machine, shredder

измери́тельная маши́на кож. — leather-measuring machine

инерцио́нно-уда́рная маши́на — impact power tool

информацио́нная маши́на — data-processing [information] machine

испыта́тельная маши́на — testing machine, tester

испыта́тельная маши́на для испыта́ния на абрази́вное изна́шивание — abrasive tester

испыта́тельная маши́на для испыта́ния на растяже́ние — сжа́тие — direct stress machine

испыта́тельная маши́на для испыта́ния на скру́чивание — torsion testing machine

испыта́тельная маши́на для испыта́ния на твё́рдость — hardness testing machine

испыта́тельная маши́на для испыта́ния на уста́лость — fatigue [endurance] testing machine

испыта́тельная маши́на для испыта́ния на уста́лость при изги́бе — rotating beam-type machine

испыта́тельная маши́на для испыта́ния при знакопереме́нной динами́ческой нагру́зке — alternating impact machine

испыта́тельная маши́на для материа́лов — (materials) testing machine

испыта́тельная маши́на для рессо́р — spring testing machine, spring testing rig

испыта́тельная маши́на для труб — pipe-testing machine

испыта́тельная, разры́вная маши́на — tensile-testing machine

кабелеразмо́точная маши́на — paying-out machine

калибро́вочная маши́на

1. прок. gauging machine

2. пищ. size-grading [sizing] machine, size grader, sizer

камнебури́льная маши́на — rock-boring [rock-drilling] machine

камнеотбо́рочная маши́на пищ. — stoning machine, stoner

камнере́зная маши́на — rock-cutting [stone-cutting] machine

камнеубо́рочная маши́на — stone-picking machine, stone [rock] picker

канатокрути́льная маши́на — rope-twisting machine

канто́вочная маши́на полигр. — flat-and-back stripping machine

капта́льно-окле́ечная маши́на полигр. — head-banding machine

карбонизацио́нная маши́на текст. — carbonizing machine

кардовяза́льная маши́на — card-binding [card-lacing] machine

кардочеса́льная маши́на — card, carder, carding machine

картоноде́лательная маши́на — cardboard machine

картонораскро́йная маши́на — case making machine

картоноре́зальная маши́на — cardboard cutter

картоносека́тельная маши́на текст. — card-cutting [card-punching, card-stamping] machine

кетлё́вочная маши́на — binding-off [looping, linking] machine

ке́ттельная маши́на — binding-off [looping, linking] machine

клеема́зальная маши́на полигр. — gluer

клеема́зальная и окле́ечная маши́на полигр. — back glueing-and-stripping machine

клеенама́зывающая маши́на пищ. — glu(e)ing [gumming] machine

клеепрома́зочная маши́на пласт., кож. — spreader

клейми́льная маши́на кож. — stamping machine, marker

клеймо́вочная маши́на маш. — stamping [marking] machine

клепа́льная маши́на — rivet(t)ing machine, rivet(t)er

клепа́льная, пневмати́ческая маши́на — pneumatic riveting machine

клепа́льная, уда́рная маши́на — percussion riveting machine

книговста́вочная маши́на полигр. — casing-in machine

ко́вочная маши́на — forging machine; ( в производстве ковкого вольфрама) swager

ко́вочная, горизонта́льная маши́на — horizontal forging machine

ко́вочная, оса́дочная маши́на — upsetting machine

ко́вочная, ротацио́нная маши́на — swaging machine

ко́кильная маши́на — chill casting machine

коконокалибро́вочная маши́на — cocoonriddling machine

кокономота́льная маши́на — cocoon winding machine

коконорастря́сочная маши́на — coccoon beating [beetling] machine

колле́кторная маши́на эл. — commutator machine

колоти́льная маши́на кож. — beetle

кондиро́вочная маши́на — syrup crystallizing machine

конфетоотса́дочная маши́на — candy deposing machine

концерва́льная маши́на текст. — pulling machine

координа́тно-измери́тельная маши́на астр. — plate-measuring engine

копирова́льно-мно́жительная маши́на полигр. — step-and-repeat (printing down) machine

кормоприготови́тельная маши́на — food preparing machine

корморазда́точная маши́на — feed distributor

корнова́льная маши́на полигр. — grainer, graining machine

корпусообразу́ющая маши́на ( для консервных банок) — body-making machine

корпусоотли́вочная маши́на ( для драже) — core depositing machine, core depositor

корчева́льная маши́на — root extractor, brush plough; stamper

косточковыбивна́я маши́на — pitting [stoning] machine, pitter

краси́льная маши́на — dyeing machine

краси́льная маши́на для пря́жи в мотка́х — hank-dyeing machine

краси́льная маши́на для пря́жи на пако́вках — cop-dyeing machine

краси́льная маши́на конве́йерного ти́па — conveyer piece dyeing machine

краси́льная, ло́пастная маши́на — paddle dyeing machine

краси́льная, рециркуляцио́нная маши́на — circulating dyeing machine

краси́льная, ро́ликовая маши́на — jig dyeing machine

краси́льная, ротацио́нная маши́на — rotary dyeing machine

краси́льная маши́на с вибра́тором — pulsator dyeing machine

кремовзбива́льная маши́на — cream beating machine, creamer

кромкозаги́бочная маши́на

1. edging machine

2. ( для консервных банок) beading machine

кругли́льно-каширова́льная маши́на полигр. — rounder-and-backer

кругловяза́льная маши́на — circular knitter, circular knitting machine, round knitting frame

кругловяза́льная маши́на ворсово́го переплете́ния — circular fleece knitting machine

кругловяза́льная, корса́жная маши́на — circular bodice machine

кругловяза́льная, однофонту́рная маши́на — circular knitting machine with one set of needle

кругловяза́льная маши́на с крючко́выми и́глами — circular beard-needle [spring-needle] knitting machine

кругловяза́льная маши́на с язычко́выми и́глами — circular latch-needle knitting machine

кругловяза́льная, уто́чная маши́на — circular weft-knitting machine

кругловяза́льная, шту́чная маши́на — body-size circular knitting machine

круглочуло́чная маши́на — circular footwear machine, circular hose knitter

крупосорти́ровочная маши́на — groats grader

крупошлифова́льная маши́на — pearl mill, pearler

крути́льная маши́на текст. — twisting frame

крути́льная маши́на двойно́го круче́ния — double-twist twisting machine

крути́льная, двухъя́русная маши́на — two-decker machine

крути́льная, реверси́вная маши́на мех. — reversed torsion machine

кры́твенная маши́на полигр. — covering machine

крышкоде́лательная маши́на полигр. — case-making machine, case maker

крышкосбо́рочная маши́на полигр. — case assembling machine

куделеприготови́тельная маши́на — flax tow preparing machine, tow cleaner, tow scutcher

