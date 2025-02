Waxing, Sugaring oder Epilieren? Für manche schmerzhaft. Lasern/IPL? Langanhaltend, aber hohe Anschaffungskosten. Rasieren? Praktisch – allerdings mit Verletzungsgefahr. All das trifft auf eine Enthaarungscreme nicht zu. Sie entfernt bereits ab einer durchschnittlichen Einwirkzeit von fünf Minuten lästige Haare.

Inzwischen gibt es ganz unterschiedliche Produkte auf dem Markt, die gezielt eine Haarentfernung an Achseln, Arme, Beine, Bikinizone oder auch im Gesicht ermöglichen. Wir haben 19 Enthaarungscremes getestet. Hier sind unsere Empfehlungen in der Kurzübersicht.

Kurzübersicht

Testsieger Be Routine Haarentfernungscreme Sensitive Sehr pflegend, gut im Preis und eine perfekte Konsistenz: Unser Favorit erinnert farblich an Süßigkeiten, belohnt wird man hier aber mit weicher Haut ohne Härchen. Vollständiger Preisvergleich

Huch, die ist ja rosa! Damit meinen wir nicht nur die Tubenfarbe, sondern auch den Inhalt. Die Be Routine Haarentfernungscreme Sensitive ist pastellfarben und somit die Einzige in unserem Test, die nicht weiß ist. Der Anblick ist erstmal ungewohnt, der Pflegeeffekt umso erfreulicher. Mit Sheabutter, Mandelöl und Aloe vera sind hier gleich drei sehr pflegende Inhaltsstoffe vertreten, die das Produkt so angenehm wie eine normale Creme machen. Und nebenbei natürlich noch den lästigen Härchen an den Kragen gehen.

Auch gut Balea Enthaarungscreme Eigenmarken aus der Drogerie überzeugen – wie auch dieses Produkt. Außerdem hatte die Balea Enthaarungscreme bei Codecheck die Nase vorn. Vollständiger Preisvergleich

Die Balea Enthaarungscreme hat einen Vorteil, den viele andere Produkte im Test nicht besaßen: einen farbigen und gebogenen Spatel. Warum das so entscheidend ist? Der Spatel findet sich erstens leichter im Bad wieder, während die durchsichtigen Spatel schnell im Sammelsurium der Körperpflegeprodukte untertauchen (ist uns im Test schon passiert). Zweitens liegt der Spachtel durch die Biegung viel besser in der Hand, vor allem beim Entfernen der Enthaarungscreme. Noch ein Vorteil: Die Creme schneidet auch bei Codecheck gut ab.

Für empfindliche Nasen Wilkinson Sword Oh my Body Hair Removal Cream Konsistenz top, Design und Geruch ebenfalls, und auch die Tubengröße ist ideal. Dazu gibt es noch fast perfekte Inhaltsstoffe. Vollständiger Preisvergleich

Vorbei sind die Zeiten, in denen Enthaarungscremes wie ein Chemiekasten riechen müssen. Die Wilkinson Sword Oh My Body Hair Removal Cream duftet wie eine Bodylotion mit mildem Geruch – und genauso angenehm ist auch die Konsistenz. Nach dem Auftragen und Einwirken wird sie mit einem Holzspatel abgetragen. Das hinterlässt ebenfalls ein gutes Hautgefühl, da der Spatel keine scharfen Kanten hat. Pluspunkt: Sie ist fast frei von bedenklichen Inhaltsstoffen.

Luxusklasse Vichy Dermo-Tolérance Enthaarungscreme Teurer, aber dafür mit pflegendem Thermalwasser. Fast geruchsfrei. Vollständiger Preisvergleich

Für Fans von Pflegeprodukten aus dem Apothekensortiment ist auch die Vichy DermoTolérance Enthaarungscreme eine gute Wahl. Sie hat zwar ihren Preis, ist aber so gut wie geruchlos. Die Beschaffenheit erinnert an eine leichte Körperlotion, ohne dass das Produkt tropft. Als pflegende Zusätze kommen hier Thermalwasser und Mandelöl ins Spiel. Der Spatel ist farbig, wenn auch nicht gebogen.

Vergleichstabelle

Testsieger Be Routine Haarentfernungscreme Sensitive Auch gut Balea Enthaarungscreme Für empfindliche Nasen Wilkinson Sword Oh my Body Hair Removal Cream Luxusklasse Vichy Dermo-Tolérance Enthaarungscreme Veet Sensitive Haarentfernungscreme Isana Enthaarungscreme Sensitive Veet Haarentfernungscreme Bikini & Achseln Veet Expert Haarentfernungscreme für Körper & Beine Womn Intimate Comfort Haarentferungscreme Pilca Enthaarungscreme Körper und Beine Arte Fiori Capillum Amove Aloe Vera Pulver Woowoo Tame It! Hair Removal Cream Isana Dusch Enthaarungscreme Andmetics Haarentfernungscreme Depilan Intim Enthaarungscreme für Männer und Frauen Huahuanghui Haarentfernungsspray Testsieger Be Routine Haarentfernungscreme Sensitive Angenehmer Geruch

