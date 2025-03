Victoire : Je ne bande plus mou !!! -Plein de conseils- - Troubles de l'érection - FORUM Santé (2025)

Bonjour à tous,

Je me représente, j'ai 19ans et je traine sur ce forum depuis maintenant 2 mois. J'ai longtemps participé à la discussion "jeune homme de 17 ans qui bande mou", j'y ai appris des choses et tenté de répondre aux problèmes des autres personnes victimes de problèmes d'érection avant la pénétration de leur partenaire, en même temps que j'essayais d'appliquer les conseils que je donnais aux autres pour guérir moi aussi. Les sujets présentant ce

problème d'érection

sont tous âgés entre 15 et 50 ans, ont plutôt tendance à se masturber fréquemment (environ tous les jours) et sont souvent de nature anxieuse ou réservé, très souvent conscients de leur grand amour pour leur partenaire, puceaux, entrant dans le cercle vicieux de la peur d'être en panne ou se mettent la pression.

Si vous avez ne serait-ce que 2 de ses critères accompagnés de problèmes d'érection, alors vous êtes comme moi, ou comme nous. Mais rassurez-vous, vous allez guérir !

Non sans blague 🤪

Je vais vous parler un tout petit peu de moi : cela faisait bientôt 1 an que j'étais avec ma copine que j'aime énormément. Nous nous sommes décidés tous les deux à faire l'amour au bout de 6 mois de relation. J'avais confiance en elle, cela devait être la première fois pour nous deux. Malgré toutes les bonnes conditions pour le faire, impossible de bander en mettant la capote, pourtant, j'étais très excité à l'idée de pouvoir la toucher, j'avais vraiment une sacrée érection, et pouf, en 2 secondes, le néant total. Cela a duré plusieurs mois, des préliminaires parfaits, mais la déception totale au moment de passer à l'acte. Nous n'avions pas beaucoup d'occasions de le faire et je ne me rendais pas compte que j'avais vraiment un problème.

C'est alors que je suis venu sur le forum et que j'ai commencé à me prendre en main.

La solution que je vais vous apporter n'est pas une solution miracle, mais elle est celle qui m'a permis de coucher avec ma copine en ayant vécu un moment exceptionnel que je croyais ne jamais atteindre.

Certains sur ce forum se basent sur la médecine chinoise ou dite orientale et proposent des explications en rapport avec la conservation du sperme, prônnent que l'éjaculation est un fait très nocif. Je respecte entièrement cette vision des choses, mais je me suis beaucoup plus basé sur une guérison avec la médecine occidentale et ai étudié l'aspect psychologique du problème.

Si vous avez envie maintenant de lire ce message, vous pouvez encore le faire. Si vous croyez que votre cas est désespéré, vous pouvez toujours partir, mais sachez qu'il y a deux mois encore, je pensais que je ne pourrais vraiment jamais faire l'amour avec une fille de toute ma vie! Il y a deux jours, c'était ma première fois, j'ai tenu plus d'une heure, et je ne vous dis pas l'effet que ça a eu sur ma copine. Restez et vous comprendrez que je n'ai plus du tout peur de tomber en panne pour longtemps 😇

La guérison :

Tout seul :

J'ai d'abord arrêté toute masturbation. J'en étais pratiquement à une fois par soir, je me suis rendu compte que je me fatiguais pour rien et surtout, très grave, que je conditionnais mon cerveau à recevoir un plaisir qui ne venait que de moi. C'était alors pour cela que quand j'étais avec ma copine, je ne comprenais pas pourquoi je ne réagissais plus à certaines de ses stimulations, étant trop habitué au fait que ce ne soit que moi qui me touche. Donc arrêtez de vous masturber, insultez votre "queue" quand vous la voyez et résistez à toute tentation. Si vous avez la volonté, vous pouvez le faire. De plus, stoppez tout porno ou autres sources d'excitation autres que votre copine. Si vous avez l'habitude de ne voir que du porno, il faut arrêter tout de suite; faire l'amour avec sa copine, c'est totalement différent, et 100 fois mieux que la branlette !!!!

