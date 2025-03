Spirulina Poeder Biologisch - Extra Puur (2025)

Spirulina Poeder Biologisch - Extra Puur productomschrijving

Spirulina is een maar liefst 3.5 miljard jaar oud, blauwgroen, zoutwateralgje die haar naam dankt aan haar spiraalachtige vorm en bekend staat om haar rijke voedingstoffen en vele gezondheidsvoordelen. Van nature groeit Spirulina in alkalische, mineraalrijke zout in Mexico, Centraal-Afrika en Oost-Afrika, maar ook in mineraalrijke zoetwatermeren kan Spirulina goed aarden. In deze landen en culturen wordt Spirulina al eeuwenlang gebruikt als een aanvulling op het voedsel. Vandaag de dag wordt Spirulina echter voornamelijk, voor commerciële doeleinden, gekweekt in speciale buitentanks in delen van Noord-Amerika en Azië.

Nu is het echter zo dat je dit kleine superalgje niet zomaar kunt opeten, aangezien het niet direct verteerbaar is voor ons spijsverteringsstelsel en dus ook zijn rijke voedingsstoffen niet opgenomen worden door ons lichaam. Alvorens je dit superalgje dus kunt nuttigen, zodat het ook alle gewenste effecten heeft, moet er heel verwerkingsproces aan te pas komen. Dit verwerkingsproces resulteert uiteindelijk in een soort van pasta, die verkruimeld wordt tot een heel fijn poeder of verwerkt wordt in tabletvorm. Het grote voordeel van de Spirulina poeder variant is, dat deze gemakkelijk geconsumeerd 1 tot 2 maal daags kan worden, door deze te verwerken of vermengen in vele gerechten en smoothies.

Welke voedingstoffen zitten er allemaal in Spirulina?

Spirulina heeft haar steeds groter wordende populariteit, onder zowel vegans als mensen die gewoonweg hun gezondheid willen stimuleren, te danken aan haar voedingswaarde. Zo heeft Spirulina een eiwitgehalte van 55% tot 70%. Het heeft fycocyanine en allophycocyanine en bevat de vitamines A, C, E, K, B1, B2, B3, B6 en B11.

Hier houd het echter niet op! Spirulina biedt daarnaast ook een overvloed aan essentiële vetzuren, waaronder een van de zeldzaamste, gamma-linoleumzuur, en is ook nog eens rijk aan mineralen (forfor, magnesium, chroom, ijzer, zink, kalium, selenium, koper en calcium). Spirulina is ook rijk aan fycocyanine, chlorofyl, polysachariden, sulfolipiden en glycolipiden.

De voedingswaarden in Spirulina per 100g

Energie 1409 kJ / 332 kcal

Vet 0.8 g

waarvan verzadigd 0.4 g

Koolhydraten 12,8 g

Suikers -

Vezels 6,4 g

Eiwitten 65,3 g

Zout 3,0 g

Toepassing en aanbevolen dosering van Spirulina poeder

Aanbevolen dagelijkse dosering: 5 gram / 1 tot 2 maal daags een theelepel

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid Spirulina voor een volwassene is max. 5 gram. Dit komt neer op 1 tot 2 maal daags een theelepel Spirulina. Voor professionele sporters loopt dit aantal, vanwege de vele aminozuren in Spirulina, al snel op naar 10 gram per dag. Begin je echter voor het eerst met Spirulina dan is het belangrijk om de dosering langzaam om te bouwen, met max. 1 theelepel per dag. Zo kun je de eerste dagen last krijgen van buikpijn, misselijkheid en vermoeidheid. Dit komt echter veelal door het vrijkomen van de gifstoffen in je lichaam. Reageert je lichaam goed op Spirulina dan kun je dit langzaam gaan uitbouwen naar de aanbevolen hoeveelheid van 1 tot 2 theelepeltjes per dag.

Voor een optimale werking van Spirulina raden wij aan om Spirulina een half uur voor het ontbijt, lunch of avondeten in te nemen. Je kunt het echter ook prima mengen met een heerlijke smoothie of je maaltijd. Zorg er echter altijd voor dat je gedurende de dag voldoende water drinkt!

Ook is het belangrijk om de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet te overschrijden. Raadpleeg daarom altijd de aanbevolen hoeveel die op de verpakking staat, of raadpleeg bij twijfel een arts of apotheken alvorens je gaat starten met Spirulina.

