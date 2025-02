Permanente Make-up Maschinen (2025)

Permanent Make-up Maschinen

Sind Sie entweder neu ausgebildete oder erfahrene Kosmetikerin? Bei PMU-line können Sie auf Herz und Nieren geprüfte und qualitätsgesicherte Permanent Make-up Maschinen erwerben. Der Bereich Permanent Make-up erfordert Präzision und Sorgfalt für die Sicherheit von Ihnen als Kliniker und Ihrer Kundin. Daher empfiehlt es sich, in hochwertige Maschinen zu investieren. Hier bei PMU-line sind Maschinen von höchster Qualität. Da die Vibrationen der Maschinen der PMU-line so gering sind, können Sie präzise Schönheitsarbeiten mit hervorragenden Ergebnissen durchführen. Ein weiterer Vorteil der Permanent Make-up Maschinen der PMU-line ist, dass sie nahezu unhörbar sind, was die Schönheitsbehandlung für Sie und Ihre Kundin angenehmer macht.

Die Permanent Make-up Maschinen der PMU-line erfüllen garantiert die EU-Anforderungen

Die EU hat eine Verordnung zum Schutz von Klinikern und ihren Kunden vor Schäden, die durch die für Permanent Make-up verwendeten Instrumente verursacht werden können, erlassen. So schreibt eine Verordnung vor, dass alle Maschinen, die mit Nadeln arbeiten, mit eingebauten Schutzmechanismen ausgestattet sein müssen, die von den Herstellern zugesichert werden. Diese Verordnung sowie alle anderen von der EU erlassenen Vorschriften werden von PMU-line Maschinen eingehalten.

Als Sicherheitsmechanismus verwenden die Permanent Make-up-Maschinen der PMU-line zusätzlich ein patentiertes modulares System, das bei nicht sachgemäßer Verwendung der Maschine bewirkt, dass sich die Nadel in die Düse zurückzieht. Derselbe Sicherheitsmechanismus wird aktiviert, wenn die Maschine ausgeschaltet wird, was auch eine sterile Aufbewahrung der Nadel in der Maschine bietet, wenn sie nicht verwendet wird. Dieser Mechanismus gewährleistet die bestmögliche Sicherheit und Hygiene für Sie und Ihren Kunden.

Bei allen Pigmentiermaschinen der PMU-line, die für Permanent Make-up geeignet sind, befindet sich am Handgelenk ein geschlossenes Rückenteil, das es ermöglicht, dass die Maschine sowie die Nadeln nicht durch Flüssigkeiten oder Luftverschmutzung kontaminiert werden. Alle oben genannten Mechanismen stellen sicher, dass Bakterien nicht zwischen Kunden oder dem Arzt übertragen werden.

Merkmale von Permanent Make-up Maschinen

Die Permanent Make-up Maschinen der PMU-Linie sind mit Funktionen ausgestattet, die das Wohlbefinden von Kunden und Ärzten gewährleisten. So sind die Geräte zum Beispiel dahingehend optimiert, dass sie ohne Überhitzung angenehm in der Hand liegen. Mit den Maschinen der PMU-line werden Pigmente sehr schnell und präzise in die Haut aufgetragen. Dies ist ein weiteres Merkmal, das die Dauer des Eingriffs sowie den folgenden Heilungsprozess verkürzt. Zudem lassen sich Nadeln, Farben und Pigmentierungen einfach und hygienisch einwandfrei austauschen.

Beim Einsatz von Permanent Make-up Maschinen der PMU-line gewinnen Sie zudem eine außergewöhnliche Präzision beim Zeichnen. Sobald Sie anfangen, mit den Maschinen der PMU-line zu arbeiten, wird es Ihnen möglicherweise schwerfallen, sich mit anderen zufrieden zu geben.

PMU-line garantiert Transparenz, Sicherheit und hochwertige Produkte

Mit Transparenz kommt Vertrauen! Hier bei PMU-line zeigen wir große Transparenz und Ehrlichkeit, wenn es um unsere mit Stolz produzierten Permanent Make-up-Maschinen geht. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Zweifel oder Fragen zu unseren Produkten haben.

Es ist wichtig, dass Sie das richtige Gerät auswählen, um die Qualität Ihrer Schönheitsbehandlungen sicherzustellen. Investieren Sie in sichere, hochwertige und hygienische Maschinen, die Ihnen die PMU-line bieten kann. Entscheiden Sie sich für Permanent Make-up Maschinen von PMU-line.

Permanent makeup machines that live up to EU requirements

The EU has drafted a directive to protect micro-pigmentists and their clients from the damage that sharp work instruments can cause. High demands are placed on the manufacturers behind the machines for permanent makeup. Among other things, the manufacturer must ensure that all machines with needles have built-in protection mechanisms. A requirement that all PMU-line machines comply with.

In addition, PMU-line permanent makeup machines also use a patented modular system that causes the needle to retract into the nozzle if the machine is not used properly. The same thing happens when the machine is turned off, which also ensures that the needle is stored sterile inside the machine itself. This ensures both the therapist and the customer the best safety and hygiene.

PMU-line pigmentation machines for permanent makeup also have a closed back piece at the wrist, which ensures that the machine and needles are not contaminated by polluting air and liquid. All of these measures mean that bacteria cannot be transmitted from customer to customer or hit the therapist.

Ergonomic permanent makeup machines

Finally, PMU-line machines for permanent makeup are also ergonomically correct, so they are optimally in the hand and do not heat up during prolonged use. Another factor that makes the machines better and safer to work with. The pigments are introduced into the skin impressively quickly when you use PMU-line machines. It shortens the whole treatment and the subsequent healing process. The replacement of needles, colors and pigments can also be done easily and hygienically.

Finally, you achieve fantastic precision in the drawing. If you, as a micropigmentist, have first worked with PMU-line machines for permanent makeup, it is almost impossible to settle for anything else.

Transparency all the way

Transparency creates trust! We have a desire to tell EVERYTHING about our permanent makeup machines - because we are proud of them! So finally do not hesitate to contact us if you are in doubt in the slightest or there is some information you can not find.

Beautify your customers with colors, accessories and instruments from PMU-line® pigments and PMU-line® pigmentation machines, which are among the best, safest and most innovative products on the market.

With our permanent makeup machines you get uncompromising safety

Several independent analyzes have proven that air turbulence, caused by the rapidly moving parts of the handpiece for permanent makeup machines that do not have protection against the color return, poses a potential risk of infection. PMU-line® patented technology secures against this and excludes all transmission of bacteria from customer to customer or from permanent makeup therapist to the customer and vice versa.

The right machine is crucial to the quality of your treatments. Once again, it pays to invest in quality, safety and good hygiene. Choose right - Choose PMU line.