Slimming Gummies: Wondermiddel of Misleidende Marketing? - GezondBron (2025)

juni 14, 2023

22 Reacties

Door Jasmijn Dijkstra -Voedingsdeskundige

Als je op zoek bent naar een eenvoudige manier om gewicht te verliezen, kom je al snel terecht bij allerlei producten die gouden bergen beloven. Van vetverbrandende pillen tot detox-theeën en nu: Slimming Gummies. De vraag is: zijn deze gummies het zoveelste 'wondermiddel' dat te mooi klinkt om waar te zijn? Inhoud verberg 1 Wat zijn Slimming Gummies? 2 Het bedrijf achter de Slimming Gummies 3 Wat beloven de Slimming Gummies? 4 Ingrediëntenlijst 5 Werken de Slimming Gummies echt? 6 Denk logisch na 7 Veiligheid van de Slimming Gummies See Also De Beste Afslankcrème: Getest #1 Beste Koop, Radar & Kassa? [2025] Consumentenbond Bronnen Doorzocht 8 Ervaringen met de Slimming Gummies 9 Kosten 10 Slimming Gummies: Kruidvat en Etos? 11 Conclusie 12 Wat werkt dan wel? Wat zijn Slimming Gummies? De Slimming Gummies zijn zoetige gummisnoepjes, vergelijkbaar met het snoep dat je in de supermarkt kunt kopen, maar dan met de belofte om je te helpen bij het verliezen van gewicht. Ze zijn kleurrijk, lekker en lijken op het eerste gezicht een gemakkelijke en plezierige manier om af te slanken. De fabrikant stelt dat je binnen drie maanden tot wel 20 kg kunt verliezen als je deze gummies gebruikt. Dat is een zeer gedurfde claim, en het roept direct vragen op over de geloofwaardigheid ervan. Het bedrijf achter de Slimming Gummies Het bedrijf dat deze gummies produceert, opereert vanuit Almere in Nederland. Het blijft echter moeilijk te achterhalen wie er daadwerkelijk achter dit bedrijf zit, en het lijkt erop dat ze dit liever geheim houden. Wat we wel weten, is dat dit bedrijf eerder al andere afslanksupplementen op de markt heeft gebracht, zoals PRIMA, LIBA en DIAETOXIL. Deze producten hadden een reputatie van ineffectiviteit, waren zeer prijzig en hadden geen aantoonbare effecten op het gewichtsverlies van de gebruikers. Bovendien staat het bedrijf bekend om het gebruik van misleidende marketingtactieken om hun producten te verkopen, wat verder bijdraagt aan hun ongunstige reputatie. Wat beloven de Slimming Gummies? Volgens de marketingclaims van het bedrijf kunnen gebruikers binnen drie maanden tot 20 kg afvallen. Het is een ongelooflijk ambitieuze claim, die in de wereld van gewichtsverlies haast als een mirakel klinkt. Bovendien is er op de website van de Slimming Gummies een quiz die belooft een gepersonaliseerd afslankplan te leveren, hoewel de beweringen en beloftes ook hier onrealistisch en overdreven lijken te zijn. Ingrediëntenlijst Een blik op de ingrediëntenlijst van de Slimming Gummies toont een lijst van vitaminen en mineralen, waaronder vitamine A, D3, E, K1, C, niacine, vitamine B6, B12, biotine, zink en jodium. Dit zijn allemaal voedingsstoffen die essentieel zijn voor een goede gezondheid. Echter, hoewel ze belangrijk zijn voor je gezondheid, missen ze specifieke eigenschappen die verband houden met gewichtsverlies. Werken de Slimming Gummies echt? Hoewel de marketingclaims indrukwekkend zijn, komt de waarheid helaas niet overeen met deze beweringen. De Slimming Gummies zijn in essentie niets meer dan een multivitamine supplement. Ze bevatten geen enkel ingrediënt dat bewezen gewichtsverlies stimuleert of vetverbranding bevordert. Ondanks dat ze je vitaminen- en mineraleninname