Revoss Professional Color Hair Mask (Maska do włosów farbowanych chroniąca kolor) - opinie i ceny (2025)

Jest to tani produkt, który można zakupić między innymi w drogerii Rossmann. Nie jest to dla mnie must have,bo miałam do czynienia z lepszymi produktami. Jeśli mam ocenić sama maskę to nie jest zła, zmiękcza włosy,nie przetłuszcza jakoś bardzo mocno. Nie pasuje mi w niej akurat zapach,ale na szczęście nie utrzymuje się na włosach po ich wysuszeniu w takim stopniu który mógłby przeszkadzać.