куколеотбо́рочная маши́на — cockle separator, cockler

кули́рная маши́на — loop-forming sinker web machine

куракоубо́рочная маши́на — cotton-scraping machine

лакирова́льная маши́на полигр. — varnishing machine

ламе́льно-пробо́рная маши́на текст. — dropper pinning machine

ла́стичная маши́на текст. — cotton rib top frame

легкова́я маши́на см. легковой автомобиль

лентоотли́вочная маши́на — sheet-forming machine

лентосва́рочная маши́на — strip-welding machine

лентосоедини́тельная маши́на текст. — sliver lap machine

ле́нточная маши́на текст. — drawing frame

лесова́лочная маши́на — tree breaker, tree dozer

лесопогру́зочная маши́на — timber loader

лесопоса́дочная маши́на — tree planting machine, tree planter

линова́льная ди́сковая маши́на полигр. — disc ruling machine

ли́нтерная маши́на — delinter

листоги́бочная маши́на — plate-bending [sheet-bending] machine, sheet bender

листоги́бочная, валко́вая маши́на — roller sheet-metal bending machine

листообразу́ющая маши́на пласт. — sheet-forming machine

листоподбо́рочная маши́на полигр. — collating(-and-gathering) machine, collator

листоправи́льная маши́на — sheet-straightening [plate-levelling] machine, sheet straightener, sheet leveller

листоправи́льная маши́на без регули́рования проги́ба валко́в — non-pressure regulating roller leveller

листоправи́льная, многовалко́вая маши́на — backed-up roller leveller

листоре́зальная маши́на полигр. — sheeting machine

листосва́рочная (стыкова́я) маши́на — straight-line seam welder

листосортиро́вочная маши́на — sheet classifier

лите́йная маши́на — casting [foundry] machine

лите́йная маши́на для литья́ в постоя́нные фо́рмы — permanent-mould casting machine

лите́йная маши́на для литья́ под давле́нием — die casting machine

лите́йная маши́на для центробе́жного литья́ — centrifugal casting machine

литеронабо́рная маши́на — letter-setting machine

литогра́фская маши́на — lithographic press

логи́ческая маши́на — logic(al) machine

ломтере́зальная маши́на — slicing machine, slicer

лощи́льная маши́на кож. — glazing machine

луди́льная маши́на — tinning machine

лущи́льная маши́на — hulling machine, huller

льнорассти́лочная маши́на — flax spreading machine

льнотрепа́льная маши́на — flax scutching machine, flax scutcher

магнитоэлектри́ческая маши́на — permanent-magnet machine

малоформа́тная вкла́дочная маши́на полигр. — stuffer

маркирова́льная маши́на ( для почты) — franker

маркиро́вочная маши́на — labelling [marking] machine

маркиро́вочная, краскопеча́тная маши́на — ink marker

математи́ческая маши́на — mathematical machine

ма́трично-гравирова́льная маши́на — matrix-engraving machine

мездри́льная маши́на кож. — pelt fleshing machine

мере́йная маши́на кож. — boarding machine

мери́льная маши́на текст. — measuring machine

мери́льно-нака́тная маши́на текст. — cloth winding-and-measuring machine

мери́льно-склада́льная маши́на текст. — cloth measuring-and-lapping machine

мерсеризацио́нная маши́на — mercerizing machine

меси́льная маши́на (напр. тестомесительная машина) — kneading machine, kneader (e. g., dough-kneader machine, dough-kneader)

мно́жительная маши́на — duplicating machine, duplicator

мно́жительная, офсе́тная маши́на — offset duplicator

мо́ечная маши́на — washing machine, washer

мо́ечная, бараба́нная маши́на — drum-type washer

мо́ечная, бесщё́точная маши́на — brushless washer

мо́ечная, вентиля́торная маши́на — ventilator washer

мо́ечная, вибрацио́нная маши́на — shaker washer

мо́ечная, карусе́льная маши́на — wheel washer

мо́ечная, ло́пастная маши́на — paddle-type [flapper] washer

мо́ечная, противото́чная маши́на — counter-current washer

мо́ечная, прямото́чная маши́на — straight-through [straightway(-type) ] washer

мо́ечная, ро́торно-элева́торная маши́на — squirrel cage washer

мо́ечная, тунне́льная маши́на — tunnel washer

мо́ечная, цепна́я маши́на — chain-type washer

мо́ечная, шне́ковая маши́на — screw-type washing machine

мо́ечная, шпри́цевая маши́на — spray washer

мо́ечная, щё́точная маши́на — brush washer

мо́ечная, элева́торная маши́на — elevator washing machine, elevator washer

маши́на мо́крого шлифова́ния кож. — wet-buffing machine

монпансе́йная маши́на — drop roller machine

мота́льная маши́на текст. — winding machine, winder

мота́льная, веретё́нная маши́на — spindle winding machine

мота́льная, горизонта́льная маши́на — drum winding machine, winding frame with horizontal spindles

мота́льная, двусторо́нняя маши́на — double-faced [double-sided] winding machine

мота́льная, клубо́чная маши́на — balling [ball-winding] machine

мота́льная, паралле́льная маши́на — cheese-winding machine

мота́льная, перего́нная маши́на — redrawing [rewinding] machine

мота́льная, поча́точная маши́на — cop-winding machine

мота́льная маши́на с кана́вчатыми бараба́нчиками — drum winding machine, split drum winder

мота́льная маши́на с разрезны́ми бараба́нчиками — slit-drum winding machine

мягчи́льная маши́на текст. — cloth mellowing machine

мя́льная маши́на текст. — breaking machine

мя́льно-трепа́льная маши́на — scutching-and-braking machine, breaker and scutcher

набивна́я маши́на пищ. — stuffing machine, stuffer

набивна́я, поршнева́я маши́на — piston-type stuffer

набо́рная маши́на — typesetting [composing] machine, typesetter

набо́рная, буквоотливна́я маши́на — typecasting machine

набо́рная, буквоотливна́я крупноке́гельная маши́на — display type-casting machine

набо́рная маши́на для отли́вки стереоти́пов — stereotype plate casting machine

набо́рная, пробе́льно-лине́ечная маши́на — material maker

набо́рная, строкоотливна́я маши́на — slug-casting machine

набо́рная, строкоотливна́я крупноке́гельная маши́на — display type linecaster

набо́рная, строкопеча́тающая маши́на — composition-by-typing system

набо́рная, строкопроеци́рующая маши́на — photographic type composition machine

набо́рно-пи́шущая маши́на — typewriter

набо́рно-фотографи́рующая маши́на — phototypesetting machine

маши́на на железнодоро́жном ходу́, бурова́я — rail-riding drilling machine

нака́тная маши́на

1. метал. knurling machine

2. текст. rolling(-up) [batching] machine

намо́точная маши́на — winding machine

наполни́тельная маши́на пищ. — filler, filling machine

наполни́тельная и заде́лочная маши́на ( для тары) — filling-and-sealing machine

наполни́тельная, многопатро́нная маши́на — multihead filler

насти́лочная маши́на текст. — cloth-laying machine

маши́на непреры́вного де́йствия — continuous(-type) machine

маши́на непреры́вного де́йствия, отва́рочная — continuous boil-off machine

маши́на непреры́вной разли́вки — continuous casting machine

ниткошве́йная маши́на полигр. — book sewing machine, book sewer

носо́чная маши́на — half-hose machine

нумерацио́нная маши́на кфт. — numbering machine

обва́лочная маши́на — boning machine

обвя́зочная маши́на — banding machine

обвя́зочная маши́на для руло́нов прок. — coil banding machine

обвя́зочная маши́на для таба́чных ли́стьев — tobacco looper

обди́рочная маши́на — shucking machine, shucker; stripping machine

обезрепе́ивающая маши́на — burring machine

обё́рточная маши́на — covering [overwrapping] machine, wrapper

обё́рточная маши́на для карто́нной та́ры — carton wrapping machine, carton wrapper

