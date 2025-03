voordelen en nadelen voor het lichaam, indicaties en instructies voor gebruik (2025)

Inhoud 1 Wat is lecithine

2 De samenstelling en nuttige eigenschappen van lecithine

3 Waarom is lecithine nuttig? 3.1 Voor dames 3.2 Voor mannen 3.3 Voor kinderen

4 Toepassing van lecithine 4.1 In de geneeskunde 4.2 In eten 4.3 In cosmetologie 4.4 Bij bodybuilding

5 Indicaties voor het gebruik van lecithine

6 Welke voedingsmiddelen bevatten lecithine

7 Regels voor het nemen en doseren van medicijnen met lecithine

8 Kenmerken van het gebruik van lecithine 8.1 Tijdens de zwangerschap 8.2 Bij het geven van borstvoeding 8.3 Voor kinderen 8.4 Afslanken 8.5 Bij diabetes, cholecystitis, pancreatitis en gastritis

9 Schade van lecithine en bijwerkingen

10 Contra-indicaties voor het gebruik van lecithine

11 Hoe een medicijn met lecithine te kiezen

12 Lecithine-analogen

13 Gevolgtrekking

14 Beoordelingen

De voordelen en nadelen van lecithine zijn van belang voor veel mensen, aangezien dit additief wordt gebruikt in de geneeskunde, de voedingsindustrie en in de sport. Om de eigenschappen van een stof correct te beoordelen, moet u de kenmerken ervan begrijpen.

Wat is lecithine

Lecithine wordt een esterverbinding genoemd, een vetachtige substantie van organische oorsprong. Lecithine bestaat uit glycolipiden, fosfolipiden en triglyceriden. De stof is aanwezig in voeding, maar wordt ook in de apotheek verkocht als voedingssupplement, aangezien het moeilijk kan zijn om de benodigde hoeveelheid uit de voeding te halen. Oorspronkelijk afgeleid van eigeel, wordt moderne lecithine voornamelijk geproduceerd uit sojaolie, geraffineerd en gehydrateerd, of uit zonnebloempitten.

Uiterlijk ziet de stof eruit als kleine gele deeltjes met een wasachtige structuur, die in de meeste vloeistoffen goed oplosbaar zijn.

De samenstelling en nuttige eigenschappen van lecithine

De stof in de vorm van biologisch actieve toevoegingen bevat:

koolhydraten;

vrije vetzuren, sterolen en styrenen;

esters;

tocoferol;

fosfolipiden;

biologische pigmenten.

Wanneer een nuttig medicijn met voedsel het lichaam binnenkomt, treden een aantal chemische reacties op, waardoor de volgende stoffen worden gesynthetiseerd:

choline en glycerine;

fosforzuur;

palmitinezuur, stearinezuur, arachidonzuur en oliezuur.

De voordelen en nadelen van lecithine voor het menselijk lichaam zijn erg breed. De eigenschappen van de stof zijn nodig voor de volledige werking van het zenuwstelsel, ze spelen een belangrijke rol bij het functioneren van de lever, aangezien dit orgaan voor 50% uit lecithine bestaat. De stof is een antioxidant en is van groot belang voor het proces van celvernieuwing, neemt deel aan het transport van vitamines en mineralen door het hele lichaam en draagt ​​bij aan de normale werking van de hersenen.

Het ontbreken van een bruikbare stof is zeer schadelijk en vormt een reëel gevaar. Bij een tekort ontwikkelen zich chronische ziekten van de maag, darmen en lever, mentale activiteit, geheugen en zelfs coördinatie van bewegingen. De eigenschappen van lecithine zijn vooral belangrijk voor kinderen - het moet in voldoende hoeveelheden in het lichaam van baby's aanwezig zijn.

Waarom is lecithine nuttig?

De voordelen en nadelen van sojalecithine strekken zich uit tot bijna alle systemen van het menselijk lichaam. Onder de belangrijkste eigenschappen van de stof kunnen echter de volgende worden onderscheiden:

positief effect op de lever en herstel van zijn functies, versnelling van de omzetting van vetten;

gunstige effecten op het vasculaire systeem, vermindering van schadelijk cholesterol, vermindering van het risico op atherosclerose;

verbetering van het werk van het hartsysteem, lecithine versterkt de spieren van het hart en voorkomt dat ze verzwakken;

preventie van diabetes, het gebruik van lecithine stimuleert de activiteit van de alvleesklier en de aanmaak van insuline.

Ook hebben de geneeskrachtige eigenschappen van de stof een goed effect op de conditie van de huid. Lecithine komt het haar ten goede, de lokken worden sterk, handelbaar en glanzen.

Voor dames

Het bijzondere voordeel van lecithine voor vrouwen is het gunstige effect van de stof op het zenuwstelsel. De eigenschappen van het medicijn helpen de slaap te reguleren, stressniveaus te verminderen en te beschermen tegen depressie.

Ook wordt de stof gebruikt bij de behandeling van gynaecologische aandoeningen. Een voldoende hoeveelheid lecithine in het lichaam is uitermate belangrijk voor vleesbomen, endometriose, mastopathie en oncologie. De combinatie van een heilzame stof met medicijnen stelt u in staat de menstruatiecyclus aan te passen en uw welzijn tijdens de menopauze te verbeteren.

Voor mannen

De eigenschappen van het medicijn zijn ook van groot belang voor mannen. Allereerst beschermt het biologische additief de vertegenwoordigers van het sterkere geslacht tegen de ontwikkeling van atherosclerose, tegen het optreden van beroertes en hartaanvallen. Ook heeft de stof een positief effect op seksuele functies, helpt het een afname van de potentie te voorkomen.

