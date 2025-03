Télécharger MC Command Center 2023.1.3 pour Windows - Filehippo.com (2025)

WinRAR 32-bitUn puissant logiciel de compression et décompression de fichiers

VirtualDJVirtualDJ (VDJ) est un logiciel de deejaying riche en fonctionnalités pour le mixage et la lecture de pistes audio et vidéo numériques. L'interface utilisateur ressemble à une installation classique de DJ avec une table de mixage et deux platines, mais peut être étendue à 4 platines ou plus. Sa fonction d'émulation de vinyle permet de contrôler les fichiers musicaux sur l'ordinateur par le biais de platines physiques, ce qui rend l'expérience de mixage et de scratch authentique et bien plus puissante que l'utilisation du clavier et de la souris. Les nombreuses fonctionnalités de VirtualDJ comprennent des commandes standard (lecture, pause, arrêt, cue), le calcul automatique du BPM et de la KEY, un égaliseur 3 bandes, le contrôle de la hauteur, la simulation de scratch réel, la prise en charge du karaoké, l'encodeur CD vers MP3, la compatibilité avec les listes de lecture iTunes, l'enregistrement des sessions de DJ et bien d'autres encore.

VLC Media Player 32-bitUn lecteur multimédia gratuit

WinRAR 64-bitUn logiciel gratuit de compression de fichiers

RufusRufus est un petit utilitaire, qui peut formater et créer des clés USB amorçables, telles que des clés USB ou des clés à stylo, et des clés de mémoire.Rufus est utile dans les scénarios suivants :Si vous devez créer des supports d'installation USB à partir d'ISO amorçables pour Windows, Linux et UEFI. Si vous avez besoin de travailler sur un système sans OS installé.Si vous devez flasher un BIOS ou un autre firmware de DOS.Si vous avez besoin de faire fonctionner un service public de bas niveau.Rufus peut travailler avec les ISO suivants* : Arch Linux, Archbang, BartPE/pebuilder, CentOS, Damn Small Linux, Fedora, FreeDOS, Gentoo, gNewSense, Hiren's Boot CD, LiveXP, Knoppix, Kubuntu, Linux Mint, NT Password Registry Editor, OpenSUSE, Parted Magic, Slackware, Tails, Trinity Rescue Kit, Ubuntu, Ultimate Boot CD, Windows XP (SP2 ou supérieur), Windows Server 2003 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.*Cette liste n'est pas exhaustive.Les langues soutenues comprennent : Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia, Ceština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Latviešu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Português do Brasil, Româna, Slovensky, Slovenšcina, Srpski, Suomi, Svenska et Türkçe.

Google Chrome for Work 32-bit

VMware Workstation ProVirtualisation du système d'exploitation pour Windows

UsbFix FreeUn logiciel gratuit de suppression de logiciels malveillants et d'antivirus

TeamViewerUne application de bureau à distance

Visual Studio CodeVisual Studio Code est un éditeur de code source léger mais puissant qui s'exécute sur votre bureau* et qui prend en charge JavaScript, TypeScript et Node.js. Il dispose d'un large éventail d'extensions disponibles pour d'autres langages, notamment C++, C#, Python et PHP.Il est basé sur Electron de Github, qui est une version multiplateforme du composant d'édition de code Atom, basé sur JavaScript et HTML5. Cet éditeur est un environnement de développement intégré (IDE) complet conçu pour les développeurs qui travaillent avec les technologies en nuage ouvertes de Microsoft.Visual Studio Code utilise des outils .NET open source pour fournir un support au code C# ASP.NET, en s'appuyant sur les outils de développement Omnisharp .NET et le compilateur Roslyn.L'interface est facile à utiliser, car elle est basée sur un style d'explorateur commun, avec un volet sur la gauche, qui montre tous les fichiers et dossiers auxquels vous avez accès, et un volet éditeur sur la droite, qui montre le contenu des fichiers que vous avez ouverts. À cet égard, l'éditeur a été bien développé et est agréable à l'œil. Il dispose également de bonnes fonctionnalités, l'intellisense et l'autocomplétion fonctionnant bien pour JSON, CSS, HTML, {less} et Node.js.Le code de Visual Studio a été conçu pour fonctionner avec les outils existants, et Microsoft fournit une documentation pour aider les développeurs, avec une aide pour travailler avec ASP.NET 5, Node.js, et Microsoft's TypeScript, ainsi que des outils qui peuvent être utilisés pour aider à construire et à gérer les applications Node.js.Visual Studio Code s'adresse en fait aux développeurs JavaScript qui souhaitent disposer d'un outil de développement à part entière pour leurs scripts côté serveur et qui pourraient vouloir passer de Node.js à des frameworks basés sur .NET. Dans l'ensemble, Visual Studio Code est un éditeur de code multiplateforme léger mais solide, qui peut être utilisé par n'importe qui pour créer des applications pour le Web ou le cloud.*Des versions pour Mac OS X et Linux sont également disponibles.

WhatsAppWhatsApp : la messagerie révolutionnaire pour communiquer gratuitement à volonté