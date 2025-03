Produit Juvel-5 sommeil - Médecines complémentaires et alternatives - FORUM Santé (2025)

":""}function _(t){t=Object.assign({id:"X",defaultClasses:"didomi-components-button didomi-button standard-button",class:"",content:"OK",disabled:!1},t);return t.class=t.defaultClasses+" "+t.class,t.disabled=t.disabled?"disabled":"",""}function w(){r&&m.log("-> Unify Wall: generating the Last Chance Wall"),r&&m.log("-> Unify Wall: taking control over the CMP host"),l.getElementById("old-didomi-host")?r&&m.log("-> Unify Wall: the CMP host is already under control, nothing to do"):(t=l.getElementById("didomi-host"),(e=l.createElement("div")).setAttribute("id","didomi-host"),e.setAttribute("unifywall",!0),e.innerHTML=t.innerHTML,(i=e.querySelector(".didomi-popup-view"))?(i.id="unify_wall_content",t.setAttribute("id","old-didomi-host"),t.style.display="none",l.body.insertBefore(e,l.getElementById("old-didomi-host")),l.body.classList.add("didomi-popup-open"),r&&m.log("-> Unify Wall: body class added..."),setTimeout(function(){l.body.classList.add("didomi-popup-open"),r&&m.log("-> Unify Wall: body class added again...")},200),r&&m.log("-> Unify Wall: control of the CMP host succeeded"),y=!1):r&&m.log("-> Unify Wall: take control over the CMP host"));var t,e,i=l.getElementById("unify_wall_content");i?(t={id:"unify-accept-finally",class:"didomi-button-highlight",content:v.btn_accept_finally},e={id:"unify-goto-subscribe",class:"didomi-button-highlight",content:v.btn_abo_text},i.innerHTML=b()+"\t\t

\t\t\t \t\t\t"+v.paywall_text+"\t\t\t \t\t\t\t"+_(t)+"\t\t\t\t"+_(e)+"\t\t\t \t\t \t\t

",i.querySelector("#unify-accept-finally").addEventListener("click",function(){r&&m.log("-> Unify Wall: user has accepted all conditions, finally"),h(),a.setUserAgreeToAll(),l.body.classList.remove("didomi-popup-open"),r&&m.log("-> Unify Wall: body class removed")}),i.querySelector("#unify-goto-subscribe").addEventListener("click",function(){x()}),y=!1):r&&m.log("-> Unify Wall: unable to generate the last chance wall, popup does not exist")}function x(){r&&m.log("-> Unify Wall: generating the prepayment page...");var t,e,i,o=l.getElementById("unify_wall_content");return o?(t=v.legal_text_full.split("",1)[0]+"",e={id:"unify-pay",class:"didomi-button-highlight",content:"Confirmer",disabled:0==p.trim().length},o.innerHTML=b()+"\t\t

\t\t \t\t\t "+v.prepayment_title+" \t\t\t<"+g+" action='/?payment' method='post' id='prepayment-form'>\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t\t * champ obligatoire \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t "+v.legal_text_title+" \t\t\t \t"+t+"\t\t\t \t \t\t\t \t \t\t\t \t\t\t \t\t\t\t"+_({id:"unify-goback",content:"Retour"})+"\t\t\t\t"+_(e)+"\t\t\t \t\t\t"+g+">\t\t \t\t

",o.querySelector("#unify-goback").addEventListener("click",function(t){t.preventDefault(),o.querySelector("input[name=email]").remove(),w()}),o.querySelector("#unify-pay").addEventListener("click",function(t){i(),t.preventDefault(),o.querySelector("input[name=email]").remove(),W()}),o.querySelector("#unify-see-legal-screen").addEventListener("click",function(t){i(),t.preventDefault(),o.querySelector("input[name=email]").remove(),r&&m.log("-> Unify Wall: generating legal text screen");t=l.getElementById("unify_wall_content");t?(t.innerHTML=b()+"\t\t

