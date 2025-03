Scaling up - Unternehmen in ihrer Wachstumsphase | scale up - Unternehmen in ihrer Wachstumsphase | scale up (2025)

Ein Scale-up Unternehmen, auch Scale-Up oder ScaleUp geschrieben, ist ein Start-up, das sich in der Phase des schnellen Wachstums befindet. Der Begriff „Scale-up“ stammt aus dem Englischen. „To scale up“ bedeutet übersetzt ins Deutsche so viel wie „vergrößern“, „aufsteigen“, „hinaufklettern“.

Einfach gesagt versteht man unter scaling up, dass sich ein Unternehmen in einer schnellen „skalierungs-Phase“ bzw. Wachstumsphase befindet.

Um ein kontinuierliches Wachstum sicherstellen zu können muss sich die Geschäftsführung und/oder Gründer:innen die Frage stellen:„Wie investiere ich meine Zeit am besten?“. Die Antwort kann nur lauten:am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen. Konkret heißt das: Prozesse entwickeln, einführen und diese verbessern. Denn jede Firma ist nur so gut wie die Prozesse.

Der Begriff Scale-up beschreibt also einen Zustand dynamischen Wachstums der möglich ist, weil dieProzesse im Unternehmen kontinuierlich skaliert werdenkönnen.

Scaling up – Wie können wir unser Business skalieren?

Wie man mit seinem Business skalieren kann ist eine der wichtigsten Fragen, welche sich Gründer:innen andauernd stellen.

Jedes Jahr gründen Millionen von Menschen neue Unternehmen. Von den Start-ups, die überleben, bleiben 96% für immer kleine, unbekannt Unternehmen – sogenannte „Mäuse“. Nur sehr wenige, die „Scale-ups“ wachsen auf Umsätze von mehreren Millionen heran.

Aufgrund der unendlichen Masse an Start-ups und kleinen Unternehmensgründungen richtet sich ein riesiges Angebot an unterschiedlichsten Büchern an die jungen Unternehmer.

Auf die Frage, wie auch du mit deiner Firma die Wachstumsphase erfolgreich durchschreitest und zu einem Scale-up wirst, empfehlen wir zweiscale up Bücher, die dir bei diesem wichtigen Weg helfen können.

scale up Bücher für euren unternehmerischen Erfolg

Das Buch „Scaling Up: Skalieren auch Sie! Weshalb es einige Unternehmen packen… und warum andere stranden“ .

Es ist über ein Jahrzehnt her, dass Verne Harnish erster Bestseller „Mastering the Rockefeller Habits“ in der ersten Auflage erschien. „Scaling Up“ ist die erste große Neubearbeitung dieses Business-Klassikers, in dem praktische Tools und Techniken für das Wachstum zum branchenführenden Unternehmen vorgestellt werden.

„Scaling Up“ spricht nicht nur Start-ups an, sondern alle Unternehmen, die eine Wachstumsstrategie verfolgen. Dabei richtet sich der Autor, Verne Harnish, mit seinen Beschreibungen an alle Positionen in einem Unternehmen – vom einfachen Angestellten bis zum Geschäftsführer. Erfahre in seinem Buch, auf welche Strategie du in deinem Unternehmen den Fokus legen solltest und welche Faktoren ein nachhaltiges Wachstum begünstigen. Ins Deutsche übersetzt wurde das Buch von unseren CoachesNikolai Ladanyi und Ralph Chromik, die damit den Grundstein auf dem deutschen Markt legten. Verne Harnish hat bereits in viele Scale-ups investiert. Er ist Gründer der weltweit bekannten Entrepreneurs‘ Organization (EO), Gründer des EO Executive Program am MIT und Gründer von Gazelles – einem globalen Unternehmen für Führungskräfte-Coaching und -Fortbildungen towie Technologieunternehmen. Nikolai und Ralph engagieren sich leidenschaftlich für die Entwicklung von Unternehmen und lernten über EO Verne kennen. Nikolai wurde der erste deutschsprachige Gazelles-Coach für Businesses und betreute Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich.

„Great leaders don`t create followers, they create more leaders” Tom Peters

scale up – dein individuelles Coaching Programm

Du möchtest, dass dein Unternehmen weiter wächst, und es somit auf das nächste Level der Unternehmensentwicklung bringen? Mit den scale up Tools, die du bei uns im Coaching erlernst, kannst du die Skalierung deines Unternehmens effektiv, ganzheitlich und nachhaltig gestalten.

Unternehmer:innen brauchen konkrete Lösungen, um mühsame Abstimmungen und zeitfressende Prozesse zu bewältigen. Wir haben die Lösung: scale up verwandelt mit den richtigen Tools und den passenden Coaches diesen Zustand in Räume, in denen kreative Ideen und zukunftsweisende Innovationen Platz haben.

Wir bei scale up denken mit unserer Methode den Begriff Coaching für Unternehmer:innen neu. Seit 2012 geben wir alles dafür, unsere Kund:innen bei ihren Durchbrüchen zu begleiten, den Fokus zu setzen und ihnen als Coach bedingungslos zur Seite zu stehen. Wir lieben unternehmerische Leidenschaft und Skalierung. So arbeiten unsere Coaches mit dem weiter entwickelten und permanent optimierten Management Framework, der „Scaling Up“ Methode von Verne Harnish mit über 500 Unternehmen erfolgreich zusammen und helfen ihnen erfolgreich zu wachsen.