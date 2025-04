Spirulina: beneficii pentru sanatate, indicatii, precautii, mod de administrare (2025)

Ce este spirulina

Spirulina (Arthrospira platensis) este o microalga, incadrata in clasa algelor albastre-verzi (cianobacterii), care are in compozitia sa o concentratie ridicata de proteine si nutrienti. Ea este, adesea, consumata sub forma de supliment alimentar sau ca ingredient in unele alimente, cum ar fi smoothie-uri, batoane proteice sau bauturi energizante. Spirulina este considerata un superaliment, fiind folosita inclusiv de catre echipele de astronauti din cadrul NASA, in timpul misiunilor in spatiu.

Spirulina este utilizata in scopuri terapeutice, inca din secolul al XIII-lea, cand populatia azteca o consuma pentru proprietatile sale deosebit de hranitoare. Ea este cultivata, in prezent, in Africa, America Centrala, America de Sud, Asia, precum si in Europa.