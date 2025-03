stoppen met cpap - Forum van de Apneuvereniging (2025)

Dank jullie weer zeer voor je to the point antwoorden. Wat een luxe is dat. Veel beter en genuanceerder dan ziekenhuis en vivisol. Over vivisol wel tevreden verder maar dit soort vragen lijken de telefoon mensen het fijne niet echt te weten. Dank dus!

Om het nog iets aan te scherpen/aan te vullen: met een lage AHI is het nog altijd mogelijk om een belabberde ademkwaliteit te hebben waar je mogelijk (zware) klachten van kan krijgen. Ook als je geen klachten denkt te hebben heeft het zin om kritisch naar de ademhalingsgolven te kijken, want het is goed mogelijk om dmv. aanpassing van instelling of modaliteit etc. daarin verbetering aan te brengen en daarna "onverwacht" toch frisser uit bed te komen 's morgens. Het leven is te kort voor gedeeltelijke behandeling, vind ik zelf. In dit (Engelstalige) filmpje wordt goed uitgelegd waar je naar kan kijken:

De AHI zegt niet alles, de score van rondom 1 per uur is netjes te noemen en het apparaat doet zeker zijn werk. Maar het gaat vooral om hoe jij je voelt. Kijk vooral naar de toppen van de ademhaling in de luchtstroomsterkte grafiek. Hieraan kun je zien of de therapie goed werkt of dat er nog steeds een vernauwing van de luchtweg plaatsvindt.

Dat is een heel andere vraag. Goede kans dat je slaapapneu waarvoor je ooit (wanneer?) het CPAP kreeg niet ineens is verdwenen, zoals een bijziendheid ook niet is verdwenen alleen omdat je met je bril goed kunt zien. Als je hier nieuwsgierig naar bent kan je twee dingen doen: druk verlagen en naar de data (maar dan niet alleen AHI) kijken of het dan nog steeds goed gaat. Of een nieuw slaaponderzoek. Dat laatste heeft alleen nut als er iets is veranderd in je lichaam. Je bijvoorbeeld sterk bent afgevallen of geen Astma meer hebt, of het slaaponderzoek al heel lang geleden was.

De AHI zegt niet alles, de score van rondom 1 per uur is netjes te noemen en het apparaat doet zeker zijn werk. Maar het gaat vooral om hoe jij je voelt. Kijk vooral naar de toppen van de ademhaling in de luchtstroomsterkte grafiek. Hieraan kun je zien of de therapie goed werkt of dat er nog steeds een vernauwing van de luchtweg plaatsvindt.

Mijn cpap wijst als ahi doorgaans een getal onder de 1 aan. Soms ietsje er boven. Een goed resultaat schijnt het. Vragen: -Betekent dit dat je cpap haar werk goed doet? - of zou ik eigenlijk zonder kunnen? - durf niet in te slapen zonder…. - hoe kan de variatie verklaard worden? Een enkele keer is het ineens ahi 2, soms is het zelfs 0

Top Articles

Is 'Dear John' Based on a True Story? Find Out Where the Real-Life John from Nicholas Sparks’ Iconic Movie Is Now, 15 Years After Its Release

Is 'Kinda Pregnant' based on a true story? Amy Schumer's Netflix movie dredges up old Meghan Markle conspiracy theory

Latest Posts

Is The Call Of The Wild A True Story? The Real Life Buck Explained

Recommended Articles

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.