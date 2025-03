Que choisir? circuit Scalextric ou Ninco? - FranceSlotforum (2025)

Citation : à moins de vouloir courir au Trophée Andros ou au rallye de Monte Carlo sous la neige !

Eternelle discussion... Les habitués du Scalex trouvent le Ninco trop accrocheur. Les habitués du Ninco trouvent le Scalex inroulable tellement il est glissant... et comme les pro-Scalex sont plus nombreux, vu que la marque est la plus diffusée ("tout le monde a un Scalex"), les pro-Ninco ne disent pas grand chose pour ne pas se faire taper dessus

...

...

...bon...

...

...Allez, tant pis, je donne mon avis

J'ai eu un circuit Scalex "sport" pendant longtemps... Une galère inroulable, obligé de mettre des pneus spéciaux et de les nettoyer tous les 3 tours (ce n'est pas une exagération !). Les voitures glissent plus qu'elles ne roulent. J'avais remisé certaines voitures dans la vitrine, car impossible à utiliser...

Bref, comme tout le monde roule sur Scalex et (s'en contente)... oops, je voulais dire : "trouve ça très bien"... alors on se dit que le slot "c'est ça"... et on fait avec.

Jusqu'au jour où on se paye un "vrai circuit" (traduction : un Ninco ) et on découvre le slot !!!!

Des réactions de pilotage naturelles, les voitures réagissent comme sur une vraie route (qui accroche comme le vrai goudron, pas comme une patinoire !), ça dérape, mais si on arrive trop vite, ça part en tonneau. Cela ressemble en petit à ce que ferait une voiture 1:1... Quel plaisir de rouler !

Les voitures inroulables sur Scalex sont ressorties de la vitrine. Les autres ont montré leur vrai potentiel. Certaines voitures très moyennes sur Scalex se sont révélées super agréable sur une piste "normale".

Les Cartrix, par exemple, marrantes mais inutilisables plus d'un tour ou deux (alors que l'équipe de Slot and Go m'en avait dit tant de bien... je ne comprenais pas)... Une fois sur Ninco : quel pied !!!! (et oui, chez SG le circuit est un... Ninco ! j'aurais dû y penser !)

Ou alors les vidéos de SP-Collectable qui montrent des essais où la voiture roule super bien... et chez toi, c'est une galère, la voiture roule deux fois moins vite et sort 2x par tour !.... Pourquoi ???... Ah oui : ils roulent aussi sur du Ninco !

Et pas besoin de pneus spéciaux, adieu l'essence F, le nettoyage permanent des rails, les astuces sur les forums pour "donner plus de grip", les prises de tête sur le choix des pneus, le lest, les essais de peinture sur la piste ou de poncer les rails pour enfin pouvoir rouler correctement : fini tout ça, on pose la voiture sur la piste et on roule. Que du plaisir !!

En plus, on peut inverser le sens de roulage d'un simple bouton (sur Scalex, on tourne toujours dans le même sens...). C'est un plus très agréable, pour varier les plaisirs.

Dernier argument ? Regarde sur quelle piste se font toutes les compétitions de slot régionales, nationales ou internationales : Ninco !

(aaah, cela fait du bien de dire ce qu'on pense sans diplomatie )

...bon allez, un bon point pour le Scalex : sa base digitale qui est super ! qui permet de rouler digital ou analogique au choix, avec compte-tour intégré, etc. et les puces DPR ultra rapides à mettre en place.

(faudrait la même base sur Ninco )