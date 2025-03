Vitamine gegen Haarausfall: Die 9 besten Produkte (2025)

Ob glanzloses, zu dünnes Haar oder Haarausfall: Diese Vitamine gegen Haarausfall können bei jedem Problem helfen

Eisenmangel und Vitamin-D-Mangel, fehlendes Vitamin B und Aminosäuren (Protein) gehören zu den häufigsten Ursachen von Haarausfall und Haarverlust. Etwaige Nährstoffmängel können durch eine ausgewogene Ernährung mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen sowie durch Nahrungsergänzungsmittel nachhaltig harmonisiert werden.

Entsprechend stecken die besten Vitamine gegen Haarausfall in Multivitaminpräparaten mit Vitamin D, Zink und dazu Eisen. Sie erhöhen zügig die Nährstoffversorgung und regenerieren die Haargesundheit. Sie unterstützen das Haarwachstum und beugen übermäßigem Haarausfall vor. Lisa Caddy, Trichologin bei Philip Kingsley. "Eine Erhöhung dieser Werte bedeutet, dass mehr davon zur Verfügung stehen, was dem Nachwachsen des Haares zugutekommt, da die Wachstumsphase optimiert wird." Ausnahme: Auf genetisch bedingten Haarausfall, Alopecia kann wenig Einfluss genommen werden. Jedoch bei diffusem Haarausfall und kreisrunden Haarausfall darf von äußeren und organischen Ursachen ausgegangen werden. Wer unsicher ist, sollte ärztlichen Rat einholen.

Die besten Vitamine gegen Haarausfall im Überblick

Biotin-Tabletten schnelleres Wachstum: My Vitamins "Biotin"

Myvitamins Tabletten "Biotin" 8€ Myvitamins

Warum wir sie lieben : Myvitamins Biotin liefert reichlich Vitamin B7 – auch bekannt als Biotin, das hilft, den Zustand von Haaren, Haut und Nägeln zu erhalten. Biotin kommt in geringen Mengen in Eiern, Lachs und Blattgemüse vor. Es beeinflusst neben der Haarqualität außerdem unser Energieniveau sowie unsere kognitive Gesundheit durch die Unterstützung psychologischer Funktionen im Gehirn.

Anwendung: 1 Tablette pro Tag

1 Tablette pro Tag Wirkstoffe: Biotin, Vitamins B7

Biotin-Gummies Wachstum + Vitamine: "Ah-mazing" Hair Vitamin

Bears with Benefits, Nahrungsergänzung "Ah-mazing Hair Vitamin" 26€ Bears With Benefits

Warum wir sie lieben : In den Ah-Mazing Gummies "Hair Vitamin Biotin" steckt neben Biotin Zink – ein Spurenelement, das in vielen Bereichen des Körpers vorkommt und auch in Haut, Haar, Nägeln. In Kombination mit Biotin ergibt sich ein Power-Duo eines Wirkstoffkomplexes.

Anwendung : 1 Gummie pro Tag

: 1 Gummie pro Tag Wirkstoffe: Vitamin C, E und B6 sowie Jod, Folsäure und Zink. Zuckerfrei

Haar-Vitamine dickeres Haar: The Nue.Co

Warum wir sie lieben : "Die Zellen, aus denen die Haarzwiebel besteht, also der Teil des Haarfollikels, der Haare produziert, haben eine hohe Umsatzrate. Stetig wachsen neue Zellen und ersetzen alte Zellen in rasantem Tempo", sagt Jules Miller, Gründer von The Nue Co. Zur Unterstützung des Prozesses bietet The Nue.Co "Growth Phase" mit Vitaminen, Jod, Folsäure und Zink gegen Haarausfall.

Anwendung : 3 Kapseln täglich am Morgen, zur Mahlzeit

: 3 Kapseln täglich am Morgen, zur Mahlzeit Wirkstoffe: Vitamin C, E und B6 sowie Jod, Folsäure und Zink. Zuckerfrei

Mit Kollagen: Wellbel Hormonhaushalt

Warum wir sie lieben : Die Wellbel-Kapseln dienen einer gesteigerten Kollagenbildung. Mit dem Effekt von dickerem und kraftvollerem Haar sowie Nägeln und mehr Gleichgewicht im Hormonhaushalt. Dafür sorgen Vitamine, Mineralstoffe und Phytonährstoffe im Zusammenspiel, die die Gesundheit von innen heraus fördern.