Ideale Konsistenz

Besonders feuchtigkeitsspendend durch Sheabutter, Mandelöl und Aloe vera

Fast frei von bedenklichen Inhaltsstoffen laut Codecheck

Praktische Inhaltsgröße Auch gut Balea Enthaarungscreme Spatel mit der besten Ergonomie und Haptik im Test

Entfernt zuverlässig die Haare

Schneidet auch bei Codecheck gut ab Wenig Inhalt Für empfindliche Nasen Wilkinson Sword Oh my Body Hair Removal Cream Nahezu geruchsfrei

Holzspatel statt Plastikspatel

Angenehme Konsistenz

Fast frei von bedenklichen Inhaltsstoffen laut Codecheck

Tube zu 45 Prozent aus recyceltem Plastik Luxusklasse Vichy Dermo-Tolérance Enthaarungscreme Ohne störenden Geruch

Farbiger Spatel

Entfernt zuverlässig die Haare Hoher Preis Veet Sensitive Haarentfernungscreme Praktischer Pumpspender mit Verschluss

Angenehmer Geruch

Gute Packungsgröße

Überwiegend unbedenkliche Inhaltsstoffe

Angenehmer Duft

Ohne Mikroplastik

Tube zu 55 Prozent aus recyceltem Plastik Vereinzelt wurden Härchen nicht entfernt Veet Haarentfernungscreme Bikini & Achseln Wölbung der Applikators für leichteres Auftragen in der Achselhöhle und im Bikinibereich Es bleibt viel Produkt an der Öffnung der Tube kleben Veet Expert Haarentfernungscreme für Körper & Beine Angenehmer Duft Angegebene Wirkung nach 2 Minuten fand nicht statt Womn Intimate Comfort Haarentferungscreme Angenehmer Duft Zähe Konsistenz

Ließ sich schwer gleichmäßig verteilen

Beim Einwirken tritt ein kühlender Effekt ein

Enthaarungsergebnis war nicht einwandfrei

Für Allergiker: Bisher nicht auf Codecheck gelistet Pilca Enthaarungscreme Körper und Beine Sehr angenehmer Spatel Enthaarungsgebnis war nicht einwandfrei Arte Fiori Capillum Amove Aloe Vera Pulver Keimfrei

Kein Abtragen durch einen Spatel

Stattdessen aufschäumen und abduschen

Schneidet auch bei Codecheck gut ab Vereinzelt wurden Härchen nicht entfernt

Anrühren bedarf Übung

Es muss die ganze Packung angerührt werden

Ungewohnter teigiger Geruch Woowoo Tame It! Hair Removal Cream Komplizierter Haarentfernungsvorgang

Resultat nicht überzeugend

Teuer

Gebrauchsanweisung nur auf Englisch

Für Allergiker: Bisher nicht auf Codecheck gelistet Isana Dusch Enthaarungscreme Mit sanftem Schwamm zum Auftragen und Entfernen der Creme Kompliziertes Handling

Vereinzelt wurden Härchen nicht entfernt Andmetics Haarentfernungscreme Angenehmer Duft Hat keine Haare entfernt

Keine Anwendungshinweise auf der Tube

Verpackung muss deswegen aufbewahrt werden

Gebrauchshinweise nur auf Englisch

Für Allergiker: Bisher nicht auf Codecheck gelistet Depilan Intim Enthaarungscreme für Männer und Frauen Mit Pflegecreme für die Anwendung nach der Enthaarung

Schwamm statt Spatel Enthaarungsgebnis war nicht einwandfrei Huahuanghui Haarentfernungsspray Starker Schwefelgeruch

Kein Spray sondern Schaum, der zu flüssig ist

Kein Tool enthalten, um den Schaum zu verteilen

Enthaarungsergebnis war nicht einwandfrei

Alle Infos zum Thema

Auftragen, warten, weg: Enthaarungscremes im Test

Wer sich für eine Enthaarungscreme entscheidet, will Nachteile wie Schnitte, Rasurbrand und Rasurschatten, die sogenannten Erdbeerbeine, vermeiden. Dabei kann man inzwischen auf ganz unterschiedliche Arten zurückgreifen. Ob in der Tube, im Pumpspender, in der Flasche oder als Pulver zum selber Anrühren – die Auswahl an verschiedenen Enthaarungscremes ist gewachsen.

Das wichtigste Kriterium: Das Ergebnis muss überzeugen. Denn im Gegensatz zum Rasieren oder Epilieren, wo man das Resultat auf der Stelle sieht und gegebenenfalls sofort nachrasieren kann, ist das bei Enthaarungscremes nicht möglich. Bei einer erfolgreichen Entfernung wachsen die Haare langsamer nach als beim Rasieren – je nach Haarwuchs ist bis zu einer Woche »Freiheit« ist möglich. Für die erneute Nutzung der Creme sollten die Stoppeln ein paar Millimeter lang sein.

