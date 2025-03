'Tsantsar mugunta' — Trump da Musk da Netanyahu sun fito a cikin shirin AI na yadda za a mayar da Gaza - TRT Afrika (2025)

A cikin bidiyon na dandalin sada zumunta, sautin da aka yi amfani da shi ya hada da wakoki masu taken "Donald's coming to set you free, bringing the light for all to see" wato "Zuwan Donald don 'yantar da ku, ya kawo haske ga kowa da kowa" da kuma wata waƙa mai taken "feast and dance, the deal is done, Trump Gaza number one." "biki da rawa, an yi yarjejeniya, Trump Gaza na daya."