Voedingswaarden Spirulina poeder biologisch

De voedingssamenstelling van Spirulina kunnen, afhankelijk van de groeiomstandigheden, enigszins variëren. Zo kan bijvoorbeeld het jodiumgehalte in Chlorella verschillen wanneer deze gekweekt is in zoet- of zoutwater.

Hieronder heb ik echter overzicht gemaakt van de gem. voedingswaarde in zoetwater gekweekte Spirulina / per 100gr:

Energiewaarde 330 kcal Vetten 5,8 gram Eiwitten 64 gram Koolhydraten 11,5 gram Voedingsvezels 2,5 gram Calcium 290 mg IJzer 80 mg Zink 3,2 mg Kalium 1000 mg Carotenen 400 mg Vitamine B1 4,3 mg Vitamine B2 6,5 mg Vitamine B3 5,7 mg Vitamine B6 18,3 mg Vitamine E 12 mg Chlorofyl 1190 mg Linoleenzuur (GLA) 950 mg

Voorbehouden

Spirulina is door het Centrum voor voedselveiligheid geclassificeerd als voedselbron en toegepaste voeding en wordt “algemeen beschouwd als veilig”. Deze classificatie betekent dat, hoewel er negatieve bijwerkingen (misselijkheid, vermoeidheid, buikpijn en hoofdpijn) kunnen zijn in het geval van (te) hoge doseringen, gezonde mensen geen negatieve gevolgen ondervinden in aanbevolen doseringen. Veelal zijn de beschreven bijwerking ook alleen van toepassing op mensen die net beginnen met Spirulina en is dit te verklaren door het vrijkomen van gifstoffen.

Het gebruik kan nadelig kan zijn voor mensen met een immuundeficiëntie en ook kan het een wisselwerking hebben in combinatie met andere medicijnen. Raadpleeg bij twijfel, ziekte, medicijngebruik, zwangerschap en borstvoeding dan ook met een deskundige, arts of apotheker alvorens je Spirulina gebruikt!

Allergenen

Kan van nature SULFIET bevattenSpirulina kan in uitzonderlijke gevallen een allergische reactie veroorzaken

Spirulina is vrij van geur, kleur en smaakstoffen, zuivel, maïs, gist, soja, toegevoegde suikers, conserveringsmiddelen en vulmiddelen. Houdt er echter rekening mee dat Spirulina verpakt is in een ruimte waar noten worden verwerkt en daardoor niet geschikt is voor mensen met een notenallergie. Ook is Spirulina niet geschikt voor mensen die allergisch zijn voor jodium,plankton,algen, Chlorella of Spirulina.

Allergenen Mosterd Nee Rijst Nee Selderij Nee Sesamzaad Nee Weekdieren Nee Zwaveldioxide en Sulfiet Ja Geschikt voor vegetariërs Ja Geschikt voor veganisten Ja Synthetische kleurstoffen Nee Synthetische smaakstoffen Nee Conserveermiddelen Nee GMO Nee

Spirulina Recept - Spirulina eiwit bites

Zoals gezegd kun je Spirulina poeder mengen in een gezonde smoothie of toevoegen aan je maaltijd. Wil je echter een ultiem gezond work-out Spirulina tussendoortje proberen, dan is dit recept, boordevol eiwitten en gezonde koolhydraten, een must om te proberen!

Ingrediënten:

1 mespuntje (Himalaya) zout

100 gr rozijnen

125 gr walnoten (ongebrande en ongezouten)

2 eetlepels spirulina

3 eetlepels citroensap

6 Dadels

Bereiding:

Maal allereerst de walnoten fijn malen in de blender. Voeg vervolgens alle overige ingrediënten toe. Blend nu net zolang tot je een geheel hebt. Rol nu van het mengel kleine bolletjes (circa 3-4 cm doorsnee) en leg ze 3 tot 6 uur in de koelkast, tot ze hard zijn geworden…en smullen maar!

Let wel dat dat je, mede i.v.m. de dosering Spirulina, niet alle bolletjes tegelijkertijd op eet! Dit is slechts een voedend tussendoortje! Je kunt je Spirulina eiwit bites echter prima in de koelkast bewaren, hier zijn ze zo’n twee weken houdbaar.

Variatie tip: Indien gewenst kun je de walnoten vervangen voor amandelen.