Wie wirkt Enthaarungscreme?

Unbedingt nach dem Prozedere die Hände waschen!

Die »Zauberzutaten« für dieses Enthaarungsmittel heißen Thioglycolsäure und Natriumhydroxid. Im Zusammenspiel entwickeln beide eine chemische Reaktion – das Haar löst sich. Das Natriumhydroxid, auch unter der Bezeichnung Ätznatron bekannt, sorgt nämlich dafür, dass der Säureschutzmantel der Haut durchlässig wird. Als Folge quellen die Poren auf, und die Haut ist aufnahmebereit für die Thioglycolsäure. Dieser chemische Stoff greift die Keratinstruktur des Haares an und weicht es auf. Die Körperhaare können nun mit einem Spatel entfernt und abgespült werden. Hände waschen nach der Anwendung nicht vergessen!

Bei der Anwendung von Haarentfernungscremes entsteht oft ein leichter Schwefelgeruch, der die Reaktion der Thioglycolsäure als Ursache hat. Oft werden Duftstoffe eingesetzt, um diesen Geruch zu überdecken.

Ist Enthaarungscreme schädlich?

Vorab vorsichtig die Verträglich­keit testen

Diese Haarentfernungsmittel basieren auf Chemie – das ist kein Geheimnis. Die Wirkstoffe dringen in die oberste Hautschicht ein. Es besteht ein Risiko, dass die Haut diesen Vorgang nicht verträgt. Ähnlich wie bei Haarfärbemitteln empfehlen die Hersteller deshalb, einen Allergietest zu machen. Das gilt für alle Hauttypen. Einfach einen kleinen Klecks des Produktes auf einer zu enthaarende Körperstelle anwenden und nach der empfohlenen Einwirkzeit wieder entfernen. Wenn während der Prozedur bis 24 Stunden danach keine Hautreizungen (Rötungen, Brennen, Juckreiz usw.) eintreten, kann die Enthaarungscreme zum Einsatz kommen.

Um eine Verträglichkeit der Enthaarungscreme zu gewährleisten, gelten die 24-Stunden- und 72-Stunden-Regeln: Nach der Verwendung von Enthaarungscreme sollte man 24 Stunden lang keine Deodorants, alkoholhaltige Lotionen und Parfüms benutzen und zudem kein Sonnenbad nehmen. Zwischen zwei Anwendungen müssen mindestens außerdem 72 Stunden vergangen sein. Das zählt nicht nur für diese Enthaarungsmethode. Auch wer sich vorher rasiert oder epiliert hat, sollte diesen Zeitraum abwarten. Dieser Hinweis betrifft ebenfalls chemische Peelings.

Kann man Enthaarungscreme auch im Intimbereich anwenden?

Ganz wichtig: Bikinizone ist nicht gleich Intimzone. Das wird gerne mal miteinander verwechselt, aber bei der Enthaarung in der Bikinizone ist der Haarbereich gemeint, der nicht mehr von einer Bikinihose verdeckt wird. Im Intimbereich sind auch die Haare im Genitalbereich gemeint. Es gibt Produkte, die speziell für den Intimbereich gekennzeichnet sind. Dennoch ist größte Vorsicht geboten, denn Enthaarungscremes dürfen nicht mit den Schleimhäuten in Berührung kommen. Eine Verätzung wäre sonst die Folge.

Unser Favorit

Testsieger Be Routine Haarentfernungscreme Sensitive Sehr pflegend, gut im Preis und eine perfekte Konsistenz: Unser Favorit erinnert farblich an Süßigkeiten, belohnt wird man hier aber mit weicher Haut ohne Härchen. Vollständiger Preisvergleich

Wer kennt noch die nostalgischen Kaugummis aus der Tube? Ja, das war tatsächlich unser erster Gedanke, als wir unseren Testsieger auf die Haut auftragen, denn die Creme ist rosa – wie Kaugummi aus der Tube eben. Aber keine Sorge, die Konsistenz ist komplett eine andere. Weich, nicht zu flüssig und sehr angenehm zu verteilen. Das liegt sicherlich auch an den pflegenden Inhaltsstoffen.

Durch Sheabutter, Mandelöl und Aloe vera ist die Be Routine Haarentfernungscreme Sensitive die Geschmeidigste unter unseren Testprodukten und ideal für empfindliche Haut bzw. die sensible Bikinizone geeignet. Hier hat man wirklich das Gefühl, man trägt eine Creme auf. Auch der Geruch erinnert zum Glück nicht an typische Enthaarungscremes, sondern ist eher ein leicht blumiger Duft. Die Einwirkzeit beträgt fünf bis zehn Minuten. Danach lassen sich die Härchen einfach mit dem Spatel entfernen.

