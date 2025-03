≥ Vind massage bed in Massageproducten op Marktplaats (2025)

Convertible massage bed€170,00detailsHereby i offer my massage bed for sale. Barely used, state is like a new product. Selling due to switching bussines. Posting the pZo goed als nieuw Ophalen €170,002 feb 25 Ophalen Zo goed als nieuw Massagetafel Hereby i offer my massage bed for sale. Barely used, state is like a new product. Selling due to switching bussines. Posting the product is not possible due to size and weight, only pickup in rotterdam.

Attila DudlaRotterdam 2 feb 25