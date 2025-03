So unterscheiden sich BB-Cream und CC-Cream | L’Oréal Paris (2025)

[2]Koh Young-aah: Perfect your look in Korea. In: Korea Herald, URL: http://www.koreaherald.com/

Genau wie unsere BB-Cream enthält auch die L’Oréal Paris CC-Cream Wake Up And Glow Magic CC 5 in 1 „Smart Pigmente”, die sich Ihrem Hautton anpassen. Bei Berührung mit der Haut verwandelt sich die leichte Textur in ein deckendes Cream-Make-up und kaschiert dank grüner Farbpigmente selbst starke Rötungen. Dank Vitamin B5 versorgt sie Ihre Haut für bis zu 24 Stunden mit intensiver Feuchtigkeit und verleiht Ihnen innerhalb von zwei Wochen eine gesünder aussehende Haut.

Außerdem sind viele BB-Creams dank einer speziellen Ton-Technik für alle Hauttöne geeignet. Diese wird beim Einreiben in die Gesichtshaut aktiviert, wodurch sich die BB-Cream Ihrer individuellen Hautfarbe wie magisch anpasst. Diese Art der Magie erleben Sie auch mit unserer Wake Up And Glow Magic BB 5 in 1, die dank ihrer „Smart Pigmente” einen Nude-Look ganz ohne Make-up-Ränder oder Maskeneffekt zaubert. Die Formel mit Pro-Vitamin B5 und Vitamin E spendet bis zu 24 Stunden intensive Feuchtigkeit. Dank der samtig leichten Textur hinterlässt sie ein gepflegtes Hautgefühl und ein ebenmäßig strahlendes Finish.

Wir bleiben in Europa und werfen einen genaueren Blick auf die wohl bekannteste Variante – die BB-Cream. Die zwei „B’s” in BB-Cream stehen für „Blemish Balm” oder „Beauty Balm”, was auf Deutsch so viel wie „Hautunreinheiten-Balsam” oder „Schönheits-Balsam” bedeutet.