Pour ce qui est du ginseng, panax, arginine, zinc, etc. Ne tombez pas dans ce piège. Je ne me suis servi que de Rubozinc 15 mg pendant 1 semaine, je pensais que ça pourrait marcher. Mais encore une fois je pense que c'est comme tout, c'est psychologique, si vous y croyiez vraiment, achetez en (vous pouvez même claquer 300 € de ginseng si vous le voulez, mais faites le à une seule condition, que vous croyiez que ça va vous aider, si vous êtes sceptiques, alors commencez à garder cet argent pour faire des réserves de capotes, vous allez en avoir besoin bientôt 🤪 ).

Encore une chose, j'ai visité le site etmoi.free.fr, j'y ai appris beaucoup de choses intéressantes. Je n'étais pas EJP, mais j'ai eu peur de le devenir pendant ma période d'abstinence. J'ai pallié à cela en contractant tout simplement mon périnée entre 5 à 10 minutes par jour. J'ai trouvé ça très intéressant et plutôt efficace. Le fait que j'ai tenu plus d'une heure pour ma première fois n'y est peut être pas pour rien... Allez y faire un tour quand vous aurez la tentation de vous branler, ça vous fera passer l'envie et vous apprendrez bien des choses. Attention, restez en juste à des contractions diverses du périnée pendant votre entraînement, largement suffisantes tant que vous n'avez pas résolu vos problèmes d'érection. Donc toujours pas de masturbation 😉

Avec la partenaire :

J'ai fait plusieurs choses en parallèle pour guérir. Je me suis donné du temps, je n'ai pas cherché à presser quoi que ce soit, de toute manière, je devais m'assurer d'abord que ma partenaire était stable et prête à me soutenir. Là dessus pas de problème. La première chose à faire est donc de dialoguer avec votre partenaire. C'est certainement primordial, mais sur le long terme, ça a été 50% de la guérison pour moi. Ce qu'il faut faire : ne plus avoir peur de vous avouer vos sentiments en dehors du lit, faire de longs préliminaires, se parler, dire ce qui vous fait plaisir quand vous êtes avec elle, s'abandonner à tous les plaisirs, ne rien vous refuser et lui refuser, apprendre à ne faire qu'un, s'habituer à votre corps et au sien. Parler beaucoup du problème d'érection avec elle, vous assurer que ça ne la dérange pas, videz vous la tête, dites vous que ce n'est pas grave. Mais pensez que vous allez réagir et que vous êtes convaincus que ça va s'arranger, dites-le lui !

Par la suite, si vous devez passer une nuit entière ensemble, mettez vous d'accord sur le fait que vous allez faire tout ce qui est possible et imaginable sauf la pénétration. Entrainez-vous vous-même à mettre un préservatif même si vous croyez que ça ne sert à rien (ce qui est vrai en pratique, mais qui en théorie formate votre cerveau à s'habituer au préservatif : essentiel pour que vous ne paniquiez plus)!

Vous allez alors vous rendre compte que les choses sont simples comme tout, j'y croyais pas non plus, et pourtant, ça l'était. Vous n'aurez pas de problème d'érection, parce que vous serez excité.

Dernière chose ensuite, demandez à votre copine de vous chauffer, même de vous attacher, excitation garantie.

Ce soir là, vous oubliez votre pénis, et vous vous détendez.

Le jour où vous vous sentirez prêt :

Ne vous mettez pas la pression. Dites vous que si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera pour un autre jour. Aucune importance ! Demandez à votre copine de vous chauffer, qu'elle y mette du sien, qu'elle y croit ! Ne passez pas à l'acte directement, faites des préliminaires, etc.

