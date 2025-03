Tattoo Kits - Tattoo Kits voor Beginners | Killer Ink Tattoo (2025)

Wat is het verschil tussen bekabelde en draadloze machines? Draadloze tattoo-machines zijn relatief nieuw op de markt en worden meestal verkocht met hun eigen batterijpakket. Als dat niet het geval is, moet je mogelijk je draadloze batterijpakket apart kopen. Bedrade machines gebruiken een kabel om je machine aan te sluiten op een voeding. Veel tattoo-artiesten stappen over op draadloze machines, omdat de kabel de manier van werken kan beïnvloeden, maar sommigen geven de voorkeur aan de betrouwbaarheid van een kabel. Ze willen zich geen zorgen maken over het opladen van de batterijen.

Wat is het verschil tussen spoel- en roterende machines? Draadspoel tattoo-machines zijn de originele tattoo-machines, gebaseerd op ontwerpen van de eerste elektrische tattoo-machine gemaakt door Samuel O'Reilly. Draadspoel tattoo-machines zijn een meer handmatig type machine. Ze vereisen regelmatig onderhoud en aanpassingen aan de schroeflengtes en contactpunten. Het gebruik van een draadspoel is iets technischer dan een roterende spoel, ze maken meer geluid en ze zijn er niet in draadloze vorm. Rotary taoeage-machines zijn meestal ontworpen voor plug-and-play. Aanpassingen kunnen op een gebruiksvriendelijkere manier worden gemaakt. Ze zijn lichter en kunnen draadloos zijn, maar ze kosten ook aanzienlijk meer. Je kunt ook hybride machines vinden die bepaalde elementen van beide typen hebben.

Wat is een tattoo-machine met directe aandrijving? Als een tattoo-machine wordt omschreven als "directe aandrijving", dan is de naaldhouder direct aan de motor bevestigd, zodat de rotatie van de motor de naald beweegt zonder het gebruik van veren of schuifregelaars. Machines met directe aandrijving hebben doorgaans een soepelere naaldbeweging en minder trillingen, en werken elke keer met hetzelfde hardheidsniveau. Wees dus voorzichtig om schade aan de huid van je klant te voorkomen.

Wat is een pen-stijl machine? Simpel: het ziet eruit als een pen! Machines in penstijl zijn de meest populaire vorm van roterende tattoo-machines, omdat ze de look en feel van het werken met een pen nabootsen. Ze kunnen variëren van superdun tot stevig, maar ze hebben meestal een cilindrische vorm.

Wat betekent de term 'slaglengte'? De slaglengte (ook wel de "worp" van de machine genoemd) is de afstand die de naald in één omwenteling in en uit de machine beweegt. De machineslag heeft invloed op hoe hard de machine slaat, omdat een langere slag ervoor zorgt dat de naald meer momentum opbouwt, en ook hoe snel de naald beweegt. De slaglengte heeft invloed op je maximale naalddiepte, maar is niet noodzakelijkerwijs verbonden. De meeste roterende tattoo-machines worden geleverd met een vaste slaglengte, maar bij sommige modellen kan de slaglengte worden aangepast.

Wat betekent de term 'give' in tattoo-machines? De kracht van een tattoo-machine verwijst naar hoe de machine reageert op een impact met de huid. Sommige tattoo-machines hebben geen 'give', wat betekent dat ze elke keer dezelfde slag maken, ongeacht het oppervlak. Bij sommige machines wordt de 'give' automatisch ingesteld, bij andere kun je de 'give' naar wens aanpassen.

Welke kabels heb ik nodig voor mijn machine? Als je met een draadloze tattoo-machine werkt, heb je alleen de kabels nodig om je batterij op te laden! Als je echter een tattoo-machine met bekabelde voeding gebruikt, heb je zeker een stroomkabel nodig om mee te werken. De meeste roterende tattoo-machines gebruiken RCA-kabels, maar sommige gebruiken in een kleinere, lichtere 3,5 mm DC-kabel. Voor draadspoel tatieage-machines heb je waarschijnlijk een traditioneel clipkoord nodig. Wij raden je aan kabels van hoge kwaliteit te kopen om je machine te beschermen.