Anwendung : Einmal täglich 3 Kapseln, mit den Mahlzeiten oder dazwischen einnehmen

: Einmal täglich 3 Kapseln, mit den Mahlzeiten oder dazwischen einnehmen Wirkstoffe: Vitamin A, Vitamin D, Folat, Vitamin B12, Biotin, Selen

Stressbedingter Haarausfall: Ogaenics "Beauty Base" Bio Skin Hair Nails Komplex

Warum wir sie lieben : Eine All-In-One-Lösung sind die "Beauty Base Skin Hair Nails"-Kapseln von Ogaenics. Das Produkt der Hamburger Supplement-Brand verwöhnt den Organismus rundum – und damit Haut, Haare und Nägel mit essenziellen Nährstoffen. Gerade in stressigen Alltagsphasen eine gute Grundlage von innen.

Anwendung : Eine Kapsel morgens oder mittags, zu einer Mahlzeit einnehmen

: Eine Kapsel morgens oder mittags, zu einer Mahlzeit einnehmen Wirkstoffe: Vitamin C, Bio-Bambus-Silizium, Brennessel-Extrakt

Eisenmangel: Natural Elements "Eisen + Vitamin C"

Natural Elements, Nahrungsergänzung "Eisen + Vitamin C" 22€ Amazon

Warum wir sie lieben : Vitamin C und Eisen tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. In Kombination sind sie besonders zielführend, denn: Vitamin C erhöht die Eisenaufnahme im Körper. Die Tabletten haben einen leichten Kokosgeschmack – als natürlicher Wirkstoff zur Formung der Pastillen.

Anwendung: Täglich 1 Tablette

Täglich 1 Tablette Wirkstoffe: Acerola-Vitamin-C, Kokosextrakt, Akazienfaser. Vegan

Mit Folsäure, Kollagen und mehr – Pure "Haut-Haare-Nägel" aus der Apotheke

Warum wir sie lieben : Zu Bestseller in Apotheken gehören die Nahrungsergänzungsmittel von Pure. Entsprechend beliebt ist das "Haut-Haare-Nägel"-Produkt, das frei von gängigen Allergenen, unnötigen Zusatzstoffen und künstlichen Zutaten ist und den Körper mit u.a. Kollagen, Biotin und Vitamin C gegen Haarausfall stärkt.

Anwendung: 2x1 Kapsel pro Tag zu einer Mahlzeit

2x1 Kapsel pro Tag zu einer Mahlzeit Wirkstoffe: Vitamin C, Niacin, Folat, Biotin, Zink, Kupfer, Mangan, Kollagen

Bei Haarausfall reifes Haar – Phyto "Phytophanere"

Warum wir sie lieben : Dieses Nahrungsergänzungsmittel wurde entwickelt, um auf natürliche Weise gegen Haarausfall und dünner werdendes Haar vorzugehen. Es enthält eine einzigartige Kombination aus Vitaminen, Mineralien, natürlichen Ölen und Pflanzenextrakten, um die Qualität und das Wachstum Ihrer Haare und Nägel zu verbessern. TIPP: Es ist ratsam, 2 Kuren von 3 Monaten pro Jahr zu machen: eine im Herbst und eine im Frühjahr.

Anwendung: 2 Kapseln, vorzugsweise am Morgen mit einer Mahlzeit.

2 Kapseln, vorzugsweise am Morgen mit einer Mahlzeit. Inhaltsstoffe: Zink, Vitamin B6, Biotin, bovine Gelatine

Haarwiederherstellung – Viviscal "Maximum Strength Hair Growth

Viviscal Supplement "Maximum Strenght Hair Growth" 84€ Amazon

Warum wir sie lieben : Viviscal Haarwuchsmittel sind bekannt für ihre wirksame Mischung aus Mineralien, Vitaminen und Nährstoffen, die das Haarwachstum fördern sollen. Inhaltsstoffe wie Biotin, Eisen, Zink, Vitamin C und ein mariner Proteinkomplex, die in Viviscal enthalten sind, sollen vor Haarausfall schützen. Darüber hinaus wurden klinische Studien durchgeführt, um die Behauptungen über dickeres, volleres Haar zu untermauern.

Anwendung: Nehmen Sie zwei Tabletten täglich

Nehmen Sie zwei Tabletten täglich Inhaltsstoffe: Zink, Vitamin C, Eisen und Niacin

Welche sind die besten Vitamine für dickeres Haar?