1 von 3

Mit 200 ml bringt unser Favorit teilweise doppelt so viel Inhalt mit als andere Tuben, die oft zwischen 100 und 150 ml Inhalt liegen. Noch eine Besonderheit: Hier sind die Gebrauchshinweise wirklich gut lesbar, was nicht selbstverständlich ist und auch mit Illustrationen verständlich erklärt wird. Die Inhaltsstoffe können ebenso überzeugen und sind weitestgehend frei von bedenklichen Wirkstoffen. Und das alles zu einem wirklich fairen Preis.

Be Routine Haarentfernungscreme Sensitive im Testspiegel

Ökotest veröffentlichte in der Ausgabe 05/2023 einen neuen Enthaarungscreme-Test – allerdings ohne unseren Favoriten Be Routine Haarentfernungscreme Sensitive. Unter unseren Empfehlungen wurde aber die Balea Enthaarungscreme getestet, die als Gesamturteil ein »befriedigend« erhielt.

Alternativen

Neben unserem Favoriten gibt es noch weitere Haarentfernungscremes, die uns im Kampf gegen lästigen Haarwuchs überzeugen konnten und somit eine Kaufempfehlung bekommen. Mit dabei sind unter anderem Produkte aus dem Drogerie- und Apothekensortiment – für jeden Geldbeutel ist also etwas dabei.

Gut zu wissen: Bei den Empfehlungen sind auch Cremes für sensible Haut dabei, da sie laut der Verbraucher-App Codecheck kaum bis gar keine bedenklichen Inhaltsstoffe enthalten – aus dermatologischer Sicht auf jeden Fall zu empfehlen. Die Wahrscheinlichkeit für Hautirritationen sinkt, die Hautverträglichkeit steigt.

Auch gut Balea Enthaarungscreme Eigenmarken aus der Drogerie überzeugen – wie auch dieses Produkt. Außerdem hatte die Balea Enthaarungscreme bei Codecheck die Nase vorn. Vollständiger Preisvergleich

Er sieht aus wie ein übergroßer Löffel von der italienischen Eisdiele, der Spatel von der Balea Enthaarungscreme hat aber zwei Vorteile, die die anderen Spatel im Test in dieser Kombination nicht vorweisen konnten: Form und Farbe. Der Applikator liegt durch seine Rillenstruktur sehr gut in der Hand – und weil er eben wie ein Löffel gebogen ist. Im Test machte sich auch die leuchtende Farbe positiv bemerkbar. Während ein weißer oder durchsichtiger Spachtel im Dunst der vielen Beauty-Produkte plötzlich unsichtbar wird (es sei denn, es ist ein Bad im Stile von Marie Kondo), ließ sich dieser hier viel schneller wiederfinden.

Die Konsistenz dieses Enthaarungsmittels ähnelt der von Zahnpasta: zäh und dickflüssig, sodass Eilige oder Ungeduldige während der Einwirkzeit von fünf bis zehn Minuten auch etwas anderes machen können, als nur zu sitzen oder zu stehen. Als feuchtigkeitsspendende Komponenten enthält diese Creme unter anderem Sonnenblumenöl und Sheabutter und machte das Auftragen angenehm. Dann nur Stoppuhr stellen, warten, mit dem Spatel entfernen und mit warmem Wasser abspülen. Die Haare sind »erledigt«.

1 von 3

Der Tubeninhalt beträgt nur 125 Milliliter. Das reicht je nach Behaarung für drei bis vier Anwendungen pro Wade. Dafür ist die Balea Enthaarungscreme ein guter Tipp für Allergiker und sensible Hauttypen. Laut Codecheck weist sie nur zwei leicht bedenkliche Inhaltsstoffe auf und ist damit dermatologisch gesehen unproblematischer als viele andere Produkte auf dem Markt. Der Geruch war ebenfalls dezent.

Für empfindliche Nasen Wilkinson Sword Oh my Body Hair Removal Cream Konsistenz top, Design und Geruch ebenfalls, und auch die Tubengröße ist ideal. Dazu gibt es noch fast perfekte Inhaltsstoffe. Vollständiger Preisvergleich

Enthaarungscremes sind auf den ersten Blick irgendwie erstmal alle gleich. Wenn eine dann positiv aus der Reihe fällt, ist das umso erfreulicher. Und so ist es mit der Wilkinson Sword Oh my Body Hair Removal Cream. Die Verpackung sieht clean und ansprechend aus, die Tube hat mit 200 Milliliter ebenfalls eine ideale Größeund auch den richtigen Durchmesser für mehr Standhaftigkeit. Unter unseren Empfehlungen ist dieses Produkt das einzige mit einem Holz- statt Plastikspatel. Was das in der Praxis bedeutet, dazu gleich mehr.

