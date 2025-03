Spirulina - wie gesund ist die blaugrüne Alge wirklich? (2025)

Spirulina wird auch Blaualge genannt. Biologisch gesehen handelt es sich um Cyanobakterien, die zu den ältesten Lebewesen der Welt zählen. Sie kommen in der Natur in Ozeanen und salzigen Seen vor. Heimisch ist sie in Mittelamerika, Südostasien, Afrika und Australien. Allerdings wird sie mittlerweile auch in Aquakulturen gezüchtet.