Commencez à vous frotter l'un à l'autre tous les deux comme si vous alliez le faire pour de vrai. Ce moment est très important. C'est la prise de confiance maximale. Si vous sentez prêt, dites vous que tout est cool et comme ça, d'un coup, vous vous impressionnez que ça fonctionne, vous bandez toujours, vous mettez la capote, popaul n'a jamais été aussi heureux, génial ! Ne prenez toujours pas peur, prenez toujours soin d'elle mais n'ayez pas peur de vous introduire, vous vous assumez, vous bandez ! Et là, vous êtes prêt à passer à l'acte, ça rentre! Déjà un va et vient, et votre copine commence déjà à ne plus pouvoir rien faire, vous avez gagné, vous êtes guéri 😛 .

Tout ceci peut paraître simple, mais le problème n'est en fait que psychologique. Pendant votre période d'abstinence, pensez à vous demander qu'elles sont les barrières qui vous empêchent de le faire. Il y en a forcement une. Même si vous avez un doute, creusez plus profond sur l'idée et élucidez vous-même le mystère, ou mieux parlez en avec votre copine.

Voilà, je pense que ça commence à faire, mais je suis vraiment heureux d'y être arrivé, et mieux que je ne l'aurais jamais cru.

J'ai hâte de voir d'autres personnes d'ici quelques temps répondre en disant qu'elles y sont arrivées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai tant bien que mal, sauf si je suis au lit 😎

Amitiés à tous 👋

Vous pouvez tous le faire ! 😍

Germain

Petite contribution pour les personnes souffrant d'anéjaculation (impossibilité d'arriver jusqu'à l'éjaculation) :

ICI un débat très intéressant

ICI des conseils

L'anéjaculation n'est pas un phénomène isolé. Lors des premiers essais concluants de pénétration, après avoir eu une grande période de problèmes d'érection, certains sont temporairement EJP et d'autres n'arrivent plus à éjaculer. Rassurez-vous, il est tout à fait normal de ne pas pouvoir avoir tous les avantages en un coup. Déjà, lorsque vous pourrez pénétrer, vous serez déjà très content. Ce genre de problème complémentaire n'est de toute façon que temporaire.

Des causes annexes :

Parfois, le malaise causant les troubles de l'érection d'ordre psychologique est très profond, bien caché dans votre conscience. Je vais chercher à lister quelques pistes qui pourront vous aider à réfléchir. N'oubliez pas, c'est à 90% dans votre tête, mais vous n'êtes pas fous pour autant 🙂 :

--> N'oubliez jamais que l'amour se fait à deux. Beaucoup de garçons amoureux veulent à tout prix satisfaire leur copine sans chercher à prendre du plaisir. Faire l'amour nécessite de ressentir du plaisir aussi pour le garçon avant l'acte. Alors équilibrez les préliminaires et pas de favoritisme !

--> Souffrez-vous ou avez-vous souffert de problèmes affectifs avec vos parents? Avez-vous été assez souvent consolé par votre mère? Il se peut parfois que vous n'ayez pas complètement démêlé le complexe d'Oedipe pendant votre enfance. N'excluez rien ! Posez-vous correctement la question ne serait-ce que quelques secondes. Certains omettent de faire le parallèle, pourtant essentiel dans la construction correcte de la sexualité à l'âge adulte.

--> Etes-vous vraiment sûr de vouloir faire l'amour avec votre partenaire, si vous êtes jeune ou puceau, vérifiez que ce n'est pas pour se donner bonne conscience que vous le faites, pour faire plaisir à la copine, ou se dire que comme ça sera fait? Vers les 15 ans, certains jeunes garçons croient qu'il est nécessaire d'avoir à tout pris un rapport sexuel. Or quand ils se retrouvent devant le corps de leur copine, l'excitation est bien là, mais le fait de ne pas être totalement impliqué dans l'acte ou de douter de leur maturité sexuelle peut faire perdre l'érection.

Des solutions annexes :

Si vous et votre partenaire ne pouvez résoudre le problème à deux, ils existent des interlocuteurs particuliers pour vous 🙏

--> Le sexologue, un professionnel que l'on vous conseillera souvent. A choisir avec soin, certains ne valent pas le coup d'être rencontrés.

