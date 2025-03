Reishi (Ganoderma lucidum) – Działanie i Właściwości - Sklep Encann (2025)

Reishi zawiera triterpeny, które mają silne właściwości przeciwzapalne. Mogą one hamować aktywność mediatorów zapalnych, co sprawia, że grzyb ten jest pomocny w łagodzeniu stanów zapalnych, zarówno przewlekłych, jak i ostrych. Badania sugerują, że Reishi może również hamować wzrost komórek nowotworowych oraz zapobiegać przerzutom, co czyni go cennym wsparciem w terapii przeciwnowotworowej.

Jednym z najważniejszych i najlepiej zbadanych efektów działania Reishi jest jego zdolność do wzmacniania układu odpornościowego. Polisacharydy zawarte w tym grzybie stymulują aktywność makrofagów i limfocytów, co poprawia zdolność organizmu do zwalczania infekcji, wirusów i bakterii. Regularne stosowanie Reishi może zwiększyć odporność, co jest szczególnie istotne w sezonach zwiększonej podatności na przeziębienia i infekcje.