1 von 2

Die Konsistenz der Creme ist wirklich hervorragend – anders kann man es nicht sagen. Sie fühlt sich wie eine leichte Bodylotion an und lässt sich somit einfach verteilen. Wer nicht die Hände dafür verwenden will, kann das sehr gut mit dem Holzspatel machen. Ein großer Pluspunkt ist auch der äußerst angenehme Geruch. Wie gesagt, es könnte auch eine Bodylotion sein. Als pflegende Komponente sind hier Hanfsamenöl und Sheabutter enthalten.

Die Einwirkzeit beträgt zwischen drei bis sieben Minuten. Wir haben die maximale Zeit ausgeschöpft und erst dann mit dem Holzspatel die Haare entfernt. Durch die nicht ganz so dünne Kante, wie es bei Plastikspateln manchmal der Fall ist, war der Holzspatel wirklich sanft zur Haut, selbst als wir etwas mehr Druck verwendet haben. Nach dem Abspülen muss man ihn gut trocknen lassen. Und das Ergebnis hat uns überzeugt.

Was wir ebenfalls lobenswert finden, sind die Inhaltsstoffe. 12 von 14 davon sind hier unbedenklich. Das ist wirklich top. Die Tube besteht übrigens zu 45 Prozent aus recyceltem Plastik.

Luxusklasse Vichy Dermo-Tolérance Enthaarungscreme Teurer, aber dafür mit pflegendem Thermalwasser. Fast geruchsfrei. Vollständiger Preisvergleich

Als einziges Produkt in unserem Test enthält die Vichy Dermo-Tolérance Enthaarungscreme Thermalwasser. Dieses besondere Wasser ist für alle Hauttypen geeignet und hat dermatologische Eigenschaften, die bei einer Haarentfernung besonders gefragt sind: Durch seine Mineralstoffe spendet es Feuchtigkeit, mildert Juckreiz und Rötungen und kann sogar die Hautschutzbarriere stärken. Das Ergebnis ist eine gute Hautverträglichkeit.

Bei den Gebrauchshinweisen ist der Hersteller äußerst vorsichtig: Er empfiehlt, 24 Stunden vor und nach der Anwendung keine alkoholhaltigen Produkte und keine Seife an den zu enthaarenden Stellen zu verwenden. Keine Seife? Ja, das Reinigungsmittel hat einen alkalischen pH-Wert und entzieht der Haut Fett und Feuchtigkeit. Somit kann sie anfälliger für Hautirritationen sein. Ist die Enthaarungscreme durch diesen Hinweis besonders herausfordernd für die Haut? Nein, im Test war sie angenehm aufzutragen, ähnlich einer leichten Bodylotion. Während der Prozedur war alles unauffällig, das Enthaarungsresultat war dafür auffällig gut.

1 von 2

Was noch hervorstach: der Geruch bzw. der nicht vorhandene Geruch. Die Duftstoffe sind so gewählt, dass sich der schwefelige Geruch nicht durchsetzt, aber auch kein anderer künstlicher Duft präsent ist. Als Produkt aus dem Apothekensortiment liegt die Vichy Dermo-Tolérance Enthaarungscreme mit ihrem Preis deutlich höher als eine Haarentfernungscreme aus dem Drogeriebereich und ist somit unser teuerstes Produkt im Test.

Außerdem getestet

Veet Sensitive Haarentfernungscreme

Vollständiger Preisvergleich

Es sind oft kleine Dinge, die im Alltag den Unterschied ausmachen und uns das Leben etwas erleichtern – in diesem Fall die Benutzerfreundlichkeit von Körperpflege-Produkten. Bei der Veet Sensitive Haarentfernungscreme wurde beim Verpackungsdesign mitgedacht. Ein Pumpspender ist superpraktisch bei der Anwendung, besonders für Neulinge auf dem Gebiet. Man kann genau die Menge dosieren, die man braucht, bis alle Haare bedeckt sind, und man muss keinen Deckel aufdrehen. Zudem ist die ausführliche Bedienungsanleitung immer auf der Rückseite dabei – also kein Extrazettel, den man nach dem Auspacken doch wieder verliert.

Die Anwendung der Enthaarungscreme funktioniert wie die der meisten Produkte auf dem Markt: auftragen, abwarten und entfernen. Der Geruch war sehr dezent. Die Konsistenz der Creme entsprach der einer dickflüssigen Bodylotion. Sie tropft nicht – bei der Wartezeit von fünf bis zehn Minuten kann man sich also auch frei bewegen. Die Haare ließen sich nach der Einwirkzeit sehr gut abtragen und abduschen. Erst wird mit dem Spatel die Creme entfernt, dann wird der verbleibende Film von der Haut abgespült. Fertig.