обё́рточная маши́на для плё́нки — film overwrapping machine, film wrapper

обжа́рочная маши́на — roasting machine, roaster

обо́ечная маши́на — hulling machine, huller; scouring machine, scourer

обо́ечная, нажда́чная маши́на — emery scouring machine, emery scourer

обо́ечно-шелуши́льная маши́на — scouring-and-peeling machine

обрезна́я маши́на — corner-cutting machine

обрезна́я маши́на для кни́жных бло́ков — book trimming machine

обручеоса́дочная маши́на — claw trussing machine

обтяжна́я маши́на кож. — pulling-over machine

обуча́ющая маши́на — teaching machine

овсюгоотбо́рочная маши́на — oat separator

маши́на огнево́й зачи́стки метал. — scarfing machine, (flame) scarfer

маши́на огнево́й фасо́нной ре́зки — flame-shape cutting machine

оканто́вочная маши́на полигр. — flat-and-back stripping machine

окле́ечно-капта́льная маши́на полигр. — back-lining [lining-and-head-banding] machine, backliner

око́рочная маши́на — barking machine

опа́ливающая, пли́тная маши́на — plate singeing machine

опа́ливающая, цилиндри́ческая маши́на — cylinder [rotary] singeing machine

опа́лочная маши́на ( для свиных туш) — singeing machine

оплё́точная маши́на текст. — braiding machine

опола́скивающая маши́на — rinsing machine, rinser

опры́скивающая маши́на — spraying machine, sprayer

маши́на опти́ческой печа́ти — optical printing machine, optical printer

осмо́лочная маши́на — pitching machine

основовяза́льная маши́на — warp-knitting machine, warp loom

основовяза́льная, двойна́я маши́на — double-tricot machine

основовяза́льная, двухфонту́рная маши́на — double-warp machine

основовяза́льная, кру́глая маши́на — circular warp-knitting machine

основовяза́льная, трикота́жная маши́на — raschel machine

основовяза́льная, филе́йная маши́на — fillet machine

остри́льная маши́на метал. — bar pointer

остри́льная, ручна́я маши́на — hand pointer

остри́льная маши́на с электропри́водом — electric-power pointer

отбрако́вочная маши́на — quality-control machine

отбрако́вочная маши́на для консе́рвных ба́нок — can rejecting machine

отде́лочная маши́на — finishing machine, finisher

отде́лочная маши́на для листово́го мета́лла — plate-working machine

отде́лочная, нажда́чная маши́на текст. — emerizing machine

отде́лочная, противоуса́дочная маши́на текст. — compressive shrinking machine

отжи́мная маши́на

1. кож. wringing machine, leather wringer, samming machine

2. текст. extracting machine

отжи́мно-обезжи́ривающая маши́на ( для черёв) — casing stripping-and-fatting machine

отса́дочная маши́на ( в процессе обогащения) метал. — jigging machine, jig(ger)

отса́дочная, беспоршнева́я маши́на — air-driven pulsating jig

отса́дочная, быстрохо́дная маши́на — fast jig washer

отса́дочная, вибрацио́нная маши́на — pulsator jig

отса́дочная, вибрацио́нно-поршнева́я маши́на — vibro-piston [vibro-pneumatic] jig

отса́дочная, диафра́гмовая маши́на — diaphragm jig

отса́дочная, дово́дочная маши́на — finishing jig

отса́дочная, ло́пастная маши́на — paddle jig

отса́дочная, пневмати́ческая маши́на — air-pulsated [pneumatic] jig

отса́дочная, поршнева́я маши́на — piston [plunger] jig

отса́дочная маши́на с механи́ческой отмы́вкой — vanning jig

отса́дочная маши́на с неподви́жным решето́м — fixed-sieve jig

отса́дочная маши́на с подви́жным решето́м — buddle [movable sieve] jig

отса́дочно-формо́вочная маши́на пищ. — depositing machine

оцинко́вочная маши́на — galvanizing machine

очисти́тельная маши́на

1. cleaning machine, cleaner

2. ( для снятия кожуры с плодов) peeling machine, peeler

очисти́тельная, абрази́вная маши́на — abrasive peeler

очисти́тельная, возду́шно-решё́тная маши́на — air-and-screen cleaner

очисти́тельная маши́на для дрена́жных труб — drain cleaner

очисти́тельная маши́на для форм — mould cleaning machine

очисти́тельная, решё́тная маши́на — screen cleaner

очисти́тельная, щё́точная маши́на — brush cleaner, brusher

очи́стная, галто́вочная маши́на — cleaning tumbler, tumbling machine

очи́стная маши́на для труб — pipe-swabbing machine

очи́стная, дробемё́тная маши́на — shot-throwing machine

очи́стная, дробестру́йная маши́на — shot-blasting machine

па́голечная котто́нная маши́на — cotton legging machine

па́ечная маши́на — soldering machine

па́ечная маши́на для жестяны́х консе́рвных ба́нок — can soldering machine

пакетиро́вочная маши́на ( для бунтов) — capstan

пакетиро́вочная, шестишта́нговая маши́на ( для бунтов) — six pronged capstan

пакетоде́лательная маши́на — bag making machine, bag maker

пакетоформиру́ющая маши́на — bag forming machine, bag former

пакова́льная маши́на полигр. — bundling machine

паниро́вочная маши́на — breading machine, breader

паркетоотде́лочная маши́на — floor-polisher machine

паркетостро́гальная маши́на — floor dresser

парова́я маши́на — steam engine

парова́я маши́на компа́унд — compound steam engine

парова́я, прямото́чная маши́на — uniflow steam engine

парова́я маши́на с противодавле́нием — back-pressure steam engine

парова́я маши́на танде́м — tandem steam engine

пемзова́льная маши́на кож. — rasping machine

пемзова́льная маши́на для отде́лки тка́ни под за́мшу — cloth pumicing machine

пензело́вочная маши́на пищ. — casing farting machine

пенькотрепа́льная маши́на — hemp-scutching machine

перего́нная маши́на текст. — taping [warp rebeaming] machine

переплё́тная маши́на — bookbinding machine

маши́на периоди́ческого де́йствия — batch(-type) machine

пероощи́пывающая маши́на — defeathering [plucking] machine, plucker

пескостру́йная маши́на — sandblast machine

петлеобмё́точная маши́на — button-hole machine

печа́тная маши́на — printing machine, (printing) press

печа́тная маши́на балко́нного ти́па — balcony-type (printing) press

печа́тная, ва́личная маши́на текст. — roller printing machine

печа́тная маши́на высо́кой печа́ти — letter (printing) press, relief printing press

печа́тная маши́на глубо́кой печа́ти — intaglio (printing) press

печа́тная, двухкра́сочная маши́на — two-color (printing) press

печа́тная, двухоборо́тная маши́на — two-revolution (printing) press

печа́тная, двухсекцио́нная маши́на — two-unit (printing) press

печа́тная, двухъя́русная маши́на — two-decker (printing) press

печа́тная маши́на для акциде́нтной проду́кции — job press, jobber

печа́тная маши́на для двусторо́нней печа́ти — perfecting machine, perfecting press, perfector