--> Un acuponcteur, encore un pro selon moi et d'autres témoignages, capable de vous libérer l'esprit et le corps de certains maux. A vous de juger si oui ou non il pourra vous aider.

--> Un parent, parfois, ça peut aider, tout comme son meilleur ami s'il a déjà une copine avec qui il est ou non épanoui, un interlocuteur de confiance.

--> Le forum, n'hésitez pas à en parler. Je vous passe tous les bienfaits que celui-ci procure sur vote confiance. Ce sentir moins seul c'est essentiel.

--> Le Yoga, encore une technique qui vous permettra de ne pas paniquer et maîtriser les émotions qui vous empêchent de passer à l'acte.

--> Moins médical, mais parfois plus efficace, les 3 verres de Punch avant de passer à l'acte. A bonne dose, cela peut parfois permettre de se lâcher. Attention par contre à ne pas devenir dépendant à ce besoin. Je ne parle pas de l'alcool en lui-même ni de la présence obligatoire d'alcool dans le sang pour pouvoir le faire. Vous conditionneriez alors votre cerveau et tricheriez avec lui : retour à la cause départ.

--> Les plantes ou phytothérapie. Ginseng, panax, gingembre, zinc, cuivre, arginine... Les tisanes, infusions et autres poudres de Perlimpinpin. A chacun de voir, certains les recommandent. Si vous vous sentez mieux avec n'hésitez pas. Mais c'est comme l'homéopathie, c'est l'équivalent d'un placébo chez certains...

--> Viagra, Kamagra, Cialis, etc. Je vous laisse vous documenter à ce sujet. A prendre avec un avis médical de préférence. Sachez que si vous êtes jeunes, il vaut mieux attendre un peu avant d'en arriver là. Mais ça peut aussi bien sûr aider à prendre confiance en soi.

--> Il faut oublier le problème de l’érection et donner du plaisir et un orgasme à sa partenaire sans pénétration uniquement avec les dits préliminaires, le plaisir avant tout peu importe les moyens d’y parvenir. (Sergio06)

--> Et c’est à la vue du(des) premier(s) plaisir(s) de sa partenaire comblée que l’érection naturelle se fait sans aucun stress à un point tel qu’on aura du mal à l’éviter et à la contenir. Le fait de donner du plaisir sans pénétration donnera un sentiment de maitrise de la situation qui «rebooste l’instinct du male» (Sergio06)

--> En ce qui concerne les dits préliminaires il ne faut se priver de rien «toys» inclus, tout dépend du niveau d’intimité et des envies de la partenaire. (Sergio06)

-->Il faut des capotes à la bonne taille et la mettre bien doucement, ne pas l'étirer a fond et se la lacher d'un coup sur la verge. J'ai eu ces problemes, mais sans capote ça va toujours a peu pres. (ni_co)

-->Oubliez les antidépresseurs, ça fait bander mou. (ni_co)

-->"J'ai fait l'amour 3 fois en ejaculant seulment 1 fois ça faisait une ou deux semaine que je n'avais pas ejaculer

je dois avouer que maintenant apres aret de al masturbation j'ai de plus envie les erections reviennent de mieux en mieux je commence a pouvoir

penetrer en ayant des erections correct .

j'ai repris le ginseng et puis la je prevois de rien faire avec ma copine pendant 15 jours (je la voix que le week end et le week end qui arrive regle lol)

Le meilleur remede pour lutter contre notre probleme c'est de prendre conscience que ça arrive a tout le monde. Ensuite que l'on est plusieurs dans le meme cas

il faut en prendre conscience pour pouvoir se "rassurer et ne pas se dire que l'on est pas normal...arreter la masturbation (pour refaire renaitre l'envie et recondiscioner notre cerveau)...avoir une hygiene de vie meilleure (+ de sport) prendre du ginseng eventuellement ^^ ( ça m'a trop aidé) et puis au pire consulter un urologue et/ou un psy c'est ce que j'ai fait et je suis sur la voie de la guerison en un week end mon machin ne m'a pas laché une seul fois" (Windson)