Einziger Nachteil war das Entfernen des Spatels von der Flasche. Vielleicht war das Hilfsmittel auch nur bei unserem Testprodukt so stark festgeklebt, dass wir ein anderes »Werkzeug« benutzt haben, um es von der Flasche zu lösen. Aber das nur als Hinweis. Wer keine Badewanne und somit keine Abstellfläche am Wannenrand hat, für den ist die Veet Sensitive Haarentfernungscreme besonders zu empfehlen. Denn hier kann kein Deckel oder Verschluss auf den Boden fallen, ein Stöpsel ist bereits beim Pumpspender-Kopf integriert.

Veet Haarentfernungscreme Bikini & Achseln

Vollständiger Preisvergleich

Bei der ist das Design das Besondere am Produkt. Durch die Wölbung des Applikators lässt sich die Enthaarungscreme direkt unter den Achseln und in der Bikinizone auftragen. So viel zur Theorie, die auch im Test bestätigt wird. Allerdings bleibt durch das Verteilen viel vom Produkt unbenutzt an der Öffnung kleben, was eine echte Verschwendung wäre. Somit kommt man nicht drumherum, es entweder mit den Händen zu verteilen oder dafür einen Spatel zu benutzen.

Arte Fiori Capillum Amove Aloe Vera Pulver

Vollständiger Preisvergleich

Ein Enthaarungsmittel zum Anrühren? Das bietet die Arte Fiori Capillum Amove Aloe Vera Enthaarungscreme als Pulver an. Somit soll das Produkt keimfrei bleiben, da bei Bedarf immer neu angerührt wird. In der Packung waren zweimal 100 Gramm Pulver und ein Holzspatel enthalten. Eine Packung reicht je nach Behaarung etwa für beide Beine (Waden und Oberschenkel) und beide Unterarme. Das Mittel wird mithilfe des Spatels und heißem Wasser angerührt. Das ist allerdings gar nicht so leicht, denn der entstehende Brei darf weder zu fest noch zu flüssig sein.

Der Geruch ist überraschend. Durch den Einsatz von Weizenstärke riecht es nach einem vergärten Brotteig. Das Aroma verfliegt aber glücklicherweise auch wieder. Der für manche unangenehme Prozess des Abtragens ist hier nicht notwendig. Die Stellen müssen lediglich mit Wasser aufgeschäumt und abgeduscht werden. Klappt das wirklich? Ja. Komplette Haarentfernung? Nein. Vereinzelt waren auch nach der Höchsteinwirkzeit noch Haare da. Kleiner Trost: Das Pulver ist laut Codecheck fast vollständig frei von bedenklichen Inhaltsstoffen.

Depilan Intim Enthaarungscreme für Männer und Frauen

Vollständiger Preisvergleich

Bei der Depilan Intim Enthaarungscreme für Männer und Frauen gibt es noch eine Pflegecreme dazu und statt Spatel ist ein Schwamm dabei. Mit dem sollen die Haare nach der Einwirkzeit in kreisenden Bewegungen abgetragen werden. Die Creme an sich wird mit der Hand aufgetragen. Während der Wartezeit breitet sich ein leicht kühles Gefühl aus, wie wenn man ein Produkt mit Menthol auftragen würde. Nun zum Ergebnis, das uns ebenfalls kühl lässt: Nicht alle Haare hat es erwischt.

Pilca Enthaarungscreme Körper und Beine

Vollständiger Preisvergleich

Die Marke Pilca gab es bereits in den 50ern und ist ein Big Player im Bereich der Enthaarungscreme. Umso gespannter sind wir auf die Anwendung der Pilca Enthaarungscreme Körper und Beine. Der Spatel liegt schon mal sehr gut in der Hand und hat einen dünnen, schützenden Gummistreifen, damit das Abtragen der Creme angenehmer wird. Das finden wir sehr lobenswert. Als pflegende Komponente sind hier Moringa-, Amla- und Kamelieöl enthalten. Mal was anderes, denn meistens kommen eher Mandel-, Sonnenblumenöl oder Sheabutter vor.

Das Auftragen und der Duft – beides kein Problem. Aber bei dem entscheidenden Punkt – nämlich das Haar erfolgreich entfernen – hat es bei uns nicht geklappt. Trotz der maximalen Einwirkzeit von acht Minuten war das Ergebnis bei uns leider nicht sauber und ordentlich. Stattdessen mussten wir mit einem Nassrasierer nachhelfen, damit alles gleichmäßig haarfrei wurde.

Isana Dusch Enthaarungscreme

Vollständiger Preisvergleich

Haarentfernung unter der Dusche? Und das ohne Verletzungsrisiko wie beim Rasieren? Das verspricht die Isana Dusch Enthaarungscreme. Das klingt vielleicht erstmal nach Zeitersparnis. Während des Einwirkens schon Haare waschen usw. – eine praktische Vorstellung. Aber beim Lesen des Kleingedruckten wird uns klar, dass die Praxis dann anders aussieht. Mindestens eine Minute muss der Körperteil, der mit der Creme bedeckt wird, trocken bleiben.