Hoe stel ik een draadspoel tattoo-machine af? Het afstellen van een draadspoel tattoo-machine is iets dat je tijdens je stage moet leren als je met draadspoelmachines werkt. Er zijn veel elementen aan een draadspoelmachine die je kunt afstellen of aanpassen, inclusief het verzorgen van de spoelen, het gebruiken van de juiste spanning en het aanpassen van de opening tussen de voorveer en de contactschroef voor lining of schaduwwerk.

Welke tattoo-machine is het beste voor beginners? Elke beginner is anders en er is niet één machine voor iedereen! Als je momenteel een opleiding tot tattoo-artiest volgt, gebruik je waarschijnlijk een machine die vergelijkbaar is met die in de studio. Sommige artiesten zeggen dat leren op een draadspoelmachine beter is. Zie het als het leren besturen van een handgeschakelde auto, zelfs als je denkt dat je een automaat gaat gebruiken. Draadspoelmachines zijn ook vaak goedkoper, waardoor ze aantrekkelijker zijn voor beginners. Daarnaast moet de machine die u kiest geschikt zijn voor jouw stijl van tatoeëren.

Moet ik mijn tattoo-machine onderhouden? Ja! Net als je auto heeft je tattoo-machine onderhoud, reiniging en reparatie nodig. Draadspoel tattoo-machines kunnen volledig gedemonteerd worden voor een grondige reiniging. Bij roterende machines is dit vaak niet het geval. Bij veel machines kun je de handgreepverwijderen, en als deze van massief metaal is gemaakt, kun je deze mogelijk in een autoclaafreinigen. Alle tattoo-machines bevatten onderdelen die op een gegeven moment vervangen moeten worden, zoals O-ringen, elastische banden en doorvoertules. Elke roterende machine die je koopt, moet worden geleverd met instructies voor onderhoud.

Welke voeding heb ik nodig voor mijn tattoo-machine? Dat hangt volledig af van je tattoo-machine en je persoonlijke voorkeuren. Draadloze tattoo-machines worden meestal geleverd met een eigen batterijpakket als voeding, of je kunt een draadloos batterijpakket gebruiken om een bekabelde machine aan te passen. De meeste bedrade roterende en draadspoel tattoo-machines gebruiken een standaard voeding die op een stopcontact kan worden aangesloten. Je moet rekening houden met het spanningsbereik, de stappen waarmee je de spanning kunt aanpassen, of het een timer- of jumpstart-functie heeft, hoeveel machines er tegelijkertijd kunnen worden aangesloten, of het voorinstellingen heeft, de elektronische beveiligingssystemen en natuurlijk de kosten.

Op welk spanningsbereik moet ik letten bij een voeding? Er wordt meestal geadverteerd dat tattoo-machines een specifieke werkspanning hebben - dit is het bereik waarin ze zijn ontworpen om te werken. Je voeding moet zo goed mogelijk bij dit bereik aansluiten, ook rekening houdend met je stijl van tatoeëren.

Moet ik een voeding met enkele of dubbele aansluiting kopen? Dat hangt ervan af met hoeveel machines je denkt te gaan werken! Voor veel moderne, verstelbare machines heb je er maar één nodig. Als je echter draadspoelmachinesgebruikt, of als je twee machines met een vaste slaglengte hebt, maar ertussen moet wisselen, kan het eenvoudiger zijn om een voeding met dubbele aansluiting aan te schaffen om tijdverspilling en mogelijke kruisbesmetting te voorkomen.

Welke kabels heb ik nodig? Als je machine en batterijpakket draadloos zijn, heb je alleen de kabels nodig die worden gebruikt om het batterijpakket van stroom te voorzien, meestal USB-C. Voor de meeste bedrade roterende machines heb je een RCA-kabel van hoge kwaliteit nodig, hoewel sommige een dunnere en lichtere DC-kabel gebruiken. Voor de meeste draadspoelmachines heb je een klassiek clipkoord nodig. Zorg er altijd voor dat je over de juiste kabel voor je machine en stroomvoorziening beschikt (bij voorkeur een kabel die door de fabrikant wordt geleverd) en dat deze van hoge kwaliteit is.