Wenn es um die Dicke der Haare geht, darf die Macht von Proteinen nicht unterschätzt werden. Haare bestehen größtenteils aus Proteinen, und um eine gute Haarqualität zu gewährleisten, ist es wichtig, den Proteingehalt hochzuhalten, insbesondere den von Keratin. Ein Mangel an Keratin kann zu einer Verschlechterung des Haarschafts führen, wodurch das Haar anfällig für Trockenheit und Bruch wird. Eine weitere Möglichkeit, die Dicke der Haare zu fördern, ist die Versorgung des Haarfollikels mit Nährstoffen, Zink und Vitamin B12. "Die Zellen, aus denen die Haarwurzel besteht – d.h. der Teil des Haarfollikels, der das Haar produziert –, haben eine hohe Fluktuationsrate, d.h., neue Zellen wachsen und ersetzen alte Zellen in schnellem Tempo", sagt Jules Miller, Gründer von The Nue Co. Hier ist Kollagen von Vorteil. Es kann helfen, die Wurzel des Haarfollikels im Gewebe zu verankern und die Elastizität der Kopfhaut zu fördern, sodass brüchiges Haar und Haarausfall seltener vorkommen und das Haar weiter wachsen kann.

Was stoppt Haarausfall?

Neben einem ausgewogenen Nährstoffhaushalt stoppt eine Stress-Reduzierung den Haarausfall: So gibt es Adaptogene wie den Reishi-Pilz und die Eleuthero-Wurzel, die den Cortisolspiegel, den der Körper bei Stress erzeugt, senken und regulieren sollen. "Emotionaler Stress kann die Haarfollikel in eine Ruhephase (Telogenphase) versetzen, sodass sie keine neuen Haarsträhnen mehr produzieren, was zu Haarausfall führen kann", erklärt Miller Stress als Auslöser für Haarausfal. Diese Art des gesteigerten Haarausfalls ist allgemein als Telogen-Effluvium bekannt. Sie sollten dann mehr Antioxidantien zu sich nehmen – also Vitamin C, Vitamin E, B-Vitamine, Vitamin B3 (Niacin), B1, B2, sowie Spurenelemente (Jod, Selen) und Vitamin B6, die zur Regulierung des hormonellen Ungleichgewichts beitragen, das ebenfalls eine Rolle bei Haarausfall spielen kann. Außerdem: Omega-6-Fettsäuren, insbesondere Alpha-Linolensäure, sind für die Gesundheit von Haut und Haar außerdem unerlässlich. Sie helfen, die Barrierefunktion der Kopfhaut aufrechtzuerhalten, sie mit Feuchtigkeit zu versorgen und Entzündungen zu reduzieren. Eine gesunde Kopfhautumgebung ist entscheidend für kräftiges Haarwachstum. Achten Sie zudem auf die Ernährung: viel Hülsenfrüchte, Milchprodukte (Kalzium ist für das Haarwachstum unerlässlich, da es zwei Proteinquellen enthält) sowie Kürbiskerne (Vitamin A, C, und E).

Was einnehmen bei starkem Haarausfall?

Wenn es um Vitamine zur Förderung von Haarwachstum geht, dreht sich alles um Biotin. Denn: Der Körper ist auf Biotin oder Vitamin B7 angewiesen, um Keratin, das wichtigste Protein im Haar, herzustellen. Ein weiterer wichtiger Inhaltsstoff ist Eisen. Es ist zwar nicht möglich, den natürlichen Haarwuchs zu beschleunigen, aber Eisen kann zur Aufrechterhaltung eines normalen Haarzyklus beitragen. Um die Aufnahme von Eisen in unser Verdauungssystem zu erleichtern, ist die Erhöhung der Versorgung mit Vitamin C empfehlenswert sowie Folsäure und Zink. UND: Die Haarfollikel ist entscheidend für die Qualität unserer Haare, ebenso ist es aber auch unsere Kopfhaut. "Die Kopfhaut beherbergt eine komplexe und empfindliche Menge an Mikroben, die das Mikrobiom der Kopfhaut bilden", sagt Miller gegenüber VOGUE UK. "Wenn es gesund und vielfältig ist, kann es wie ein Schutzschild wirken; wenn es jedoch aus dem Gleichgewicht gerät, wird sein Schutz gegen Umweltstressoren wie Umweltverschmutzung geschwächt, was zu Haarausfall und Kopfhautreizungen führen kann." Schützen Sie also Ihre Haarstruktur, indem Sie das Mikrobiom schützen. Präbiotika sind für die Unterstützung eines gesunden Mikrobioms sowohl im Darm als auch auf der Haut- oder Kopfhautoberfläche unerlässlich. Ist der Darm außer Balance, nimmt er nicht ausreichend Nährstoffe und Vitamine auf – was zu Haarausfall führen kann.

Ergänzend zu Haarvitaminen – äußere Stärkung der Kopfhaut

Für gesundes Haar bzw. für ein gesundes Haarwachstum ist die Qualität der Haarwurzeln entscheidend. Um die Haarfollikeln zu stärken, kann neben der Ernährung eine entsprechende Haarpflege, Shampoos, Haartrockner sowie Massagen die Durchblutung der Kopfhaut und deren Regenerierung fördern.

