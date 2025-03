Veel pijn in rechter pols bij bankdrukken (2025)

Ik heb ze via Internet besteld. Ik kan nog even navragen via welke site het was. Maar ze waren teruggerekent in euro's maar 25-30 euro. Ik laat het je weten!

[Afbeelding niet meer beschikbaar] Links is fout en rechts is goed. Links is wat vele beginners doen, ze nemen de bar te hoog in hun hand. Je moet ze echt aan de onderkant van je palm laten rusten. Je duwt eigelijk via je onderarm, je hand is er enkel om de bar vast te nemen.

als eerst is je houding en greep goed?! ik heb ook last gehad van mijn pols doordat me pols doorzakte.. dit kwam doordat mijn arm niet recht onder me pols zat zeg maar! en er zijn pols steunen te vinden.. om je pols evt te steunen...

Hallo, Ik weet niet of dit het juiste forum is hiervoor maar ik krijg steeds een soort van pijnscheut/steek in mijn rechterpols bij het bankdrukken. Ik hou het nu al enkele weken in de gaten.