kunnen verhogen, zullen ze je niet helpen af te vallen. Wil je gebruik maken van afslankmiddelen om wat extra’s kilo’s te verliezen? Dan is het verstandig om de Slimming Gummies te vermijden. Kies liever voor een beter middel. Bekijk hier de Top 5 beste afslankpillen van dit moment >> Denk logisch na Bij het kopen van dergelijke producten is het cruciaal om goed en logisch na te denken. Marketing kan overtuigend zijn, maar het is altijd belangrijk om de ingrediëntenlijst zorgvuldig te bekijken en zelf onderzoek te doen naar de werkzaamheid van deze ingrediënten. Dit helpt je om misleiding te voorkomen en stelt je in staat om een weloverwogen beslissing te nemen. Veiligheid van de Slimming Gummies Wat betreft veiligheid, hoewel de Slimming Gummies je waarschijnlijk niet zullen helpen om af te vallen, zijn ze over het algemeen veilig om te consumeren. De ingrediënten zijn voornamelijk vitaminen en mineralen, die normaal gesproken geen gezondheidsrisico's vormen. Toch is het altijd verstandig om een arts te raadplegen voordat je een nieuw supplement start, vooral als je al medicijnen gebruikt. Ervaringen met de Slimming Gummies Er zijn online veel recensies te vinden over de Slimming Gummies, en op het eerste gezicht lijken de meeste ervaringen positief. Echter, een groot aantal van deze recensies staan op websites die een commissie ontvangen voor elke verkoop die ze genereren. Dit betekent dat ze een financiële prikkel hebben om positieve reviews te geven, waardoor ze niet altijd betrouwbaar zijn. Kosten Een fles Slimming Gummies kost maar liefst €49,95. Als je meer flessen koopt, krijg je een korting, maar zelfs dan zijn de prijzen nog steeds behoorlijk hoog: drie flessen kosten €109,95 en twee flessen €79,95. Deze prijzen zijn onredelijk hoog voor een simpel multivitamine supplement. Het lijkt erop dat een groot deel van de kosten wordt besteed aan marketing en niet aan de kwaliteit of effectiviteit van het product. Slimming Gummies: Kruidvat en Etos? Je zult de Slimming Gummies niet vinden bij bekende drogisterijen zoals Kruidvat of Etos. Deze winkels zouden doorgaans geen producten verkopen van bedrijven met een twijfelachtige reputatie. In plaats daarvan kun je bij deze winkels standaard vitaminegummies vinden die veel goedkoper zijn, maar net als de Slimming Gummies zullen deze je niet helpen af te vallen. Conclusie Hoewel Slimming Gummies je vitamine- en mineraleninname kunnen verhogen, zijn ze niet effectief in het bevorderen van gewichtsverlies. Ze zijn eigenlijk gewoon een duur multivitamine supplement in de vorm van een gummy. Het is altijd belangrijk om goed onderzoek te doen voordat je geld uitgeeft aan dergelijke producten en niet te vallen voor overdreven marketingclaims. Er bestaat geen magische pil (of gummy) voor gewichtsverlies; een gebalanceerd dieet en regelmatige lichaamsbeweging zijn nog steeds de sleutel tot een gezond gewicht. Wat werkt dan wel? Als je op zoek bent naar effectieve hulpmiddelen om je te helpen met gewichtsverlies, zijn er zeker enkele betrouwbare opties op de markt. Deze omvatten producten die wetenschappelijk onderzocht zijn en aangetoond hebben dat ze een positieve invloed hebben op gewichtsverlies. Wij hebben een grondige analyse gemaakt en een top 5 lijst samengesteld van effectieve gewichtsverlies hulpmiddelen, die je hier kunt bekijken. Bekijk de Top 5 lijst hier >>

