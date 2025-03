voici comment faire pour que votre partenaire n’oublie pas cette nuit de sitôt. – Vulgaris-medical (2025)

Le clitoris est par définition l’organe destiné au plaisir féminin. Il est très sensible, et peut vous emmener loin en termes de sensations. Toutefois, vous devez d’abord apprendre à l’apprivoiser.

Contrairement aux idées reçues, le clitoris n’est pas un « bouton à orgasme » sur lequel il suffit de presser. Mais alors, comment le stimuler grâce à ses dix doigts ? On vous donne tous les conseils afin de vous aider à manipuler votre organe du plaisir avec douceur.

On commence par l’anatomie du clitoris

Tout d’abord, avant de parler d’orgasme clitoridien, on doit comprendre l’anatomie de cet organe. Une grande partie du clitoris se trouve à l’intérieur du corps. Il s’étend sur une dizaine de centimètres et ses bulbes chevauchent le vagin. Ce point précis où le vagin entre en contact avec le clitoris s’appelle le point G. Oui, c’est la fameuse zone si difficile à trouver pour certains.

Quand on stimule le clitoris, il est possible de le faire de l’intérieur ou de l’extérieur (voire les deux en même temps). Vu que cet organe a un gland très sensible, il ne faut pas le caresser avec les doigts secs. La solution la plus simple est d’humidifier avec de la salive avant de se donner du plaisir. Cela reste vrai en cas de rapport sexuel, n’y allez pas d’un coup sec.

Les différents types d’orgasmes

On dit que les femmes ont deux sortes d’orgasmes : l’orgasme clitoridien et l’orgasme vaginal. Pourtant, ces deux notions ont tendance à se mélanger. En effet, d’un côté le clitoris entoure le vagin de ses ramifications internes. Et d’un autre côté, quand le vagin est stimulé par la pénétration, le clitoris l’est aussi.

Généralement, c’est le clitoris qui est stimulé lors d’un orgasme vaginal. En revanche, cela ne veut pas dire qu’on n’a pas de plaisir en stimulant uniquement le vagin. Cette zone de corps dispose de nombreuses zones érogènes, et ses parois sont très sensibles aux mouvements du pénis.

En résumé, il n’est pas possible d’avoir un orgasme en stimulant seulement le clitoris. Aussi, une double stimulation procurera plus de sensations. Sinon, on peut arrêter de classer les femmes entre clitoridienne et vaginales.

Commencez doucement

Celles qui ont l’habitude savent qu’il faut un minimum de douceur pour jouer avec le clitoris. En effet, les caresses trop directes risquent de vous irriter. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle les préliminaires sont importants. Idéalement, l’excitation doit monter lentement. Vous pouvez aussi vous aider d’un lubrifiant qui va rendre le plaisir plus intéressant.

Quand on parle de stimulation du clitoris, chaque femme à ses préférences. Certaines aiment les caresses avec un doigt, d’autres avec deux, et d’autres avec cinq doigts collés entre eux. Ainsi, si cette pratique est nouvelle pour vous, n’hésitez pas à tenter plusieurs approches. C’est en explorant qu’on découvre ce qu’on aime, et ce qu’on n’aime pas.

Si vous cherchez le meilleur moyen d’avoir un orgasme solitaire, touchez-vous dans le sens des aiguilles d’une montre. Cette technique est plébiscitée par de nombreuses femmes. En pratique, vous devez faire des petits cercles autour de la zone avec votre doigt.

Se caresser sans les doigts

Oui, il est possible de se caresser le clitoris sans les doigts. Vous pouvez par exemple demander à monsieur (ou madame) d’utiliser la langue. La langue à l’avantage d’être humide, mais il faut aimer le cunnilingus. Dans le cas où cette pratique ne vous parle pas, vous pouvez toujours trouver des sextoys clitoridiens.

Il est possible de prendre du plaisir seul ou à deux. À deux, guidez votre compagnon ou votre compagne avec la voix ou des gestes. Effectivement, il/elle ne peut pas deviner ce que vous aimez. Quelle que soit la méthode, n’oubliez pas de commencer doucement. Une fois l’excitation est à son comble, on peut accentuer la pression. On appuie, on relâche, on teste… le but est d’apprendre à connaître son corps.

Les meilleures positions pour avoir un orgasme clitoridien

Le but de la stimulation du clitoris est bien entendu d’atteindre l’orgasme clitoridien. Le meilleur moyen d’y arriver est à travers un pénis (ou un jouet). Ainsi, certaines positions sont à privilégier pour jouir lors d’un rapport sexuel. Parmi ces positions, il y a par exemple celle du lotus qui consiste à s’asseoir en tailleur face à face. Les jambes des deux partenaires doivent se croiser l’un autour de l’autre.

La position du lotus permet à votre partenaire d’avoir un accès direct à votre clitoris, en variant les va-et-vient. Les positions allongées sur le ventre sont aussi très prisées. Elles permettent de toucher la zone de plaisir grâce au frottement direct du pubis. Enfin, vous pouvez opter pour des positions « inversées », comma la levrette à genou ou sa variante debout.

Les adeptes de plaisirs solitaires peuvent aussi varier les plaisirs : se bander les yeux, le faire dans un endroit insolite… La seule limite étant celle de l’imagination.