печа́тная маши́на для печа́ти с ги́бких форм — wrap-around (printing) press

печа́тная маши́на для печа́ти спо́собом сухо́го офсе́та — dry offset press

печа́тная маши́на для термографи́ческой печа́ти — thermographic machine

печа́тная маши́на для трафаре́тной печа́ти — screen (process printing) press

печа́тная маши́на для шёлкотрафаре́тной печа́ти — silk-screen press

печа́тная, листова́я маши́на — sheet-fed machine, sheet-fed (printing) press

печа́тная, одноя́русная маши́на — floor level (printing) press

печа́тная, одноя́русная многосекцио́нная маши́на — tandem-type press

печа́тная, офсе́тная маши́на — offset press

печа́тная, офсе́тная маши́на для двусторо́нней печа́ти — offset perfector

печа́тная, офсе́тная маши́на для пло́ской печа́ти — flat-bed offset press

печа́тная, ротацио́нная маши́на — rotary press

печа́тная, руло́нная маши́на — web(-fed) press

печа́тная маши́на с набо́рными шабло́нами текст. — block printing machine

печа́тная, стоп-цили́ндровая маши́на — stopcylinder (printing) press

печа́тная, термографи́ческая маши́на — thermographic (printing) machine

печа́тная, ти́гельная маши́на — platen (printing) press

печа́тная, трёхсекцио́нная маши́на двойно́й ширины́ — sextuple (printing) press

печа́тная, универса́льная маши́на — multipurpose press

печа́тная, фототи́пная маши́на — phototype (printing) press

печа́тная, цилиндри́ческая маши́на текст. — cylinder printing machine

печа́тно-высека́льная маши́на — printing and die-cutting machine

письмосортиро́вочная маши́на — letter-sorting machine

пластифици́рующая маши́на ( для масла) — plasticizing machine

плиссиро́вочная маши́на — pleating machine

плосковяза́льная маши́на — flat knitting machine

плоскопеча́тная маши́на

1. полигр. flat-bed printing machine

2. текст. copper-plate printing machine

плющи́льная маши́на — upsetting machine, upsetter

подбо́рочно-скле́ечная маши́на — glueing collector

подбо́рочно-шве́йная маши́на — gatherer-stitcher

подъё́мная маши́на — hoist engine

подъё́мная маши́на на копре́ — tower winder, tower hoist

подъё́мная маши́на слепо́го ствола́ горн. — aple-shaft hoist

подъё́мная, ша́хтная маши́на — mine winder, mine hoist

подъё́мная, электри́ческая маши́на — electric winder, electric hoist

пожа́рная маши́на — fire engine

поливна́я маши́на — irrigating machine

полиро́вочная маши́на — polishing machine

помадовзбива́льная маши́на — fondant boiling and creaming [fondant cream beating] machine

попере́чно-ре́зальная маши́на полигр. — rotary cross cutter

попере́чно-стрига́льная маши́на текст. — cross-cutting [cross-shearing] machine

породопогру́зочная маши́на — rock loader, mucker

породоубо́рочная маши́на — mucker

породоубо́рочная, стволова́я маши́на — shaft mucker

породоубо́рочная, стволова́я гре́йферная маши́на — grab-bucket shaft mucker

поса́дочная маши́на — planting machine, plant setter, transplanted, mechanical planter

посудомо́ечная маши́на — dish washing machine

почвообраба́тывающая маши́на — tilling [cultivating] machine

почвообраба́тывающая, фре́зерная маши́на — rotary cultivator, rotary tiller

прави́льная маши́на — straightening [gag-straightening, flattening] machine, leveller

прави́льная маши́на для ба́лок — beam straightener

прави́льная маши́на для кру́глой ста́ли — round straigntener

прави́льная маши́на для то́лстых листо́в — plate-levelling [plate-straightening] machine

прави́льная маши́на для труб и кру́глых штанг — bar-and-tube straightening machine

прави́льная маши́на для угловы́х про́филей — angle straightening machine

прави́льная, многовалко́вая маши́на — multiroll straightener

прави́льная, многоро́ликовая маши́на — multiroll straightening machine

прави́льная маши́на плу́нжерного ти́па — plunger-type leveling machine

прави́льная, прецизио́нная маши́на — precision leveller

прави́льная, прутко́во-тру́бная маши́на — bar-and-tube straightening machine

прави́льная, растя́жная маши́на — stretching machine, stretcher leveller

прави́льная, ро́ликовая маши́на — roller-type straightening machine, roll straightener

прави́льная, ротацио́нная маши́на с косы́ми ро́ликами — cross-roll straightener

прави́льная маши́на с геликоида́льными ро́ликами — concave roll straightener

прави́льная маши́на с двумя́ ряда́ми ро́ликов — two-high roller leveller

прави́льная маши́на с опо́рными ро́ликами — backed-up type roller leveller

прави́льная маши́на с регули́рованием проги́ба валко́в — pressure regulating

прави́льная маши́на с четырёхря́дным расположе́нием ро́ликов — four-high roller leveller

прави́льно-растяжна́я, гидравли́ческая маши́на — hydraulic stretcher

прессовыдувна́я маши́на — press-and-blow machine

приви́вочная маши́на — grafting machine

припра́вочная маши́на полигр. — make-ready machine

пробкоукупо́рочная маши́на — corking machine, corker

проволокообвя́зывающая маши́на — wire-tying [wiring] machine

проволокошве́йная маши́на полигр. — wire stitcher, stapler

проволокошве́йная, коро́бочная маши́на — wire-stitching box-making machine

проволокошве́йная, одноаппара́тная маши́на — single-bead wire stitcher

проволокосшивна́я маши́на пищ. — wire stitching machine, wire stitcher

прома́зочная маши́на пласт. — spreading [coating] machine

прома́сливающая маши́на — oiling machine

прома́сливающая, ро́ликовая маши́на — oil roll machine

промывна́я маши́на текст. — scouring machine, scourer

промывна́я маши́на для кусково́го това́ра — piece-scouring machine

промывна́я маши́на для пря́жи в мотка́х — hank-scouring machine

промывна́я маши́на для тка́ни враспра́вку — broad-washing [full-width scouring] machine

промывна́я, многоба́рочная маши́на — multitube scouring machine

промывна́я, одноба́рочная маши́на — onetube scouring machine

промывна́я маши́на с отжимны́ми вала́ми — roller washing [rollex] machine

промывна́я маши́на с эллипти́ческими бараба́нчиками — elliptical wince washing machine

пропи́точная маши́на — impregnating machine

пропи́точная, краси́льная маши́на — penetrating-type dyeing machine

просе́ивающая маши́на — sifting [screening, bolting] machine, bolter, bolting mill

просе́ивающая, щё́точная маши́на — brush sifting machine, brush sifter

проти́рочная маши́на

1. пищ. pulping machine, pulper

2. с.-х. triturator

проти́рочная, центробе́жная маши́на — centrifugal pulping machine

профилеги́бочная маши́на — profile-iron bending machine

прохо́дческая маши́на — beading [bead-road, tunneling] machine, head-roader

прохо́дческая, погру́зочная маши́на — tunneling loading machine; headroad loader

прошивна́я маши́на кож. — Blake [sewing] machine

проя́вочная маши́на — processing [developing] machine

проя́вочная, стру́йная маши́на — spray developing machine

пряди́льная маши́на — spinning frame

пряди́льная, боби́нная маши́на — bobbin spinning machine

пряди́льная, камво́льная маши́на — worsted spinning machine

пряди́льная, односторо́нняя маши́на — single-sided spinning machine

пряди́льная маши́на периоди́ческого де́йствия — mule

пряди́льная, центрифуга́льная маши́на — centrifugal spinning machine

пу́говичная маши́на — button machine

пульпоотделя́ющая маши́на — depulping machine

путеочисти́тельная маши́на ( для откаточных путей) — haulageway cleaner

путерихто́вочная маши́на ж.-д. — track-lining machine, track liner

пятновыводна́я маши́на — cleansing-and-spotting machine

рабо́чие маши́ны — (собирательный термин: технологические) material-working machinery; ( транспортные) materials-handling machinery

