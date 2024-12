Touhou Gensou Mangekyou ~The Memories of Phantasm~ - Page 8 (2024)

Sinon Kurokawa, si je me souviens bien (ça fait bien longtemps que j'ai pas joué à EoSD), on repart dans le manoir quelques temps après avoir battu Remilia, et on rencontre Flandre qui veut s'amuser à nous tirer dessus des bullets.

De plus, il est tout à fait possible qu'ils ne veulent pas que ça dépasse leur passe temps favori et je peux tout à fait comprendre. J'aime beaucoup dessiner, c'est pas pour autant que je veux arrêter mes études et me lancer pleinement dedans.

Ayakashi, certes le sous titres de youtube sont bien, visibles et tout et tout mais bon... Si on veut la vost sur notre propre ordi, try again~

Je te conseille si tu as le temps de t'essayer à des logiciels de sous titrage qui permettent de mieux lire le texte, par exemple avec une police à deux couleurs (souvent noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur pour faire ressortir). Outre VirtualDub il y a SSA Editor si je me souviens bien. Ca fait un moment que je les ai pas utilisé though donc j'ai plus les tutos sous la main, sorry °°

Franchement, hâte de voir la traduction en vostfr et de voir plus d'OAVs ! (JE VEUX UN ÉPISODE SUR HIGHLY RESPONSIVE TO PRAYERS ET STORY OF EASTERN WONDERLAND ! JE VEUX VOIR SHINGYOKU, MEIRA ET MIMA !) Bref, hâte au prochain épisode, qui sortira quand ?

