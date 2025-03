Slaapapneu masker (CPAP) tegen slaapapneu | Ruysdael Slaapkliniek (2025)

Wat is een slaapapneumasker of CPAP-masker?

Een slaapapneumasker helpt als u last heeft van slaapapneu. Het is een masker van kunststof dat u over uw neus of over uw mond en neus zet. Het masker is met een flexibele slang verbonden aan een apparaat met pompje dat naast uw bed staat. Het pompje blaast onder druk lucht de keelholte in. Een slaapapneumasker heet ook wel Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) of overdrukmasker.

Wat doet een slaapapneumasker?

Bijslaapapneu hebt u tijdens uw slaap last van ademstoppen of haperingen in de ademhaling. U hapt tijdens de slaap naar lucht. Ook is de kans groot dat u snurkt. De symptomen doen zich voor doordat de luchtwegen tijdens de slaap met regelmaat geblokkeerd raken door de tong, het zachte gehemelte, het strottenklepje of de amandelen. Bijvoorbeeld door overgewicht, afwijkingen in uw neuskeelholte of verslapping door ouder worden.

Een slaapapneumasker voorkomt deze blokkade, doordat het onder druk lucht in uw keelholte blaast. Dankzij een CPAP-masker slaapt u beter: uw hersenen hoeven niet steeds een alarmsignaal af te geven als uw lichaam geen zuurstof binnenkrijgt. U hoeft dus niet steeds naar adem te happen in uw slaap. Uw lichaam kan echt uitrusten, zonder dat het alert hoeft te zijn op mogelijke blokkering van de luchtwegen.

Hoe gebruik ik een slaapapneumasker?

Heeft u een slaapapneumasker, dan slaapt u hier elke nacht mee. Ook als u overdag een dutje doet, zet u het slaapapneumasker op. Voordat u gaat slapen, vult u eerst het reservoir van het apparaat met schoon water.

Vervolgens zet u het masker op. Het masker bedekt alleen de neus of zowel de neus als de mond. U maakt het masker vast rondom uw hoofd met een of meerdere zachte, verstelbare bandjes.

Op het begin is een slaapapneumasker waarschijnlijk even wennen voor u en eventueel voor uw partner. De ervaring leert echter dat dit de investering waard is: het apparaat zorgt ervoor dat u weer dieper en dus beter slaapt. Hierdoor bent u meer uitgerust en energieker. Ook voor partners van patiënten met slaapapneu is het masker vaak een uitkomst: zij worden niet meer wakker door de onrustige slaper.

De voordelen van een slaapapneumasker

Het slaapapneumasker zorgt voor een betere slaapkwaliteit voor u en eventueel uw partner. U slaapt beter doordat u minder of geen last hebt van een stokkende ademhaling tijdens de slaap. Ook partners hebben er baat bij als hun bedgenoot met slaapapneu een CPAP-masker draagt: zij liggen niet wakker van gesnurk of onrustige bewegingen tijdens de slaap.

Het is een eenvoudige, maar effectieve manier om slaapapneu te behandelen. Er is geen operatie of medicatie nodig.

Het masker is gemakkelijk mee te nemen op reis. Het is niet groot.

Er is altijd een masker dat bij u en uw slaapgewoontes past. Er zijn verschillende soorten slaapapneumaskers van diverse leveranciers. De slaapspecialisten en CPAP consulenten van Ruysdael zoeken graag, in samenspraak met u, een CPAP-masker voor u uit dat aansluit bij uw slaapgewoontes.

De bijwerkingen van een slaapapneumasker

De meeste patiënten die een apneumasker gebruiken, hebben geen last van bijwerkingen. Zij moeten vaak korte tijd wennen aan het gebruik van het masker, maar ondervinden geen langdurige neveneffecten.

Milde bijwerkingen van een slaapapneumasker die af en toe voorkomen, zijn:

Opgeblazen gevoel of winderigheid.

Last van de huid op plekken waar het masker vastzit.

Een droge mond of last van een uitgedroogde neus.

Verkeerd gebruik kan leiden tot geïrriteerde ogen. Dit kan ontstaan doordat het masker niet goed op de huid aansluit en daardoor in uw ogen lekt. Probeer het masker opnieuw af te stellen. Doe het masker ook niet te strak: dat kan juist lekken in de hand werken.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een slaapapneumasker?

Kampt u met slaapapneu, dan kan een CPAP-masker uitkomst bieden. Om te achterhalen of u daadwerkelijk aan slaapapneu leidt, doet u allereerst onze korte onlineslaapapneutest. Wijst de test uit dat u een verhoogd risico op slaapapneu hebt, maak dan een afspraak bij uw huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar de slaapspecialisten van Ruysdael Slaapkliniek. Onze slaapspecialisten kijken vervolgens uitgebreid naar uw klachten. Zo nodig krijgt u een slaaponderzoek thuis. Aan de hand van onze bevindingen, uw klachten en de onderzoeksresultaten stelt uw arts bij Ruysdael Slaapkliniek u een passende behandelmethode voor.

De ervaringen van onze patiënten

Hoewel het even wennen is om met een CPAP-masker te slapen, zijn de resultaten zeer goed. Vrijwel alle gebruikers van een apneumasker voelen zich binnen korte tijd een stuk beter uitgerust. Hun klachten als gevolg van slaapapneu verminderen sterk. Zij voelen zich overdag niet of minder vermoeid en slaperig en hebben hierdoor meer energie.

De alternatieven van een slaapapneumasker

Er zijn verschillende behandelmethodes voor slaapapneu. Naast het slaapmasker voor apneu biedt Ruysdael Slaapkliniek u de volgende behandelmethodes:

Anti snurkbeugel of MRA

Positietherapie

Operatie aan huig en verhemelte

Tongzenuwstimulator

Wordt mijn slaapapneumasker vergoed?

Verwijst uw huisarts u door en is er sprake van een medische indicatie, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten van diagnostiek en behandeling bij Ruysdael Slaapkliniek. Wel geldt het eigen risico, dat betaalt u altijd zelf. Ook op het apneumasker is de vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar van toepassing.

