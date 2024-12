Tattoos en spijkerbroeken houden de Limburgse mijnen levend (2024)

Ontdek het laatste nieuws uit Limburg met L1 Nieuws! Dagelijks nemen we de dag met je door op L1 TV. Met reportages, gasten in de studio en verslaggevers door de hele provincie brengen we je helemaal op de hoogte wat er allemaal speelt in Limburg.L1 Nieuws is elke dag om 17:30 uur live te zien op L1 TV.

WEEK VAN DE MIJNEN In totaal zijn er 12 mijnen geweest in Limburg die steenkool hebben geproduceerd. De meeste mijnen lagen in de Oostelijke Mijnstreek, in de buurt van Heerlen en Kerkrade. Eind 1974 werd de laatste steenkool uit de Limburgse bodem gehaald. De laatste mijn, de Oranje Nassau I in Heerlen, ging op 31 december 1974 dicht. Deze week kijken we bij L1 terug op die periode met verhalen van toen en nu, archiefbeelden, muziek en documentaires.

Of het nu een tattoo, een foto of een spijkerbroek is, de mijngeschiedenis blijft voortleven in de trots van nieuwe generaties.

"Het mooiste aan die tatoeages is dat ze een persoonlijk verhaal vertellen", vindt de fotograaf. "Ik maak dan ook geen foto's van de tattoos, maar van de mensen mét hun tatoeage op een plek die ertoe doet." Lindsay en haar broer Aaron worden daarom gefotografeerd op de Heksenberg in Heerlen. "Vroeger kwamen we hier altijd met onze opa", herinnert Lindsay zich. "Hij vertelde dan over zijn tijd in de mijnen en liet zien wat deze mijnsteenberg precies is."

Het idee is even op de plank blijven liggen, maar Zaalberg is razend enthousiast over zijn productie. "Ik maak de foto's en Leonie Kohl schrijft de verhalen. Het gaat prachtig worden." Zaalberg hoopt in mei 2025 te starten met de tentoonstelling.

Ook fotograaf Wouter Zaalberg wil met Mijn Tatoeage de herinnering aan het mijnverleden levend houden. "Zo'n vier jaar geleden maakte ik een andere serie in deze regio. Die ging over de gevolgen van de mijnsluitingen. Ik kwam toen met veel mensen in contact die een tatoeage hebben over de mijngeschiedenis. Ik wist direct: dit verdient een aparte serie."

"Wij zijn beiden niet alleen gepassioneerd in het maken van spijkerbroeken, maar ook in het verleden van onze regio", vertelt Marcel. "We horen trots te zijn op de mensen die vroeger hard hebben gewerkt in die mijnen. Het is jammer dat er zo weinig is overgebleven, maar we dragen graag ons steentje bij om de herinnering levend te houden." De broers lanceren in december een nieuwe spijkerbroek om de mijnsluitingen te herdenken.

"Ons mijnverleden speelt een hele grote rol in onze winkel", vertelt Marcel. "Al onze broeken zijn vernoemd naar een veelgebruikt woord uit die periode." Zo liggen er in hun winkel broeken die Hower genoemd zijn, dat was de persoon die ondergronds de eerste kolenlaag verwijderde. Maar ook broeken genaamd Cool Pete en Bricker vind je terug in hun atelier. Zelfs de verpakking van de broeken is bijzonder: klanten krijgen hun aankoop mee in een traditionele pungel, de werktas van mijnwerkers.

Maar niet alleen tatoeages zijn een uiting van trots over dat mijnverleden. Tweelingbroers Marcel en Roger Grivec maken al sinds 2016 spijkerbroeken die gebaseerd zijn op de werkbroeken van mijnwerkers. De broers zijn kleinzonen van een oud-mijnwerker en groeiden op in de jeanswinkel van hun ouders. "Toen we 18 jaar waren namen we de winkel van onze ouders over, maar we voelden dat er iets miste. De droom om zelf spijkerbroeken te maken is er eigenlijk altijd al geweest. Acht jaar geleden hebben we besloten om dat avontuur aan te gaan."

Zo hebben Lindsay en haar broer de mijnpenning van hun grootvader op hun arm laten vereeuwigen. Elke mijnwerker had zo'n penning met een persoonlijk werknummer. Die penning gaven ze aan de mijnwerkers om aan te tonen dat ze zich ondergronds bevonden. "Niets zegt zo veel over mijn opa als zijn penning. Hij was heel trots dat hij een mijnwerker was. Het maakte deel uit van wie hij was", vertelt Lindsay.

"Het is belangrijk dat we niet vergeten waar we vandaan komen", vertelt Lindsay van Vrouwerf, kleindochter van een oud-mijnwerker. "De mijnsluitingen hebben onze regio pijn gedaan, maar ze laten ook zien hoe sterk we zijn. Ik ben blij dat ons mijnverleden de laatste jaren meer aandacht krijgt."

Op straat zijn de mijnen nog steeds zichtbaar, ook al zijn ze nu 50 jaar geleden gesloten. Het is soms alleen even zoeken, want vaak zit dat mijnverleden verstopt in onverwachte hoeken. Onder een broekspijp, of er in.

