Suitsupply Havana Patch HL Slim Giacca Uomo UK 42 Seta Lana Lino Cashmere • EUR 203,11 (2025)

Abbigliamento e accessori Uomo Abbigliamento Cappotti, giacche e gilet Suitsupply Havana Patch HL Slim Giacca Uomo UK 42 Seta Lana Lino Cashmere

Vedi Dettagli su eBaydisponible su

EUR 203,11 Compralo Subito o Proposta d'acquisto , Spedizione gratuita, 30-Giorno Restituzione, Garanzia cliente eBay

Venditore: reclothers ✉️ (34.532) 99.8%, Luogo in cui si trova l'oggetto: Aukstaitija, LT, Spedizione verso: WORLDWIDE, Numero oggetto: 226429595625 Suitsupply Havana Patch HL Slim Giacca Uomo UK 42 Seta Lana Lino Cashmere. MISURA | UK 42 | È la taglia fornita dal produttore. Abbiamo anche fornito tutte le misure (pollici e cm) nelle foto aggiunte, così potrai verificare se l'articolo ti sta davvero bene! MISURE | Potete trovare tutte le misure nelle immagini aggiunte! I nostri articoli sono solitamente forniti nelle taglie INTERNAZIONALI/USA/UK/IT/EU. A volte le misure fornite dal produttore possono differire dalle nostre a causa della vestibilità/del modello. Tieni presente che gli oggetti sono stati misurati a mano, distesi e in posizione immobile (gli oggetti sono stati misurati con un metro a nastro di plastica). Potrebbe esserci una differenza di circa 2 cm a seconda del metodo e degli strumenti di misurazione. SPEDIZIONE COMBINATA | Il nostro punto di spedizione combinato: prezzo di spedizione. Suitsupply Havana Patch HL Slim Giacca Uomo UK 42 Seta Lana Lino Cashmere Questo foglio informativo sul prodotto è stato originariamente stilato in lingua inglese. Si prega di consultare appresso una traduzione automatica dello stesso in lingua italiani. Per ogni domanda, si invita cortesemente a contattarci. SUITSUPPLY Havana Patch HL Slim Blazer da uomo UK 42 Lana Seta Lino Cashmere TESSUTO 42701/5 Dovresti sapere che l'articolo non è stato pulito professionalmente, ma solo senza fiato. MISURA | UK 42 | È la taglia fornita dal produttore. Abbiamo anche fornito tutte le misure (pollici e cm) nelle foto aggiunte, così potrai verificare se l'articolo ti sta davvero bene! CONDIZIONE | Difetto: la cucitura posteriore è leggermente sfregata. Potete vedere questo nelle ultime immagini aggiunte con il righello. MISURE | Potete trovare tutte le misure nelle immagini aggiunte! I nostri articoli sono solitamente forniti nelle taglie INTERNAZIONALI/USA/UK/IT/EU. A volte le misure fornite dal produttore possono differire dalle nostre a causa della vestibilità/del modello. Tieni presente che gli oggetti sono stati misurati a mano, distesi e in posizione immobile (gli oggetti sono stati misurati con un metro a nastro di plastica). Potrebbe esserci una differenza di circa 2 cm a seconda del metodo e degli strumenti di misurazione. SPEDIZIONE COMBINATA | Il nostro punto di spedizione combinato: prezzo di spedizione originale + ogni secondo articolo riceve -50% sconto sull'importo originale della spedizione. PAGAMENTO | L'IVA o altre tasse previste dalle leggi del paese dell'acquirente non sono incluse nel prezzo indicato e saranno automaticamente riscosse da eBay. ORARIO DI LAVORO (EET) Lunedì - Venerdì / 8:00 - 17:00 MEDDE3 125694 ES MISURA | UK 42 | È la taglia fornita dal produttore. Abbiamo anche fornito tutte le misure (pollici e cm) nelle foto aggiunte, così potrai verificare se l'articolo ti sta davvero bene! MISURE | Potete trovare tutte le misure nelle immagini aggiunte! I nostri articoli sono solitamente forniti nelle taglie INTERNAZIONALI/USA/UK/IT/EU. A volte le misure fornite dal produttore possono differire dalle nostre a causa della vestibilità/del modello. Tieni presente che gli oggetti sono stati misurati a mano, distesi e in posizione immobile (gli oggetti sono stati misurati con un metro a nastro di plastica). Potrebbe esserci una differenza di circa 2 cm a seconda del metodo e degli strumenti di misurazione. SPEDIZIONE COMBINATA | Il nostro punto di spedizione combinato: prezzo di spedizione Size UK 42 Model Havana Patch HL Slim Colour Blue Type Blazer Style Single-Breasted Department Men Character Family Not Specified Personalise No Handmade No Fit Slim Outer Shell Material 62% wool, 18% silk, 17% linen, 3% cashmere Lining Material Cupro Insulation Material No Closure Button Features Pockets Features All Seasons Accents Logo Vintage No Fabric Type Wool Country/Region of Manufacture Unknown Occasion Formal Occasion Business Size Type Regular Performance/Activity Formal Performance/Activity Business Season Winter Season Spring Season Summer Season Autumn Pattern No Pattern Sleeve Type Long Sleeve Sleeve Length Long Sleeve Neckline Notch Lapel Collar Style Notch Lapel Product Line Unknown MPN FABRIC 42701/5 Jacket/Coat Length Regular Jacket Front Button Style 2 Buttons Customised No Theme Classic Character Blue Brand Suitsupply EAN Does not apply Condition: Usato - Buono