22 Reacties Mijn ervaring met de slimming gummies is slecht!!!!!! het werkt niet Beantwoorden Werkt voor geen meter Beantwoorden 0 resultaat Beantwoorden Het werkt niet en ik wil me geld terug

dit kan je ook niet terug sturen

daar om kan ik geen telefoon nr vinden Beantwoorden heel slecht product, opgelicht door slimming gummies, ik wil mijn geld terug, helaas nergens adres waar je naar toe kan schrijven of bellen Beantwoorden Je geld krijg je sowieso niet terug als je al langer dan 14 dagen besteld of gebruikt hebt......ze beroepen zich op de wettelijke herroepingsplicht dus pure geldklopperij en oplichting, ze weten dat het niet werkten na die 14 dagen ben je je geld kwijt. Beantwoorden mee eens, is leugens werkt niks, mooi praatje om geld te krijgen Beantwoorden Slimming gummies werken totaat niet!!! Hoe blond/dom ben ik geweest om ook maar 1 seconde te denken dan dit zou kunnen helpen om gewicht te verliezen.... Beantwoorden Op Instagram beveelt Janny van der Heijden het product aan. Ze is naar ze zegt dmv Slimming Gummies al 20 kilo afgevallen. Begrijp niet dat zij zich voor deze oplichtingspraktijken laat gebruiken. Beantwoorden Hoe kan het dat zo’n bekende persoon als Jenny vd Heijden zoiets kan promoten met foto’s erbij als dit product echt niet werkt? Beantwoorden Slimminggummies werkt niet. Trouw elke dag 5 maanden een Hummer geslikt, geen enkel resultaat. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat het ook! Beantwoorden In vakantie 4 augustus j.l. twee potjes Slimming Gummiea besteld €79,95 en ben gewoon hartstikke opgelicht want heb nog steeds niets ontvangen. Probeer contact te zoeken maar dat kan niet eens DUS NIET BESTELLEN OPLICHTING DOOR NATURLIFE LTD MOLLIE Beantwoorden Deze markt moest verboden worden Beantwoorden Heb dit ook gebruikt nog geen pond afgevallen

Ben ik dan weer de enige waar het niet bij lukt????

Zou best mijn gwld weer terug willen ben er niet blij van

Groet julia Beantwoorden Natuurlijk zoals altijd weer iets neps. Het zijn gewoon weer nieuwe oplichters met een nieuw product. Het beloofd weet van alles maar er is weer eens niks van waar. Je valt er geen gram van af! Beantwoorden Werkt NIET!!!

Als je er vragen over hebt krijg je antwoorden als: het zijn supplementen en het is geen product om

af te vallen. Hoezo? Daar maken ze wel reclame voor Alleen binnen twee weken geld terug! Maar hoe weet ik dat het dan al werkt? Dat heeft echt langer de tijd nodig.

Ze blijven er om heen draaien. Beantwoorden Ik stond echt verbaast te kijken naar de weegschaal ik ging van 102 kg naar 110 kg graag zou ik de 109,95 terug willen Beantwoorden De website http://nl.slimming365.org is niet toegankelijk.

In de publicatie staat de auteur Dr. Robbert Heezen, die beweert huisarts te zijn. Hij is echter niet te vinden bij de BIG-registraties. Hij is dus geen (Nederlandse) arts. Beantwoorden Ze nemen op hus site trouwens een belachelijke stellingname in:

"Een student uit Amsterdam heeft de hoogste medische prijs in de Benelux gewonnen voor het ontdekken van een methode om in één maand 14 kg af te vallen zonder dieet of gewichtstoename!"

AFVALLEN ZONDER GEWICHTSTOENAME. LOL Beantwoorden Ik wil me geld terug die werkt helemaal niet Beantwoorden Werkt voor geen meter

Je kunt beter een zak Haribo snoepjes kopen is veel goedkoper.

wat een vuile oplichters die mensen met problemen zo uitbuiten Beantwoorden Ook ik ben opgelicht na maanden eindelijk retour adres gekregen via klarna wat ook oplichters zijn want die helpen je niet om verder met sliming gummies het bedrag te stoppen qua betaling . Nu heb ik de helft retour gestuurd en moet ik alsnog 80 euro betalen dus moet 3 potten 110 betalen en voor de helft 80 ? Terwijl je niet hoeft te betalen als het niet werkt. Beantwoorden