разби́вочная маши́на кож. — staker

разводна́я маши́на кож. — putting-out [setting-out] machine

разгру́зочная маши́на — discharging machine

разли́вочная маши́на

1. метал. casting machine

2. пищ. (liquid) filling machine, filler

разли́вочная, гравитацио́нная маши́на — gravity filling machine

разли́вочная маши́на для буты́лок — bottle filling machine, bottle filler

разли́вочная, изобари́ческая маши́на — pressure-type filling machine

разли́вочная, поршнева́я маши́на — piston filling machine

разли́вочная, ротацио́нная маши́на — rotary filling machine, rotary filler

разли́вочная маши́на с противодавле́нием — counter-pressure racker

разли́вочно-укупо́рочная маши́на — filling-and-capping machine

разме́точная маши́на прок. — measuring machine

размоле́вочная маши́на ( устройство для роспуска пучков брёвен) — unbundling machine

размо́льная маши́на — milling [grinding] machine

разрывна́я маши́на полигр. — tearing machine

рантовшивна́я маши́на — welt-sewing machine

раскла́дочно-подбо́рочная маши́на ( для перфокарт) вчт. — collator

раскла́дочно-подбо́рочная маши́на выполня́ет объедине́ние двух масси́вов перфока́рт, располо́женных в поря́дке возраста́ния или убыва́ния при́знаков, в оди́н масси́в с таки́м же поря́дком при́знаков — a collator merges two decks of cards in a ascending or descending order into a single deck of the same order

раскла́дочно-подбо́рочная маши́на осуществля́ет отбо́р карт с па́рными при́знаками в двух масси́вах карт — a collator selects pairs of cards having exactly matching keys from two decks

раскла́дочно-подбо́рочная маши́на отбира́ет и объединя́ет масси́вы карт — a collator carries out a match-merge operations

распако́вочная маши́на — unpacking machine, unpacker

распило́вочная маши́на кож. — splitting machine

распыли́тельная маши́на — pulverizing machine, pulverizer

рассадопоса́дочная маши́на — seedling [vegetable] planter, planting machine

растяжна́я маши́на — stretching machine

расфасо́вочно-упако́вочная маши́на — weighing-and-packing machine

расфасо́вочно-упако́вочная маши́на в карто́нную та́ру — carton-filling-and-sealing machine

расфасо́вочно-упако́вочная маши́на в паке́ты или мешки́ — bag-filling-and-closing machine

ре́зальная маши́на — cutting machine, cutter

ре́зальная маши́на гильоти́нного ти́па — guillotine-type cutting machine, guillotine-type cutter

ре́зальная, двухножева́я маши́на полигр. — double-knife cutting machine, duple cutter

ре́зальная, ротацио́нная маши́на — rotary cutting machine, rotary cutter

ре́зальная маши́на с враща́ющимися лопастя́ми — rotary blade cutting machine, rotary blade cutter

ре́зально-упако́вочная маши́на — cut-wrap machine

ре́зательная маши́на кфт. — film-slitting machine

ре́зательная маши́на для про́фильной ре́зки метал. — profile cutting machine

рельсоги́бочная маши́на — rail-cambering machine

рельсоправи́льная маши́на — rail straightener

рельсосверли́льная маши́на — rail drilling machine, bonding drill

ремизолачи́льная маши́на — varnishing machine

рилева́льная маши́на полигр. — creasing machine

рисообди́рочная маши́на — rice-milling machine, rice scourer, rice mill

рихтова́льная маши́на — flattener

ро́вничная маши́на текст. — roving frame

ро́вничная, перего́нная маши́на — intermediate roving frame

ро́вничная, та́зовая маши́на — slubbing frame

ро́ликовая, зака́лочно-рихто́вочная маши́на — rolling-quench machine

ро́ликовая, листоги́бочная маши́на — roll-bending [roll-forming] machine

роликоги́бочная, непреры́вная маши́на — continuous roll-forming machine

росткоотбо́йная маши́на — germ separating machine, germ separator, degerminating machine, degerminator

ротацио́нно-обжи́мная маши́на — rotary-swaging machine

руби́льная маши́на — chipping machine, wood cripper

рулева́я маши́на — steering engine

рулева́я, ло́пастная маши́на — vane-type steering engine

рыборазде́лочная маши́на — fish dressing machine, fish dresser

рыборе́зальная маши́на — fish cutting machine, fish cutter

рыборе́зальная, ди́сковая маши́на — disk fish cutting machine

рыбоупако́вочная маши́на — fish packing machine

са́дочная маши́на — charging machine, charger

сажа́льная маши́на — plant setter, planter

самообуча́ющаяся маши́на — learning machine

сба́вочная маши́на текст. — narrowing knitter

маши́на с безреду́кторным при́водом — direct-driven machine

сваебо́йная маши́на — ram, pile driver

сва́рочная маши́на — welding machine, welder

сва́рочная маши́на для металли́ческих се́ток — wire-mesh welding machine

сва́рочная маши́на для релье́фной сва́рки — projection welding machine

сва́рочная маши́на для ро́ликовой сва́рки — seam-welding machine

сва́рочная маши́на для ро́ликовой сва́рки встык — butt-seam welding machine

сва́рочная маши́на для ро́ликовой сва́рки с ле́нточными накла́дками — foil butt-seam welding machine

сва́рочная маши́на для стыково́й конта́ктной сва́рки — resistance [upset] butt-welding machine

сва́рочная маши́на для стыково́й сва́рки — butt welding machine, butt welder

сва́рочная маши́на для стыково́й сва́рки оплавле́нием — flash butt welding machine

сва́рочная маши́на для то́чечной сва́рки — spot-welding machine

сва́рочная маши́на для уда́рной сва́рки — percussion-welding machine

сва́рочная маши́на для шо́вно-стыково́й сва́рки — butt-seam welding machine

сва́рочная, и́мпульсная маши́на — shot welding machine

сва́рочная, конденса́торная маши́на — storage-battery welding machine, electrostatic welder

сва́рочная, конта́ктная маши́на — spot-welding [resistance welding] machine

сва́рочная, лине́йно-ро́ликовая маши́на — seam-welding machine

сва́рочная, многодугова́я маши́на — multiple-arc welding machine

сва́рочная, многото́чечная маши́на — multiple-spot welding machine

сва́рочная, однопостова́я маши́на — single-operator welding machine

сва́рочная маши́на с педа́льным при́водом — foot-operated welding machine

сва́рочная маши́на с ручны́м при́водом — hand-operated welding machine

сва́рочная, стыкова́я маши́на — butt welding machine

сва́рочная, то́чечная маши́на — spot-welding machine

сва́рочная, то́чечная двусторо́нняя маши́на — duplex spot welding machine

сва́рочная, то́чечная односторо́нняя маши́на — single-spot welder

сва́рочная, то́чечно-ро́ликовая маши́на — stitch welding machine

сва́рочная, электри́ческая маши́на — electric welding machine

свеклоре́зальная маши́на — beet slicing machine, beet slicer

светокопирова́льная маши́на — blueprinting machine

свива́льная маши́на текст. — closing machine

сдва́ивающе-нака́тная маши́на текст. — cloth winder-and-doubler machine

семеочисти́тельная маши́на — seed separator, seed dresser, seed-cleaning machine, seed cleaner, seed sorter