Usato - Buono Taglia: UK 42

UK 42 Modello: Patch Havana HL Slim

Patch Havana HL Slim Colore: Blu

Blu Tipo: Giacca

Giacca Stile: monopetto

monopetto Reparto: Uomo

Uomo Famiglia Di Caratteri: Not Specificato

Not Specificato Personalizzabile: No

No Fatto a mano: No

No Vestibilità: Slim

Slim Materiale del rivestimento esterno: 62% lana, 18% seta, 17% lino, 3% cashmere

62% lana, 18% seta, 17% lino, 3% cashmere Materiale Rivestimento: Cupro

Cupro Isolante Materiale: No

No Chiusura: Bottone

Bottone Caratteristiche: Tutte le stagioni, Tasche

Tutte le stagioni, Tasche Dettagli: Logo

Logo Vintage: No

No Tipo Stoffa: Lana

Lana Paese di fabbricazione: Sconosciuto

Sconosciuto Occasione: Business, Formale

Business, Formale Misura Tipo: Regular

Regular Attività: Business, Formale

Business, Formale Stagione: Autunno, Primavera, Inverno, Estate

Autunno, Primavera, Inverno, Estate Fantasia: Tinta unita

Tinta unita Tipo di manica: Manica Lunga

Manica Lunga Lunghezza della manica: maniche lunghe

maniche lunghe Scollatura: Dentellato bavero

Dentellato bavero Stile del colletto: Dentellato Bavero

Dentellato Bavero Linea Di Prodotti: Sconosciuto

Sconosciuto MPN: FABRIC 42701/5

FABRIC 42701/5 Giacca/giacca Lunghezza: Regular

Regular Giacca Front Stile Bottone: 2 pulsanti

2 pulsanti Personalizzato: No

No Tema: Classico

Classico Personaggio: Blu

Blu Marca: Suitsupply

See Also Digitus Cavo patch slim CAT 6 U/FTP, 5 pezzi

PicClick Insights - Suitsupply Havana Patch HL Slim Giacca Uomo UK 42 Seta Lana Lino Cashmere PicClick Esclusivo Popolarità - , 135 days for sale on eBay. 0 venduti, 1 disponibile.

- Popolarità - Suitsupply Havana Patch HL Slim Giacca Uomo UK 42 Seta Lana Lino Cashmere , 135 days for sale on eBay. 0 venduti, 1 disponibile. Miglior Prezzo -

- Prezzo - Suitsupply Havana Patch HL Slim Giacca Uomo UK 42 Seta Lana Lino Cashmere Venditore - 34.532+ oggetti venduti. 0.2% feedback negativo. Grande venditore con molto buone risposte positive e oltre 50 recensioni. Venditore - Suitsupply Havana Patch HL Slim Giacca Uomo UK 42 Seta Lana Lino Cashmere 34.532+ oggetti venduti. 0.2% feedback negativo. Grande venditore con molto buone risposte positive e oltre 50 recensioni. Feedback recenti