Duschen wird dann schwierig, das gilt auch für das Haarewaschen. Nach vier Minuten kann der erste Versuch gestartet werden, mit dem dazugehörigen Schwamm die Haare zu lösen. Das hat nicht geklappt, also noch abwarten, bis die Maximaldauer von zehn Minuten erreicht ist. Dann ging es, wenn auch nicht einwandfrei. Aber in dieser Zeit haben wir unter der Dusche doch nichts anderes gemacht, aus Sorge, dass bei zu viel Wasserkontakt die Creme nicht mehr wirkt.

Alles in allem ist das doch eher stressig, zumal wir für eine, vier und zehn Minuten eine Stoppuhr gebraucht haben. Immerhin: Die Verpackung besteht zu 55 Prozent aus recyceltem Plastik.

Isana Enthaarungscreme Sensitive

Vollständiger Preisvergleich

Frei von Mikroplastik, überwiegend unbedenkliche Inhaltsstoffe und dann auch noch ein sehr günstiger Preis: Die Isana Enthaarungscreme Sensitive trumpft erstmal mit vielen Vorteilen auf. Zudem hat sie keinen störenden Duft und pflegt mit Sheabutter-Extrakt und Mandelöl. Mindestens 4, maximal 8 Minuten bleibt das Produkt auf der Haut. Bei uns im Test hat es leider nicht ganz einwandfrei mit der Haarentfernung geklappt. Vereinzelt haben Härchen »überlebt«.

Aber da Haarwuchs so individuell ist, wäre diese Haarentfernungscreme trotzdem einen Versuch wert, kostet sie doch nicht mal 2 Euro. Und auch die sonstigen Rahmenbedingungen sind sehr ideal. Auch hier besteht die Tube zu 55 Prozent aus recyceltem Kunststoff.

Andmetics Haarentfernungscreme

Vollständiger Preisvergleich

Das hier wird ein sehr kurzes Fazit: Es hat einfach nicht geklappt. Mit der Andmetics Haarentfernungscreme wurden bei uns im Test keine Haare entfernt, auch wenn wir uns exakt an die Anwendungshinweise gehalten haben. Die maximale Einwirkzeit von acht Minuten haben wir ebenfalls ausgeschöpft, aber es hat nichts gebracht. Da kann auch der Wassermelonenduft vom Produkt nicht darüber hinwegtrösten. Und es lag nicht nur an uns, andere Käufer haben eine ähnliche Erfahrung damit gemacht.

Veet Expert Haarentfernungscreme für Körper & Beine

Vollständiger Preisvergleich

»Entfernt selbst kräftige Haare nach zwei Minuten« – so steht es auf der Verpackung der Veet Expert Haarentfernungscreme für Körper und Beine. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Also dann mal los mit dem Testen. Auch diese Creme ließ sich gut verteilen, ist nahezu geruchsfrei und wird mit einem ergonomischen Spatel geliefert. Jetzt also bis 120 zählen. Und es passiert … nichts. Schade, zumindest bei uns streiken die Beinhaare noch. Nach der maximalen Einwirkzeit von sechs Minuten klappte es dann endlich.

Wer also nach einer ganz fixen Lösung gesucht hat, wird hiermit wahrscheinlich enttäuscht sein. Zwar sind sechs Minuten auch schon für viele eine Zeitersparnis, allerdings schneidet das Produkt von den Inhaltsstoffen her bei Codecheck nicht so gut ab, wie die meisten unserer Empfehlungen, die zwar wenige Minuten länger brauchen, dafür aber cleaner sind.

Woowoo Tame It! Hair Removal Cream

Vollständiger Preisvergleich

Ist das kompliziert! Die Woowoo Tame It! Hair Removal Cream trägt man vor dem Duschen auf, dann wartet man eine Minute und nun kann man in die Dusche gehen. Aber Vorsicht: In den ersten zwei Minuten darf der Wasserstrahl nicht direkt auf die Stellen treffen, die mit Enthaarungscreme eingeschmiert worden sind. Und das zu schaffen, ist ein Kunststück. Zwar schreibt der Hersteller, es ist normal, wenn etwas Creme abgewaschen wird, trotzdem kann man sich in der Dusche nicht »frei« bewegen aus Sorge, dass der Vorgang nicht klappt.

Nach diesen zwei Minuten kommt der nächste Schritt. Mit einem Schwamm oder Lappen sollen wir an einer kleinen Stelle testen, ob sich die Haare schon entfernen lassen. Das war bei uns nicht der Fall, also die Creme noch weitere, maximal drei Minuten auf der Haut lassen. Und natürlich vor dem Wasserstrahl schützen. Nach Ablauf der Zeit versuchten wir es wieder, jetzt ließen sich die Haare schon besser lösen. Einwandfrei war das Ergebnis aber nicht.

