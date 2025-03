Vaak voorkomende bijwerkingen van CPAP-therapie - Med NL (2025)

Continue positieve luchtwegdruk (CPAP), gebruikt om obstructieve slaapapneu te behandelen, is relatief veilig, maar heeft enkele mogelijke bijwerkingen. De meest voorkomende klachten gaan over luchtdruk of ongemak van het masker zelf, en deze problemen kunnen over het algemeen worden verminderd door aanpassingen aan de instellingen van uw machine of de pasvorm van uw masker.

CPAP is een voorgeschreven therapie met meerdere variabelen waarmee u rekening moet houden, dus breng deze wijzigingen niet alleen aan, anders kunt u schadelijke effecten ervaren.

Lucht lekt uit CPAP-maskers

Een luchtlek is verreweg de meest voorkomende klacht bij het gebruik van CPAP. Als het masker niet perfect past, kan er lucht ontsnappen langs de randen, vooral als u van houding verandert terwijl u slaapt.

Grotere maskers, zoals maskers die de neus en mond bedekken, zijn vatbaarder voor lekken. Lekkages kunnen uw therapie in gevaar brengen door de geleverde druk te verminderen, of ze kunnen luidruchtig zijn en uw bedpartner storen.

Luchtlekken kunnen worden verminderd door een neusmasker of neuskussentjes te gebruiken. Als u worstelt met de pasvorm van uw CPAP-masker, kan het soms nuttig zijn om de drukinstellingen te wijzigen.

Als er te veel luchtdruk is, ontsnapt de overtollige lucht langs de randen van het masker of uit de mond. Bespreek dit met uw zorgverlener voordat u de instellingen wijzigt.

Huidvlekken of uitslag

Uw CPAP-masker kan sporen op uw huid achterlaten als het niet goed past, wat mogelijk kan leiden tot zweren of zelfs zweren, vooral langs de brug van uw neus. Mensen met een gevoelige huid kunnen ook uitslag of huidirritatie krijgen, vooral met maskers die latex bevatten.

Maskervoeringen, barrièrecrèmes, het losmaken van het masker of een beter passend masker kunnen deze symptomen verlichten.

Droogte in de neus of mond

Een droge neus of mond gaat vaak gepaard met lekkage. Dit kan leiden tot bloedneuzen of zelfs uw tandvlees en tanden beschadigen. Als je mond openvalt, kan er lucht ontsnappen, wat leidt tot een uitgedroogde mond of tong.

Als uw neus droog is, kan vrij verkrijgbare neusspray met zoutoplossing helpen.BHet gebruik van een verwarmde luchtbevochtiger en verwarmde slangen kan ook helpen voorkomen dat u uitdroogt. Om te voorkomen dat je mond openvalt, kun je een kinriem of een volgelaatsmasker proberen dat zowel de neus als de mond bedekt.

Ongemak bij het uitademen

Hoewel het gemakkelijk is om in te ademen, vindt u het misschien moeilijk om tegen de druk in uit te ademen wanneer u voor het eerst met CPAP-therapie begint. Dit kan in de loop van de tijd verbeteren, maar de inspanning kan ook slapeloosheid veroorzaken.

In sommige gevallen kan het nuttig zijn om van een lagere begindruk af te stappen of een functie om gemakkelijker uit te ademen. Het kan nodig zijn om de druk in het algemeen te verminderen. In zeldzame gevallen kan bi-level therapie nodig zijn, waarbij één druk wordt gebruikt om in te ademen en een lagere druk om uit te ademen.BB

Lucht slikken

Veel mensen ervaren luchtslikken, aerofagie genoemd (letterlijk “lucht eten”). Als u wakker wordt en uw maag is gevuld met lucht, kan dit te wijten zijn aan aerofagie.

Symptomen zijn onder meer:

Een boer laten

Scheten laten

opgeblazen gevoel

Het inslikken van lucht kan een teken zijn van een te hoge CPAP-druk. In plaats van in uw bovenste luchtwegen te komen, kan de overmatige lucht via uw slokdarm uw maag binnendringen.BB

Verminderde druk kan dit helpen voorkomen. Andere behandelingen voor aerofagie zijn onder meer slaapwigkussens, medicijnen die worden gebruikt voor brandend maagzuur en gastro-oesofageale refluxziekte (GERD) en bi-level therapie.