семепротра́вочная маши́на — seed-treating machine

сеноубо́рочная маши́на — hay-making machine, grass harvester

сигаре́тная маши́на — cigarette making machine

сигаретоупако́вочная маши́на — cigarette packing machine

сироподозиро́вочная маши́на — syruper(-filler)

сиропоразли́вочная маши́на — syrup filling [syruping] machine

ситове́ечная маши́на — sieve purifier

ситцепеча́тная маши́на — cotton printing machine

склада́льная маши́на текст. — fabric-packaging machine; cloth-piling machine

следова́я чуло́чно-носо́чная маши́на — footer

сливковзбива́льная маши́на — creaming [cream beating] machine, creamer

смесова́я маши́на текст. — blending machine

сме́шивающая маши́на — blending [mixing] machine, blender, mixer

снегова́льная маши́на — snow making machine

снегоубо́рочная маши́на — snow removal machine

снова́льная маши́на — beaming [chain beaming, warping] machine, warping mill

снова́льная маши́на для жгу́товой осно́вы — warp-linking machine

снова́льная, ле́нточная маши́на — cylinder [direct] warping machine

снова́льная, партио́нная маши́на — beam [ordinary] warping machine

снова́льная, партио́нная маши́на для сно́вки с кату́шек — cheese-warping machine

снова́льная, партио́нная маши́на для сно́вки с ко́нусных боби́н — cone warping machine

снова́льная, секцио́нная маши́на — section(al) warping machine

снова́льная, секцио́нная маши́на для сно́вки с клубко́в — ball warp beaming machine

снова́льная, секцио́нная маши́на с перего́нным механи́змом — sectional warping-and-beaming machine

снова́льная маши́на с ко́нусным бараба́ном — cone warping machine

сокоотжи́мная маши́на — juicing machine

сортирова́льная маши́на

1. ( для перфокарт) (card) sorter

сортирова́льная маши́на группиру́ет перфока́рты по при́знаковым проби́вкам — a (card) sorter arranges (a deck of input) cards in sequence by a common key, a (card) sorter arranges [separates] (punched) cards according to a common key [a set of keys]

2. с.-х. sizer, sorting machine, sorter, grading machine, grader

сортирова́льная, ремё́нная маши́на с.-х. — belt sorter

сортирова́льная, решё́тная маши́на с.-х. — screen grader, screen sizer

сортирова́льная, ро́ликовая маши́на с.-х. — roller sizer

сортирова́льно-подбо́рочная маши́на вчт. — collator

сортиро́вочная маши́на

1. пищ. sorting machine, sorter, grading machine, grader

2. прок. classifier

сортиро́вочная, листова́я маши́на — sheet classifier

сортоправи́льная маши́на прок. — section [shape, bar] straightener

сортоправи́льная, многоро́ликовая маши́на — multiroll bar-straightening machine

сортоправи́льная, ро́ликовая маши́на — roller section-straightening [roller shape-straightening] machine

маши́на с отпа́ривающим столо́м, щё́точная — brushing-and-steaming machine

спека́тельная маши́на метал. — sintering machine

спло́точная маши́на ( для сплотки лесоматериалов) — bundling machine

маши́на с поворо́тным рабо́чим о́рганом горн. — ranging arm machine

маши́на с ремё́нным при́водом — belt-driven machine

ста́лкивательная маши́на полигр. — paper sheet jogger

стеклоду́вная маши́на ( в производстве ламп) — bulb-blowing machine

стеклоформу́ющая маши́на — glass-forming machine

стержнева́я маши́на литейн. — core(-making) machine

стержнева́я, поворо́тная маши́на литейн. — core roll-over machine

стира́льная маши́на — washing machine, washer

стрига́льная маши́на — shearing machine, shearer, blade-shearing machine

стрига́льная, бараба́нная маши́на — cylinder shearing machine

стрига́льная, двухцили́ндровая маши́на — double-cutter shearing machine

стрига́льная маши́на с ва́куумным при́водом — vacuum-operated clipper

стри́пперная маши́на метал. — stripping [stripper] machine

стро́гальная маши́на

1. пищ. chipping machine, chipper

2. кож. shaving machine, shaver

струноре́зальная маши́на пищ. — wire cut machine

стыкова́я листосва́рочная маши́на — straight line seam welder

сучкоре́зная маши́на лес. — lopping [pruning] machine

маши́на с цепны́м стежко́м, вымё́тывающая текст. — chain-stitch basting machine

счё́тная маши́на — calculating [adding] machine, calculator

счё́тная, автомати́ческая маши́на — automatic calculator

счё́тная, насто́льная маши́на — desk calculator

счё́тная, портати́вная маши́на — hand-held calculator

счё́тная, ручна́я маши́на — manual calculator

счё́тная маши́на с вы́бором после́довательности де́йствий — selective-sequence calculator

счё́тная, сдво́енная маши́на — duplex calculating machine

счё́тная, электро́нная маши́на — electronic calculator

счё́тно-аналити́ческая маши́на — punched-card installation, punched-card machine

счё́тно-перфорацио́нная маши́на — punched-card installation, punched-card machine

счё́тно-сортиро́вочная маши́на — counting-and-sorting machine

сшивна́я маши́на прок. — stitcher

табакоувлажни́тельная маши́на — tobacco humidifying machine

таблетиро́вочная маши́на — tablet compressing [powder tabletting] machine

таблетиро́вочная, одношта́мповая маши́на — single-punch tablet machine

теленабо́рная маши́на — teletypesetter

темпери́рующая маши́на — tempering machine

теплова́я маши́на — heat engine

тё́рочная маши́на — grating [rubbing] machine, grater

тестовальцо́вочная маши́на — dough rolling machine, dough sheeter dough sheeting roller

тестодели́тельная маши́на — dough dividing machine, dough divider

тестозака́точная маши́на — dough forming machine

тестомеси́льная маши́на — doughing [dough-making, dough kneading, dough mixing] machine, dough mixer, dough kneader

тестомеси́льная, ви́лочная маши́на — fork-type blade dough mixer

тестомеси́льная маши́на с враща́ющимся меси́тельным о́рганом — revolving arm dough mixer

тестомеси́льная маши́на с двумя́ меси́льными о́рганами Z-обра́зной фо́рмы — double-Z-arm dough mixer

тестомеси́льная, скоростна́я автомати́ческая маши́на — automatic high-speed dough mixer

тестомеси́льная маши́на со стациона́рной дежо́й — stationary bowl dough mixer

тестоокругли́тельная маши́на — dough rounding machine, dough rounder, dough baller