Heb ik een voetpedaal nodig? Een voetpedaal is geen essentieel onderdeel van het tatoeëren, maar veel artiesten werken er het liefst mee. Met voetpedalen kunt je de machine starten en stoppen zonder je handen te gebruiken. Dit is misschien geen probleem bij draadloze pen-type machines die volledig zijn ingepakt, maar voor externe netvoedingen kan het sneller en gemakkelijker zijn en met minder risico op kruisbesmetting.

Wat is het verschil tussen een tattoo-naald en een tattoo-cartridge? Een tattoonaald is een lang, dun buisje met scherpe pinnen die aan het uiteinde zijn gesoldeerd. Ze worden vaker gebruikt bij draadspoelmachines dan bij roterende machinesen moeten meestal met een doorvoertule aan de machine worden bevestigd. Tattoo-cartridges zijn een nieuwere uitvinding en zijn snel de industriestandaard geworden. Hierin zitten de naalden in een plastic omhulsel waardoor je meer inkt op de naald kunt trekken. Universele cartridges van het Cheyenne-type zijn de industriestandaard en kunnen met slechts een draai worden bevestigd.

Wat betekent naaldconfiguraties? Naaldconfiguraties kunnen verwarrend zijn, maar het is erg belangrijk dat je ze leert lezen. Er zijn meestal drie delen van een naald die je moet begrijpen: de naalddiameters, het aantal naalden en de configuratie waarin de naalden zich bevinden. Voor de naalddiameter wordt de meting weergegeven in millimeterformaat (bijvoorbeeld 0,35 mm) of in een maateenheid: maat 12 is 0,35 mm, maat 10 is 0,30 mm en maat 08 is 0,25 mm. Het aantal naalden in een configuratie is meestal een oneven aantal, en kan zo laag zijn als slechts 1 naald en maar liefst 49, of zelfs meer. De configuratie zelf verwijst naar de manier waarop de naalden zijn gepositioneerd. De meest standaardtypen zijn Round Liners, Round Shaders, Magnums, Flats en Soft Edge Magnums, hoewel er voortdurend nieuwe stijlen en configuraties worden ontwikkeld!

Hoe reinig ik mijn naalden en cartridges tussen de kleuren door? Als je van inktkleur verandert maar dezelfde naald of cartridge gebruikt, moet je deze schoonmaken! Voordat je begint met tatoeëren, moet je een kopje water op je werkplek hebben waar je de naalden in kunt dopen. Laat de machine een paar seconden draaien om er zeker van te zijn dat de naalden goed worden gereinigd. Stop vervolgens de machine en veeg overtollig water af met keukenpapier. Zorg ervoor dat er geen pluisjes en geen water op de naald zitten voordat je de nieuwe kleur aanbrengt.

Welke maat en naaldconfiguratie heb ik nodig? Dat hangt volledig af van je ervaringsniveau, de machine die je gebruikt en het effect dat je probeert te bereiken. We raden je aan deze veelgestelde vragen door te nemen, te praten met de studio of artiest bij wie je stage loopt, of contact op te nemen met ons behulpzame verkoopteam.

Wat is de correcte manier om naalden en cartridges weg te gooien? Gooi gebruikte cartridges en naalden altijd onmiddellijk na gebruik weg om kruisbesmetting te voorkomen. Je moet een gele naaldenbak gebruiken die regelmatig wordt geleegd door een afvalinzamelings- of beheerbedrijf.

Waar wordt tattoo-inkt van gemaakt? Tattoo-inkt bestaat meestal uit twee delen: het pigment (vast of in poedervorm) en de drager (vloeistof). Hoewel elke tattoo-inkt iets andere ingrediënten heeft, zijn er enkele veel voorkomende ingrediënten zoals glycerine, ijzeroxide en koolstof. Het pigment kan anorganisch of organisch zijn, en het is belangrijk om te weten hoe inkten de huid kunnen beïnvloeden en reacties kunnen veroorzaken.