\t\t \t\t\t "+v.legal_text_title+" \t\t\t"+v.legal_text_full+"\t\t\t \t\t \t\t

",t.querySelectorAll(".unify-goback").forEach(function(t){t.addEventListener("click",x)}),r&&m.log("-> Unify Wall: legal text screen displayed"),y=!1):r&&m.log("-> Unify Wall: unable to generate legal text page, popup does not exist")}),i=function(t){var e=o.querySelector("input[name=email]"),i=e.checkValidity(),n=o.querySelector("#unify-pay");i&&(p=e.value,n.removeAttribute("disabled")),i||n.hasAttribute("disabled")||n.setAttribute("disabled","disabled")},o.querySelector("input[name=email]").addEventListener("keyup",i),o.querySelector("input[name=email]").addEventListener("onblur",i),r&&m.log("-> Unify Wall: prepayment page generated..."),s||(r&&m.log("-> Unify Wall: loading Stripe first (async)"),S(function(){})),!(y=!1)):(r&&m.log("-> Unify Wall: unable to generate the prepayment page, popup does not exist"),!1)}function U(t){r&&m.log("-> Unify Wall: generating failure screen"),t=t||"Merci de réitérer ultérieurement",o.clearTimeout(d);var e=l.getElementById("unify_wall_content");if(!e)return r&&m.log("-> Unify Wall: unable to generate failure page, popup does not exist"),!1;e.innerHTML=b()+"\t\t

\t\t \t\t\t Désolé... \t\t\t Une erreur s'est produite : "+t+" \t\t \t\t

",r&&m.log("-> Unify Wall: failure message displayed"),y=!1}function W(){r&&m.log("-> Unify Wall: generating the payment page..."),r&&m.log("-> Unify Wall: user email address is : "+p);var t,e,i,n=l.getElementById("unify_wall_content");if(!n)return r&&m.log("-> Unify Wall: unable to payment page, popup does not exist"),!1;if(r&&m.log("-> Unify Wall: generating loading screen"),(t=l.getElementById("unify_wall_content"))?(t.scrollHeight,t.scrollWidth,t.innerHTML=b()+"\t\t

\t\t \t\t\t<"+f+'>\t\t\t\t.unifywall-loader-icon {\t\t\t\t\tdisplay: block;\t\t\t\t\twidth: 80px;\t\t\t\t\theight: 80px;\t\t\t\t\tmargin-left: auto;\t\t\t\t\tmargin-right: auto;\t\t\t\t}\t\t\t\t.unifywall-loader-icon:after {\t\t\t\t\tcontent: " ";\t\t\t\t\tdisplay: block;\t\t\t\t\twidth: 64px;\t\t\t\t\theight: 64px;\t\t\t\t\tmargin: 8px;\t\t\t\t\tborder-radius: 50%;\t\t\t\t\tborder: 6px solid '+a.getConfig().theme.color+";\t\t\t\t\tborder-color: "+a.getConfig().theme.color+" transparent "+a.getConfig().theme.color+" transparent;\t\t\t\t\tanimation: unifywall-loader-icon 1.2s linear infinite;\t\t\t\t}\t\t\t\t@keyframes unifywall-loader-icon {\t\t\t\t\t0% { transform: rotate(0deg);}\t\t\t\t\t100% { transform: rotate(360deg);}\t\t\t\t}\t\t\t"+f+">\t\t\t \t\t\tChargement en cours...\t\t\t \t\t

",r&&m.log("-> Unify Wall: waiting content message displayed"),o.clearTimeout(d),d=o.setTimeout(function(){return r&&m.log("-> Unify Wall: error - timeout for Stripe!!!"),U("temps d'attente dépassé")},2e4),y=!1):r&&m.log("-> Unify Wall: unable to payment page, popup does not exist"),s){if(r&&m.log("-> Unify Wall: Stripe SDK is loaded"),c)return r&&m.log("-> Unify Wall: Stripe is fully loaded"),o.clearTimeout(d),t={id:"unify-pay",class:"didomi-button-highlight",content:v.btn_pay_text,disabled:!0},i="brand_name"in v?v.brand_name:a.getConfig().app.name,n.innerHTML=b()+"\t\t

\t\t \t\t\t S'abonner à "+i+" \t\t\t "+v.arguments_text+" \t\t\t<"+g+" action='/?payment' method='post' id='payment-form'>\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t 🔒 Informations de la carte* \t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t * champs obligatoires \t\t\t \t\t\t "+v.payment_legal_text+" \t\t\t \t\t\t\t"+_({id:"unify-goback",content:"Retour"})+"\t\t\t\t"+_(t)+"\t\t\t \t\t\t"+g+">\t\t \t\t

