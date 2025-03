Van CPAP naar BiPAP (opnieuw instellen) - Forum van de Apneuvereniging (2025)

Nadat ik aanvankelijk gestart was met een CPAP behandeling is recent samen met de longarts besloten om over te stappen naar een BiPAP apparaat (de Aircurve VAuto van Resmed). De reden hiervoor is dat ik bij een hogere druk last heb bij uitademen. En de EPR van de CPAP lokte veel apneus uit, waardoor dit geen oplossing bleek. Ik kwam niet verder met een vaste druk en bleef toch moe.

Ik ben nu voor de BiPAP ingesteld op een IPAP van 12 en een EPAP van 8 cmh20 (in S-modus). Vannacht de eerste nacht gehad en ik had het idee dat de ademhaling wat geforceerd werd. De inademdruk kwam voor mijn gevoel te vroeg. Vanmorgen wakker geworden met hoofdpijn en pijn in mijn nek (AHI van 8.5...). Vermoedelijk toch niet helemaal de juiste instellingen. Bij mijn CPAP behandeling had ik ook dalingen in het zuurstofniveau veroorzaakt door CA's. Nu zie ik echter UA's in OSACAR. Wellicht kan het apparaat niet helemaal vaststellen of het nu CA's of OA's zijn of beide.

Wel zie ik een verschil in inademtijd en uitademtijd die groter is dan bij de CPAP behandeling (wat volgens mij) goed is. Bij het CPAP had ik dit soms heel dicht bij elkaar zitten en soms zelf dat de uitademtijd korter was dan de inademtijd.

Uitgeleverde instellingen

Ik kwam erachter dat de 'easybreath' functie uit stond (naar is heb begrepen een soort auto-rise time, lijkt mij handig hiermee te starten) en de ti min op 0,3 en de ti max op 2,0 (volgens mij standaard).

Ti min/ Ti max + overige instellingen

Nu las ik in eerdere berichten dat de de ti min en ti max gewijzigd kunnen worden naar ti min: laagste instellingen en ti max: naar hoogste instellingen (4.0) om zodoende eventuele synchronisatie problemen op te lossen tussen lichaam en apparaat. Wellicht dat dit helpt bij het aanbieden van de druk op het juiste moment? Daarnaast kan de gevoeligheid van de 'trigger' en 'cycle' ook aangepast worden, las ik.

Heeft iemand tips voor de ti-min, t-max en gevoeligheid van de 'trigger' en 'cycle', zodat ik het vannacht nogmaals kan proberen? Ik neig ook naar een hogere EPAP (van 8 naar 9), aangezien ik weer hypopneus zie verschijnen die ik bij een vaste CPAP druk van rond de 12 niet had.

Alle tips zijn welkom. Het is weer even zoeken...

Mvgr,

Martin