тестоотса́дочная маши́на — dough depositing machine, dough depositor

тесторазде́лочная маши́на — dough make-up unit

тестоформо́вочная маши́на — dough moulding [dough forming] machine, dough shaper

трави́льная маши́на

1. полигр. etching machine, etcher

2. метал. pickling machine

трави́льная, вертика́льная маши́на полигр. — vertical spray etcher

трави́льная, однопроце́ссная маши́на полигр. — powderless etcher

трави́льная маши́на периоди́ческого де́йствия метал. — rocker-type pickling machine

трави́льная маши́на с коромы́слом метал. — arm pickling machine

трамбо́вочная маши́на ( коксовой батареи) — ramming machine

трелё́вочная маши́на — skidding machine

трепа́льная маши́на — spreading machine, scutcher

трепа́льная, бараба́нная маши́на — turbine scutcher

трепа́льная, ва́тная маши́на — batting machine

трепа́льная маши́на для табака́ — tobacco ripping machine

трепа́льная, одноби́льная маши́на — single-scutcher [swingling] machine

трепа́льная, отде́лочная маши́на — finisher scutcher

трости́льная маши́на текст. — slubbing frame

трубоги́бочная маши́на — pipe-bending [tube-bending] machine

трубонаполни́тельная и уку́порочная маши́на — tube filling-and-closing machine

трубоправи́льная, ротацио́нная маши́на — rotary tube straightener

труборе́зательная маши́на — pipe-cutting [tube-cutting] machine

трубосва́рочная маши́на — pipe-welding [tube-welding] machine, pipe welder

трубоформо́вочная маши́на — pipe-moulding machine

маши́на трю́ковой опти́ческой печа́ти кфт. — special-effects optical printer

маши́на Тью́ринга киб. — Turing('s) machine

тяну́льная маши́на кож. — staking machine, staker

тяну́льная маши́на для караме́льной ма́ссы — candy pulling machine

убо́рочная маши́на с.-х. — harvester; ( для корнеплодов) digger; ( для плодов кустовых культур) picker

убо́рочная, бу́нкерная маши́на — tanker harvester

убо́рочная, ва́куумная маши́на — vacuum harvester

убо́рочная маши́на для вы́борочной убо́рки — selective harvester

убо́рочная маши́на для двухфа́зной убо́рки — indirect [two-phase] harvester

убо́рочная маши́на для са́харного тростника́ — cane cutter

убо́рочная, навесна́я маши́на — linkage-mounted harvester

убо́рочная, одноря́дная маши́на — single-row harvester

убо́рочная, пневмати́ческая маши́на — suction harvester

убо́рочная маши́на с боковы́м выгрузны́м элева́тором — side-elevator harvester

убо́рочная маши́на с измельча́ющим аппара́том — chopper harvester

убо́рочная маши́на с рассти́лочным аппара́том — mat harvester

убо́рочная маши́на с цеповы́м измельча́ющим аппара́том — flail-type harvester

убо́рочная, узкозахва́тная маши́на — narrow-cut harvester

увлажни́тельная маши́на

1. пищ. humidifying machine, humidifier

2. текст. damping [dewing] machine

угароочища́ющая маши́на — waste cleaning machine, waste cleaner

углепогру́зочная маши́на — coal loader

уда́рно-вибрацио́нная маши́на — shock-and-vibration machine

узловяза́льная маши́на — knotting machine

уку́порочная маши́на — capping machine, capper; ( для укупорки корковой пробкой) corking machine

уку́порочная, ротацио́нная маши́на — rotary capping machine, rotary capper

упако́вочная маши́на — packing machine, packer

упако́вочная, универса́льная маши́на — multipacking machine

упако́вочно-вяза́льная маши́на полигр. — package-tying [bundle-tying] machine

уплотня́ющая вибрацио́нная маши́на — vibrotampering machine

уто́чно-мота́льная маши́на — cop(-winding) [weft-winding] machine

уто́чно-мота́льная, ди́сковая, универса́льная маши́на — universal winding-and-quilling machine

уто́чно-мота́льная маши́на с воро́нками — cop-winding machine with guiding cones

уто́чно-насти́лочная маши́на — cop(-winding) [weft-winding] machine

факту́рная маши́на — accounting machine

фальцева́льная маши́на полигр. — folding machine, folder

фальцева́льная маши́на для бума́жных листо́в полигр. — paper-folding machine

фальцева́льная, кассе́тная маши́на полигр. — buckle section folder

фальцева́льная, многосекцио́нная маши́на полигр. — section folding machine

фальцева́льная, ножева́я маши́на полигр. — blade [knife-type] folding machine, knife folder

фальцева́льная, ножева́я, двухтетра́дная маши́на полигр. — duplex folder

фальцева́льно-шве́йная маши́на полигр. — section folding-and-stitching machine

фальцо́вочная маши́на

1. дер.-об. rabbeting machine

2. метал. seaming machine

фасо́вочная маши́на — weighing-and-filling machine

фасо́вочно-упако́вочная маши́на — weighing-and-packing machine

филетиро́вочная маши́на — (fish) filleting machine

фланжиро́вочная маши́на — flanger

флотацио́нная маши́на — floatation machine

флотацио́нная, комбини́рованная маши́на — composite floatation machine

флотацио́нная, механи́ческая маши́на — mechanical floatation machine

флотацио́нная, многока́мерная маши́на — multicompartment floatation machine

флотацио́нная, пе́нная маши́на с переме́шиванием — agitation-froth machine

флотацио́нная, пневмати́ческая маши́на — pneumatic floatation machine

флотацио́нная маши́на с меша́лкой — agitator machine

фольгозавё́рточная маши́на — foiling machine

фольгозавё́рточная и этикетиро́вочная маши́на — foiling-and-banding machine

форзацприкле́ечная маши́на — end-and-front sheet pasting machine

формиру́ющая маши́на дер.-об. — forming machine

формо́вочная маши́на

1. метал. moulding machine, moulder

2. пищ. moulding [forming] machine, moulder

3. кож. squeezer

формо́вочная, встря́хивающая маши́на — jolt moulding machine

формо́вочная маши́на для по́чвенных горшо́чков — soil-block machine

формо́вочная маши́на для торфоперегно́йных горшо́чков — peat-soil block press, peat-soil block machine

формо́вочная, пескоду́вная маши́на — mould blower

формо́вочная, пневмати́ческая маши́на — pneumatic moulding machine

формо́вочная, пре́ссовая маши́на — squeeze moulding machine

формо́вочная маши́на с поворо́тным столо́м пищ. — rotary table moulding machine

фотокопирова́льная маши́на — photocopying machine

фотонабо́рная маши́на — photocomposing machine, photosetter

фотосбо́рочная маши́на — step-and-repeat machine

франкирова́льная маши́на — franker

хлопкоубо́рочная маши́на — cotton picker

хлопкоубо́рочная, бараба́нная шпи́ндельная маши́на — drum-type spindle picker

хлопкоубо́рочная, двухря́дная маши́на — two-row cotton picker

хлопкоубо́рочная, цепна́я маши́на — chain (belt) cotton picker

хлопкоубо́рочная, шпи́ндельная маши́на — spindle cotton picker

хлопкоубо́рочная, щё́точная маши́на — brush-type cotton harvester

хмелеубо́рочная маши́на — hop picker

холоди́льная маши́на — refrigerating machine

холоди́льная, абсорбцио́нная маши́на — absorption refrigerating machine

холоди́льная, абсорбцио́нная водоаммиа́чная маши́на — ammonia-water absorption refrigerating machine

