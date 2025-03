pH Wert • Definition, Skala, Tabelle, Bedeutung (2025)

Der pH Wert spielt in einigen Zusammenhängen eine entscheidende Rolle. Nicht nur in der Chemie, sondern auch in uns Menschen oder in alltäglichen Lösungen ist ein ordnungsgemäßer Wert wichtig.

Beim pH-Meter wird eine mit einer Pufferlösung gefüllte Glaskugel in die zu messende Flüssigkeit eingetaucht. Die Wasserstoffionen ( ) lagern sich dabei an die Glaskugel an. Nun baut sich je nach pH-Differenz eine Spannung zwischen Innen- und Außenseite der Kugel auf. Die Spannung der Indikatorelektrode innerhalb der Glaskugel wird dann in Bezug auf die Referenzelektrode gemessen.