",n.querySelector("#unify-goback").addEventListener("click",x),i=s.elements(),(e=i.create("cardNumber",{style:t={base:{color:"#3F3735",fontWeight:500,fontSize:"15px",fontSmoothing:"antialiased","::placeholder":{color:"#CFD7DF"},":-webkit-autofill":{color:"#e39f48"}},invalid:{color:"#E25950","::placeholder":{color:"#FFCCA5"}}},showIcon:!0,placeholder:"Numéro de carte"})).mount("#card-number"),i.create("cardExpiry",{style:t}).mount("#card-expiry"),(i=i.create("cardCvc",{style:t})).mount("#card-cvc"),i.on("change",function(t){n.querySelector("#unify-pay").disabled=!t.complete,n.querySelector("#card-errors").textContent=t.error?t.error.message:""}),n.querySelector("#payment-form").addEventListener("submit",function(t){t.preventDefault(),n.querySelector("#unify-pay").disabled=!0,n.querySelector("#unify-pay span").innerHTML="Vérifications en cours",s.confirmCardPayment(c,{payment_method:{card:e,billing_details:{email:p}}}).then(C)}),r&&m.log("-> Unify Wall: payment page generated..."),!(y=!1);r&&m.log("-> Unify Wall: waiting Stripe client secret"),y=!1,function e(i,t){if(!t)return void k(q("create_intent"),function(t){e(i,t)});if("object"!=typeof t||!("status"in t))return r&&m.error("-> Unify Wall: Proxy stripe has failed 1..."),void U();if("success"!==t.status)return r&&m.error("-> Unify Wall: Proxy stripe has failed 2... %o",t),void U();c=t.intent.client_secret;i();return}(W)}else r&&m.log("-> Unify Wall: loading Stripe first"),S(W)}function C(t){r&&m.log("-> Unify Wall: Stripe has handled a payment and return its response...");var e,i=null;"object"!=typeof t?(r&&m.log("-> Unify Wall: Weird Stripe error caught..."),i="Une erreur innattendue est survenue"):t.error?(r&&m.log("-> Unify Wall: Stripe error caught..."),i=t.error.message):"paymentIntent"in t&&"status"in t.paymentIntent&&"succeeded"==t.paymentIntent.status||(r&&m.log("-> Unify Wall: Stripe error caught..."),i="Ce paiement a été refusé, veuillez vérifier vos informations bancaires"),i?(o.document.querySelector("#unify-pay span").innerHTML=v.btn_pay_text,o.document.querySelector("#unify-pay").disabled=!1,i=i,(e=l.getElementById("card-errors"))&&(e.textContent=i)):(r&&m.log("-> Unify Wall: Stripe payment has been accepted!"),e=t.paymentIntent.id,r&&m.log("-> Unify Wall: Access will be granted"),k(q("check_and_grant_access",{stripe_client_secret:e}),function(t){return!(t&&"object"==typeof t&&"status"in t&&"success"===t.status)?U():(r&&m.log("-> Unify Wall: generating payment success screen"),(t=l.getElementById("unify_wall_content"))?(t.innerHTML=b()+"\t\t

\t\t \t\t\t \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t Votre paiement a bien été enregistré. \t\t\t Vous allez recevoir un e-mail de confirmation dans quelques instants. \t\t\t \t\t\t\t"+_({id:"btn-close-confirm-payment",class:"didomi-button-highlight",content:"Je commence à naviguer"})+"\t\t\t \t\t \t\t

",t.querySelector("#btn-close-confirm-payment").addEventListener("click",function(){h(),a.setUserDisagreeToAll(),l.body.classList.remove("didomi-popup-open"),r&&m.log("-> Unify Wall: closing popup after successful payment")}),r&&m.log("-> Unify Wall: payment success message displayed"),void(y=!1)):void(r&&m.log("-> Unify Wall: unable to payment success page, popup does not exist")))}))}function t(){var t=l.getElementById("didomi-host");o.MutationObserver&&!e&&(e=new MutationObserver(function(t){r&&m.log("-> Unify Wall: A change has been detected in the popup ",t);var t=t.filter(function(t){return 0