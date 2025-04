Spirulina – kas tai ir kaip ją vartoti? (2025)

Wu Q, Liu L, Miron A, Klímová B, Wan D, Kuča K. The antioxidant, immunomodulatory, and anti-inflammatory activities of Spirulina: an overview. Arch Toxicol. 2016 Aug;90(8):1817-40. doi: 10.1007/s00204-016-1744-5. Epub 2016 Jun 3. PMID: 27259333.

Pradėti vartoti spiruliną rekomenduojama mažomis dozėmis, ypač jei tai yra pirmas kartas. Paprastai rekomenduojama pradėti nuo 1–2 gramų per dieną ir palaipsniui didinti dozę iki 3–5 gramų per dieną. Kai kurie tyrimai rodo, kad optimali dozė siekia 1–3 gramus per dieną, tačiau sportininkams arba tiems, kurie nori didesnio poveikio, galima vartoti ir didesnes dozes (net iki 10 gramų per dieną). Svarbu vartoti spiruliną reguliariai, kad pasiektumėte geriausių rezultatų , tačiau taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kada ją vartoti. Pavyzdžiui, spirulina gali būti puikus pasirinkimas kaip energijos šaltinis prieš treniruotes, nes jos turtinga sudėtis suteikia ilgalaikį energijos poveikį. Dėl šios priežasties dauguma žmonių renkasi ją ryte arba prieš fizinį aktyvumą.

