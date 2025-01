The Mummy (Film, 1999) - MovieMeter.nl (2025)

En zo is ook ‘The Mummy’ aan de beurt om eens in de herziening te gooien en ik moet zeggen dat de film me best vermaakt heeft, echter is de film wel slechter uit de kast gekomen dan wat ik me kan herinneren bij de eerste zitting, en dat is natuurlijk altijd jammer. Toch weet ‘The Mummy’ een leuk concept naar buiten te brengen waarbij het verhaal leuk er op aan sluit.

De cast is prima, en daar hoefde je niet al te veel zorgen om te maken. Hoewel het voor mij niet allemaal even bekenden gezichten waren (wat voor de helft van de tijd totaal niet nodig was), heb ik me eigenlijk nergens aan geïrriteerd en ging het zo prima. Brendan Fraser deed het leuk als de hoofdrolspeler Rick, en was bijna niet te missen. Rachel Weisz mocht er ook wezen en was zeker niet verkeerd om naar deze dame te kijken.

Het verhaal was ook best leuk, we volgen de twee rond 1925 (als ik het goed heb) waar Rick een soort van schattenzoeker is en Rachel is een bibliothecaresse. Ze komen bij een als Rick besluit naar de gevaarlijke tempel van Hamunaptra willen gaan om daar te gaan schatgraven als de gevaarlijke priester Imhotep weer tot leven word gewekt door de heren, die erna zijn progressie van een bepaalde spreuk wilt voortzetten (ruim 3000 jaar later). Hij strooit angst, dood en verderf door de Egyptische dorpen waarbij hij zijn schatten weer terug komt halen en de hele stad omtovert tot slaven.

Ja, deze film, die voor 125 minuten toch nog een redelijke tijdsbestek had, heeft me prima vermaakt en is in de smaak gevallen. Een korte mening bij deze film aangezien ik een familieweekend weg ben geweest (net een uurtje terug) en ik dus nog wat meningen moet typen, die ik wel kort houd.

3.5*