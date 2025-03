Veelgestelde vragen over slaapapneu-maskers (CPAP-apparaten) (2025)

Een CPAP-apparaat is een geaccepteerd medisch hulpmiddel en mag als extra handbagage mee. Bij de meeste vliegtuigmaatschappijen zijn CPAP-apparaten bekend, maar voor de zekerheid kunt u een douaneverklaring meenemen. Deze is verkrijgbaar in het Engels en moet ondertekend worden door uw arts. Neem hiervoor contact op met de poli Slaapgeneeskunde via T 088 - 320 4300. U kunt de verklaring bij ons ophalen of wij versturen deze per post naar u toe. Neem het CPAP-apparaat liever niet meeals ruimbagage, gezien de temperatuurverschillen en de manier waarop soms met deze bagage omgegaan wordt.

In de USA gaat het omvormen van de stroom automatisch. Gaat u naar een ander land met afwijkende stopcontacten of verblijft u in een camper of boot waar u een accu gebruikt? Neem dan contact op met de firma van uw CPAP-apparaat voor een omvormer. Zie contactgegevens bovenaan deze pagina.

Dit is condensvorming. Dit komt door een koude kamer en/of koud weer. Zet de bevochtiger lager of uit en/of zet uw toestel lager dan het niveau van uw hoofdkussen, zodat condenswater terug kan lopen. Blijft het probleem bestaan, dan is een slanghoes een optie of op indicatie via de verpleegkundige een verwarmde slang. Neem hiervoor contact op met de poli Slaapgeneeskunde, T 088 - 320 4300, zodat wij u verder kunnen helpen.

