The Mummy (Film, 2017) - MovieMeter.nl (2025)

Maandag als weekend afsluiter nog even iets soepels en gemakkelijk en dat werd deze The Mummy, die live op tv was en bij uitkomst al voor een opgetrokken wenkbrauw zorgde. Hollywood op zijn best? Hollywood op zijn slechtst? Een remake van de film uit 1999? Of slechts een podium waar Tom Cruise weer even de bikkel uit kan hangen? Bij voorbaat leek het mij een totaal overbodige film, Netflix opvulling, en meer bleek het ook niet te zijn.

Maar natuurlijk heeft ook deze The Mummy zijn goede punten, want visueel ziet het er natuurlijk goed uit, het tempo zit er ook goed want aan saaie momenten doet men niet, Annebelle Wallis is natuurlijk erg leuk voor het oog net als de 'soepele' Boutella, en is het op zijn minst best spectaculaire te noemen. Maar dat is het dan ook wel rond een verhaal dat inhoudelijk leger dan leeg is, het gaat eigenlijk nergens om en achteraf heb ik er ook verdomd weinig van onthouden. Dan zijn er van die dingetjes zoals dat ze plotseling weg moeten omdat de rebellen er aan komen, maar ze heb toch wel weer tijd om die sarcofaag naar buiten te tillen, net alsof je dat dat zomaar even doet. Dan is er de humor tussen Cruise en Sgt. Vail die ik nogal flauw vind en op de een of andere ongepast aanvoelt.

Afijn, ik vond dit persoonlijk niet zo heel best en typisch zo'n uitgepoept Hollywood actie-vehikel voor de gemiddelde leeghoofd/streamingdienst verslaafde. En mochten er mensen zijn die aanstoot nemen aan die opmerking, ik ken ze dus die zo'n beetje abonnee zijn van iedere streamingdienst en waar ik dan van schrik wat ze daadwerkelijk kijken, dat ik denk je kan je geld zo ook wel voor in de gracht sodemieteren. Zulk soort kijkers dus.