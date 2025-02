Vegane Aminosäuren verstehen: Alles, was du wissen musst - MYPROTEIN™ (2025)

2004 um einen Küchentisch herum gegründet, bestand die Vision von Myprotein stets darin dieArt und Weise zu revolutionieren, wie wir unsere Bewegung anfeuern. 2011 wurde MyproteinTeil der THG-Familie, so dass wir bis 2016 den Titel der weltweit führenden Online-Marke fürSporternährung beanspruchen konnten.In den letzten 20 Jahren haben wir wegweisende Supplemente, wie z.B. das Clear Whey oderdas Dry Scoop Pre-Workout entwickelt, sowie neue Marken an den Start gebracht, die um deineBedürfnisse herum aufgebaut sind – darunter MP, Myvitamins, Myvegan und MyPRO.Wir existieren, um Grenzen zu sprengen und dienen dir als Wegweiser in der Fitness-Industrie,damit du mit Informationen versorgt wirst, denen du vertrauen kannst. Unser Blog bietet dirArtikel von vertrauenswürdigen Personal-Trainern, Ernährungsberatern und Diät-Assistenten,die innerhalb der Branche bereits reichlich Erfahrung gesammelt haben.Und selbstverständlich haben wir auch ein offenes Ohr für all die Themen, die dichinteressieren, so dass wir deine Fragen mit Hilfe unseres Pools an Experten vertrauenswürdigbeantworten können.