холоди́льная, абсорбцио́нно-компрессио́нная маши́на — absorption-compression refrigerating machine

холоди́льная, агрегати́рованная маши́на — packaged refrigerating unit

холоди́льная, аммиа́чная маши́на — ammonia refrigerating machine

холоди́льная, аммиа́чно-компрессио́нная маши́на — ammonia-compression refrigerating machine

холоди́льная, ва́куумная маши́на — vacuum refrigerating machine

холоди́льная, возду́шная маши́на — (cold-)air refrigerating machine

холоди́льная, компрессио́нная маши́на — compression refrigerating machine

холоди́льная, низкотемперату́рная маши́на — low-temperature refrigerating machine

холоди́льная, парова́я маши́на — vapour refrigerating machine

холоди́льная, пароводяна́я маши́на — water vapour refrigerating machine

холоди́льная, парокомпрессио́нная маши́на — vapour compression refrigerating machine

холоди́льная, пароэже́кторная маши́на — steam-jet ejector refrigerating machine

холоди́льная, фрео́новая маши́на — freon refrigerating machine

холоди́льная, центробе́жная маши́на — centrifugal refrigerating machine

холодновы́садочная маши́на — cold-upsetting machine

холстовытяжна́я маши́на — ribbon lap(ping) machine

цветодели́тельная маши́на — colour scanner

цементоупако́вочная маши́на — cement bag packer

циклё́вочная маши́на — floor grinder

чаеглазиро́вочная маши́на — tea glazing machine, tea glazer

чаезавя́лочная маши́на — tea leaf withering machine

чаеподре́зочная маши́на — tea pruner

чаеполирова́льная маши́на — tea polishing machine, tea polisher

чаесбо́рочная маши́на го́рного ти́па — hill-side tea-leaf harvester

чаесбо́рочная, гребе́нчатая маши́на — comb-type tea-leaf harvester

чаесбо́рочная, мотови́льная маши́на — reel-type tea-leaf harvester

чаесбо́рочная маши́на равни́нного ти́па — level-land tea-leaf harvester

чаесбо́рочная, самохо́дная маши́на — self-propelled tea-leaf harvester

чаескру́чивающая маши́на — tea-leaf roller

чаесортирова́льная маши́на — tea-leaf sorter

чаесуши́льная маши́на — tea firing machine

чаеупако́вочная маши́на — tea packing machine, tea packer, tea packet forming-and-filling machine

чаеутру́сочная маши́на — tea shaker, tea packer

чаеформо́вочная маши́на — tea moulding machine

чертё́жная маши́на — drawing machine

чеса́льная маши́на

1. с.-х. hackle

2. текст. card(er), carding machine

чеса́льная, ва́личная маши́на — roller card

чеса́льная, ва́лично-шля́почная маши́на — roller top [mixed, union] card

чеса́льная, ва́тная маши́на — wadding card

чеса́льная, во́йлочная маши́на — felt card

чеса́льная, иго́льчатая маши́на — wire card

чеса́льная, камво́льная маши́на — worsted card

чеса́льная, приготови́тельная маши́на — breaker card

чеса́льная, приготови́тельная однобараба́нная маши́на — single-cylinder breaker card

чеса́льная маши́на с двумя́ съё́мными бараба́нами — double-doffer card

чеса́льная, ро́вничная маши́на с ремешко́вым дели́телем — condenser card (with tape divider)

чеса́льная, то́нкая маши́на — finisher card

чи́стильная маши́на

1. кфт. film-cleaning machine

2. ( для жести) branning machine

чи́стильная, щё́точная маши́на текст. — cloth brushing machine; brushing machine

чи́стильно-мо́ечная маши́на прок. — scrubbing machine

чи́стильно-реставрацио́нная маши́на кфт. — film-renovating machine

чулочновяза́льная маши́на — hosiery [stocking] knitter

чулочнокраси́льная маши́на — hosiery dyeing machine

шве́йная маши́на

1. stitch(ing) machine, stitcher

2. кож. seamer

шве́йная маши́на с цепны́м стежко́м — chain-stitch machine

шелуши́льная маши́на — hulling machine, huller, dehuller, scouring machine, scourer, sheller, shucker

шерстомо́йная маши́на — wool-scouring [wool-washing, fleece-washing, desuinting] machine

шерстомо́йная, ло́пастная маши́на — paddle wool-washing machine

шерстосго́нная маши́на — unhairing machine

шинкова́льная маши́на — chopping machine

шинкова́льная маши́на для капу́сты — cabbage shredder

шкуросъё́мная маши́на

1. skinning machine, skinner

2. hide pulling machine, dehider

шле́ечная маши́на текст. — thread extractor, thread picker

шлифова́льная маши́на

1. пищ. polishing machine, polisher, glazing machine, glazer

2. кож. buffing machine

шлифова́льная, проходна́я маши́на кож. — through-out buffing machine

шлихтова́льная маши́на текст. — sizing machine

шлихтова́льная, бараба́нная маши́на текст. — cylinder sizing machine

шлихтова́льная маши́на для пря́жи текст. — yarn sizing machine

шлихтова́льная, жгу́товая маши́на текст. — tape [ball] sizing machine

шлихтова́льная маши́на с возду́шной суши́лкой — hot air sizing machine

шлихтова́льная маши́на со щё́точным прибо́ром — dressing machine

шлямо́вочная маши́на пищ. — sliming machine

шлямодроби́льная маши́на пищ. — slime crushing machine, slime crusher

шнекобурова́я маши́на — augering machine, auger

шнурова́льная маши́на для загото́вок ве́рха кож. — upper-lacing machine

шнурова́льная маши́на для табака́ — tobacco stringing machine, tobacco stringer

шнуро́чная маши́на — banding machine

шпулеочисти́тельная маши́на — bobbin-stripping machine

шпунто́вочная маши́на дер.-об. — grooving machine

шрифтолите́йная маши́на — typecasting machine

штабелеразбо́рочная маши́на ( для разгрузки с поддонов) — depalletizing machine, depalletizer

штампо́вочно-ко́вочная маши́на — forging-and-stamping machine

штамповысека́льная маши́на полигр. — die-cutting machine

штанцева́льная маши́на полигр. — punching machine

штемпелева́льная маши́на ( для писем) — stamping machine

щетиноскру́чивающая маши́на — hair curling machine

щипа́льная маши́на текст. — willowing machine

электри́ческая маши́на см. соответствующие термины под рубриками электри́ческий генера́тор и электродви́гатель

электри́ческая, вольтодоба́вочная маши́на — positive booster

электри́ческая, вольтопонижа́ющая маши́на — negative booster

электрографи́ческая маши́на полигр. — electrographic machine

электрографи́ческая, ротацио́нная маши́на — rotary electrographic [rotary electrographic copy-making] machine

электро́нно-вычисли́тельная маши́на — electronic computer ( см. тж. ЭВМ)

электросва́рочная маши́на — electric welding machine, electric welder

электрострига́льная маши́на — electric clipper

электрофо́рная маши́на — electrostatic [induction] machine

эмульсио́нная маши́на — emulsifying machine

энергети́ческие маши́ны (собирательный термин, общетеоретическое понятие) — energy-converting machinery

эпилиро́вочная маши́на — fur-cutting machine

этикетиро́вочная маши́на — labelling machine, labeller