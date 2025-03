Refill-Parfum: Die besten Männerdüfte zum Nachfüllen (2025)

Wer viel auf Reisen ist, tut sich mit unhandlichen, schweren Zerstäubern aus Glas schwer. Daher hat Chanel das charmante, platzsparende Konzept zur "Twist and Spray"-Reihe entwickelt. Die einzelnen Starter-Sets , passend zu den ikonischen Parfumkreationen des Traditionshauses, beinhalten jeweils einen gefüllten Zerstäuber in Travel-Size (20 Milliliter) sowie zwei Refills . Wer sich bereits einen Zerstäuber zugelegt hat, kann ein Set ohne Zerstäuber, dafür aber mit drei Nachfüllflaschen mit je 20 Millilitern Inhalt erwerben. Das Fläschchen im cleanen Design findet überall bequem Platz und kann bei Bedarf einfach durch ein Refill ersetzt werden. Zum Duft selbst müssen wir wohl nicht viel sagen, schließlich begleitet "Bleu de Chanel" als "Hommage an die Freiheit" treue Duftliebhaber*innen schon seit vielen Jahren, wofür sinnliche Tonkabohne, Zitrone in ausgeklügelter Kombination mit Minze und hölzerne Akkorde von Sandel- und Zedernholz verantwortlich sind.

Nichts liegt dem New Yorker Parfum-Label Le Labo ferner als die Massenproduktion von Düften. Stattdessen wird jede Bestellung, die eintrudelt, frisch und mühevoll von Hand gemischt und nach Wunsch auch personalisiert (geschenketechnisch also ein echter Volltreffer – bitte sofort notieren). Unser aktuell liebstes Masterpiece der Brand: "Rose 31". Entgegen der logischen Vermutung, dabei würde es sich um einen blumig-pudrigen Scent handeln, verwandelt Le Labo die Centifolia-Rose in eine moderne Kreation , die durch Kreuzkümmel, Weihrauch, Zedernholz, Amber, Gujakholz und Zistrose gekonnt ergänzt wird. Dabei heraus kommt ein Duft mit extravagantem wie geheimnisvollem Charakter , der sowohl Sie als auch Ihn in eine warme Duftwolke mit – Vorsicht – Suchtpotenzial hüllt. Und weil selbst der beste Duft irgendwann einmal aufgebraucht ist, kann der nachfüllbare Zerstäuber im Signature-Look jederzeit in ausgewählten Stores weltweit frisch betankt werden.

Für dieses würzig-holzige Herrenparfum mit spritzigem Topping hat sich Hermés von der "Kraft des Ursprungs" leiten lassen. Mit Noten von Grapefruit, Pfeffer, Zedernholz und Feuerstein soll der Duft das Element Erde symbolisieren und den Mann* zurück zu seinen Wurzeln geleiten. Der "Back to the roots"-Ansatz spiegelt sich auch in dem exquisiten Flakon wieder. So verweist der "Clou de Selle"-Sattlernagel auf die Ursprünge des französischen Luxus-Labels, das einst im Reitsport angesiedelt war. Dass Tradition und Moderne sich jedoch keinesfalls ausschließen, beweist die Tatsache, dass für das beliebte Eau de Toilette separate Parfum-Refills erhältlich sind, welche der Glasflasche ein langes wenn nicht sogar ewiges Leben ermöglichen.