Centrale slaapapneu ontwikkelen

Na het gebruik van CPAP-therapie kunnen sommige mensen episoden beginnen te ervaren van de ademhalingskarakteristiek van centrale slaapapneu. U kunt complexe slaapapneu hebben als centrale apneu niet de oorzaak was van het grootste deel van uw ademhalingsstoornissen voordat u met CPAP begon, maar nu wel bijdraagt ​​aan meer dan vijf gebeurtenissen per uur.BB

Dit lost soms op tijd op en kan worden verlicht door simpelweg de CPAP-druk te verlagen. Soms kan de behandeling een overstap naar adaptieve servo-ventilatie (ASV) therapie vereisen, waarbij het volume en de snelheid van de lucht kunnen worden aangepast aan uw behoeften.

Gezichtsgroeiproblemen bij kinderen

Kinderen die CPAP gebruiken, moeten worden gecontroleerd om te voorkomen dat ze groeiproblemen van het midden van het gezicht krijgen als gevolg van de druk van het masker over de neus.BNieuwere maskerstijlen, waaronder neuskussens, kunnen dit risico verminderen.

Claustrofobie

Sommige mensen voelen zich opgesloten of opgesloten als ze een masker dragen. Dit verdwijnt meestal na verloop van tijd, vooral als u de tijd neemt om geleidelijk aan te wennen aan het gebruik van het masker.

Als u claustrofobie heeft en moeite heeft met het dragen van uw CPAP-masker, overleg dan met uw zorgverlener over mogelijke behandelingen voor de claustrofobie.

Luid geluid

Het geluid kan de slaap verstoren, vooral voor de persoon met wie u slaapt. Hoewel de momenteel gebruikte apparaten veel stiller zijn dan die in het verleden, kan het even wennen zijn. Over het algemeen kunnen de meeste partners zich gemakkelijker aanpassen aan het voorspelbare geluid van CPAP dan aan het geluid van snurken, wat heel gebruikelijk is bij obstructieve slaapapneu.

geslachtsdrift

Sommige mensen klagen misschien dat het gebruik van een CPAP-masker onaantrekkelijk is en de zin in seks voor een of beide partners kan belemmeren. Als dit een probleem is, kunt u het beste een openhartig gesprek met uw partner hebben om te beslissen wanneer u het masker gaat gebruiken en hoe u negatieve gevoelens over het masker kunt vermijden.

CPAP-instelling aanpassen

Soms is het nodig om de druk van de CPAP-machine aan te passen als uw risicofactoren voor obstructieve slaapapneuverandering. Verschillende factoren kunnen dit noodzakelijk maken, waaronder:

Gewichtsveranderingen: Overmatig gewicht is een risico op slaapapneu, maar als u gewicht verliest, kunt u problemen krijgen met het slikken van lucht, maskerlekkage of moeite met uitademen tegen de druk in. Het verlagen van uw CPAP-druk kan helpen. Gewichtstoename kan ook een verandering in de CPAP-druk vereisen.

Allergieën: Als u omgevingsallergieën heeft, kan een geoptimaliseerde behandeling met medicijnen of neussprays uw drukbehoefte verminderen door de luchtstroom door de neusholte te verbeteren.

Chirurgie: Chirurgische procedures, waaronder tonsillectomie, neusseptoplastiek en operaties aan het zachte gehemelte of de tong, kunnen uw CPAP-therapievereisten veranderen.

Middelengebruik: Als u rookt, kunnen snurken en slaapapneu ernstiger worden. Alcoholgebruik voor het slapengaan kan spierontspanning veroorzaken, waardoor uw symptomen van obstructieve slaapapneu verergeren. Als u stopt met het gebruik van een van deze stoffen, kan uw drukbehoefte ook afnemen.

Medicijnen: Medicijnen zoals spierverslappers en benzodiazepinen kunnen uw symptomen verergeren. Als u ermee stopt, kan uw drukbehoefte verminderen.

Denk eraan dat u uw zorgverlener uw instellingen moet laten aanpassen. Het kan gevaarlijk zijn om het alleen te doen.

Een woord van Verywell

Gelukkig kunnen er vaak veranderingen worden aangebracht om de ervaring met CPAP-therapie te verbeteren en de bijwerkingen te verminderen. Als u bijwerkingen ervaart, neem dan contact op met uw slaapspecialist of leverancier van apparatuur, die u oplossingen kan voorstellen.

Na beoordeling van uw CPAP-gegevens kan worden bepaald hoe u uw drukinstellingen het beste kunt wijzigen of andere wijzigingen kunt aanbrengen.