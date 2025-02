R&D Production Engineer – Quantitative & Applicative Support - CDI - Casablanca, Maroc (2025)

L’équipe Production a pour rôle d’assurer la production EndToEnd (E2E) de nos Platformes de pricing et d’assurer à tous les utilisateurs de nos calculateurs, au niveau Worldwide (Trading, ingénierie, sales, risk managers…), un niveau de support et d’analyse de qualité. C’est le garant de la bonne utilisation des méthodologies de pricing et des services fournis par la R&D.

Vous serez basé à Casablanca, au sein de la filiale SG Africa Technologies & Services (SG ATS).

Ce poste sera en interaction avec les équipes Recherches & Développement (Quants /DEV /QA /OPS…), avec nos partenaires et autres DSI de la CIB, et avec nos clients (Trading/Finance/RISQ…) - Votre focus sera principalement orienté vers le monitoring du bon fonctionnement de nos librairies de pricing en Prod ainsi que l'écosystème qui les hébergent ; vous serez amené à gérer au quotidien les incidents de production et apporter le support nécessaire aux utilisateurs.

Les applications de la R&D, c’est :

• Plus de 25 ans de temps CPU fait en quelques heures chaque soir, en distribuant les calculs sur une grille interne, du cloud public ou encore des chaudières (green computing)

• +6M de requêtes de prix servies quotidiennement, avec des pics à 20K / min et une disponibilité de service >99%

En tant qu’ingénieur production, votre rôle consistera à :

o Assister les utilisateurs de nos pricers et apporter des solutions/contournements pour assurer la continuité du business.

o Apporter un support L2 à nos utilisateurs sur les différentes régions (EU, US & HK) et business asset (Fx, Rates & Crd..).

o Monitoring des différents Business Process : PnL, XVA, CCR, FRTB, VAR…… et comprendre le fonctionnement des différentes chaînes.

o Interagir avec le front office pour répondre à leurs différentes requêtes : mener des investigations fonctionnelles, s'assurer de la cohérence des chiffres fournis par nos pricers et comprendre la nature des éventuelles erreurs de pricing.

o Initialement le rôle portera sur l'investigation des incidents fonctionnels liés au pricing, mais pourra aussi s’étendre à investiguer au besoin des incidents techniques (API, Data Base…)o Travailler avec les autres équipes support FTS (Follow The Sun) à Bangalore et Montreal pour maintenir une Prod stable et répondre efficacement aux requêtes de nos clients.

o Remonter/Escalader les incidents à nos équipes L3 : DEV, Quant, Ops…, et suivre l'avancement des investigations tout en communiquant régulièrement l'avancement à nos clients.

o Ecrire et enrichir les documents de troubleshooting et alimenter les procédures pour faciliter les futures investigations.

o Initier et faciliter le process de revue post-incident (PIRs), et développer des stratégies pour anticiper les occurrences futures et améliorer la robustesse de nos pricers ;

o S'assurer de respecter les procédures en termes de gestion d'incidents et problèmes, et veiller à les mettre à jour conformément aux procédures du Groupe.

o Promouvoir la culture de partage et de collaboration au sein de l'équipe et maintenir une dynamique positive avec ses collègues conformément aux valeurs du Groupe.

o Assurer au besoin les astreintes WE ou jours fériés.