Man braucht also für die Anwendung Stoppuhr, Schwamm oder Lappen und Geduld. Andere Produkte zeigen, dass es wesentlich einfacher gehen kann und das ohne die ganzen Zwischenschritte. Übrigens sind die ganzen Hinweise auf Englisch, eine deutsche Gebrauchsanweisung gibt es nicht.

Womn Intimate Comfort Haarentferungscreme

Vollständiger Preisvergleich

Auch bei der Womn Intimate Comfort Haarentferungscreme gibt es zunächst auf der Pappschachtel keine Gebrauchsanweisung auf Deutsch. Im Inneren liegt aber ein Beipackzettel in mehreren Sprachen bei, unter anderem auch deutsch, den man idealerweise aufbewahrt, denn direkt auf der Tube stehen keine Infos. Der Duft dieser Creme ist angenehm, die Konsistenz leider nicht optimal. Sie ist eher wie eine zähe Paste. Also wirklich nicht leicht zu verteilen.

Nach dem etwas sperrigen Auftragen dann die nächste Überraschung: Dieses Testprodukt entwickelt auf der Haut einen kühlenden Effekt, der bisher bei keinem unserer Testprodukte aufgetreten ist. Es brennt zwar nicht, ist aber ein komisches Gefühl, gerade weil das Produkt auch für die empfindliche Bikinizone empfohlen wird. Die Haare ließen sich weitestgehend damit entfernen, wenn auch nicht perfekt.

Huahuanghui Haarentfernungsspray

Vollständiger Preisvergleich

Eigentlich schaffen es inzwischen die meisten Enthaarungscremes, ohne lästigen Geruch auszukommen. Entweder ist er nur noch dezent und einfach »auszuhalten« oder sogar nahezu duftlos. Das Huahuanghui Haarentfernungsspray fällt leider in keiner der beiden Kategorien, es stinkt schon nach wenigen Momenten nach dem Auftragen sehr nach Schwefel und der Geruch wird immer intensiver, sodass wir kurz über Abspülen nachgedacht haben. Aber Aufgeben ist keine Option, wir haben tapfer die zehn Minuten durchgehalten.

Unglücklicherweise werden wir nicht mal dafür belohnt, denn haarlos sind wir danach nicht. Eine Sache, die wir noch richtigstellen wollen: Der Produktname entspricht nicht der Realität, es ist kein Spray im üblichen Sinne, sondern ein Pumpspender, aus dem Schaum herauskommt. Leider ist der Schaum nicht so fest wie ein Rasierschaum, sondern sehr flüssig. Man kann sich in der Zeit nicht frei bewegen, weil es tropfen könnte. Außerdem war kein Werkzeug dabei, um den Schaum zu verteilen, damit die Haut gleichmäßig damit bedeckt ist.

Wir mussten dafür einen Spatel von einer anderen Testcreme hernehmen. Mit der bloßen Hand wollten wir die stinkige Masse nicht verteilen. Alles in allem ist dieser Haarentfernungsschaum wirklich keine Empfehlung. Zudem ist die Gebrauchsanleitung nur auf Englisch.

So haben wir getestet

Kann eine Enthaarungscreme genauso gründlich wie ein Rasierer arbeiten und dabei Hautreizungen vermeiden, auch wenn sie chemische Inhaltsstoffe verwendet? Ja, sie kann. Aber nicht überall, wo Enthaarungscreme draufsteht, passiert das auch erfolgreich.

Im Test hatten wir Enthaarungscremes in Tuben, Pumpspender, Fläschchen, mit Klapp- oder Drehdeckel und in Pulverform zum selber Mischen. Bei einigen Produkten waren ein Spatel zum Verteilen und Abnehmen der Enthaarungscreme dabei, bei anderen ein Schwamm als Hilfsmittel. Wir halten uns an die angegebene Einwirkzeit und verwenden die Cremes an den Beinen und unter den Achseln, es sei denn, sie war explizit fürs Gesicht oder den Intimbereich gekennzeichnet.

1 von 4

Bei den unterschiedlichen Herstellern achten wir auf Konsistenz, Duft und den Umgang mit der Creme an sich sowie auf die Gründlichkeit des Enthaarungsergebnisses und eventuelle Hautreizungen – auch am Tag danach. Zusätzlich wird direkt nach der Haarentfernung eine Bodylotion aufgetragen, sodass sich eine Reizung der Haut bei Verwendung von Pflegeprodukten sofort bemerkbar machen würde.

Im Test sind zu keinem Zeitpunkt durch die getesteten Enthaarungsprodukte Hautirritationen entstanden. Alle Produkte haben die Prüfung in Sachen Hautverträglichkeit bestanden.Allerdings schaffen es einige Enthaarungscremes nicht, erfolgreich in jede Keratinstruktur einzudringen. Somit bleiben teilweise Härchen übrig und werden nicht entfernt.

Die wichtigsten Fragen