Vooral de voordelen van zonnebloemlecithine worden gewaardeerd. In tegenstelling tot een sojasupplement bevat deze stof geen fyto-oestrogenen die schadelijk zijn voor de gezondheid van mannen.

Voor kinderen

De voor- en nadelen van lecithine voor kinderen zijn dat de eigenschappen van de stof een goed effect hebben op het zenuwstelsel, het geheugen en de immuniteit van het kind. Voor een gezonde ontwikkeling is het medicijn in babyvoeding erg belangrijk, het helpt zich gemakkelijk aan te passen aan alledaagse stress, vergemakkelijkt het onderwijsproces en beschermt tegen seizoensgebonden verkoudheden.

Lecithine kan aan kinderen worden gegeven in de vorm van voedingssupplementen. Het is echter beter als het kind het grootste deel van de stof uit voedsel krijgt - plantaardige bronnen zijn goed verteerbaar.

Aandacht! Alleen een kinderarts mag een beslissing nemen over het gebruik van een tabletmedicijn door een kind, soms is een nuttige stof schadelijk voor het lichaam.

Toepassing van lecithine

Het gebruik van voedingssupplementen lecithine wordt op veel gebieden gebruikt. Het additief wordt in een of andere vorm gebruikt om aandoeningen te behandelen en in de voedingsindustrie wordt de stof aangetroffen in de samenstelling van cosmetische producten en zelfs in sportvoeding.

In de geneeskunde

De belangrijkste medische toepassing van lecithine ligt in het maken van hepatoprotectieve geneesmiddelen. Medicijnen als Essentiale en Esliver Forte bevatten bijvoorbeeld een grote hoeveelheid van de stof, ze zijn ontworpen om levercellen te herstellen en de functies ervan te verbeteren.

Ook worden op basis van de stof medicijnen geproduceerd voor de behandeling van het zenuwstelsel en het verbeteren van de activiteit van de hersenen.

In eten

In de voedingsindustrie worden twee soorten stoffen gebruikt: een emulgator met de E322-code en een stabilisator met de E476-code. De voordelen van sojalecithine-emulgator worden actief gebruikt bij de productie van boter en margarine, melkmengsels en chocolade. De stof komt voor in broodjes, brood, koekjes, cakes en snoep.

Het voordeel van sojalecithine E476 is dat het producten verdikt en een stroperige consistentie geeft. Het wordt vooral vaak gebruikt om chocolade, margarine en mayonaise van te maken.

Over het algemeen is het E476-supplement niet schadelijk voor een gezond lichaam, maar wordt het als minder nuttig beschouwd dan de plantaardige stof E322. Indien mogelijk is het de moeite waard om producten met plantaardige lecithine te kiezen, omdat dit geen negatief effect heeft op het metabolisme en de maag en darmen niet schaadt.

Advies! De stof is vaak te vinden in babyvoeding, en hier is het de plantensoort die de voorkeur verdient.

E322-supplement is het meest acceptabel voor het lichaam van het kind.

In cosmetologie

De gunstige eigenschappen van de stof hebben een gunstig effect op de conditie van de huid en het haar, daarom wordt lecithine gebruikt bij de vervaardiging van cosmetische producten. Op basis daarvan worden hydraterende en regenererende crèmes, maskers voor de droge huid, producten voor de bestrijding van acne en acne gemaakt.

De stof wordt gebruikt bij de productie van emulsies en haarbalsems. Dergelijke producten herstellen de haarstructuur, normaliseren de balans van de vette huid nabij de wortels en beschermen gespleten haarpunten. Als u snel de gezondheid en glans van beschadigd haar wilt herstellen, is het zinvol om aandacht te besteden aan cosmetica met lecithine.

Bij bodybuilding

Gunstige lecithine speelt een belangrijke rol in het proces van vetmetabolisme en bevordert de spiergroei. Daarom wordt het door professionele atleten gebruikt als apart voedingssupplement of als onderdeel van sportvoeding.

De eigenschappen van de stof verhogen het uithoudingsvermogen en helpen om trainingen gemakkelijker te doorstaan, de bloedvaten en het hart te versterken en het hemoglobinegehalte te verhogen. Het nemen van een nuttig supplement beschermt atleten tegen het chronisch vermoeidheidssyndroom en bevordert de ongehinderde opname van alle voedingsstoffen die het lichaam binnenkomen.

Indicaties voor het gebruik van lecithine

Hoewel lecithine essentieel is voor het gezond functioneren van elk lichaam, mag het alleen als supplement worden ingenomen als het geïndiceerd is. Ze worden:

diabetes mellitus en multiple sclerose;

hoge niveaus van slechte cholesterol, leverziekte;

huidziekten - eczeem en dermatitis;

zwaarlijvigheid;

aanleg voor een hartaanval en beroerte;

gastritis en maagzweren;

constante fysieke of mentale stress van intense aard.

Tijdens zwangerschap en borstvoeding moeten supplementen individueel worden voorgeschreven door een arts. In sommige gevallen bieden ze aanzienlijke voordelen, maar in andere gevallen kunnen ze schadelijk zijn.

Welke voedingsmiddelen bevatten lecithine

Omdat lecithine een natuurlijke stof is, wordt het in kleine hoeveelheden in voedsel aangetroffen. Het is te vinden:

in eigeel en viskaviaar;

in soja- en katoenzaadolie;

in vis en vlees, kip of runderlever;

in noten en zaden;

in peulvruchten;

in granen.

Tegelijkertijd moet u begrijpen dat het niet zal werken om een ​​grote dosis van een stof alleen uit voedsel te halen. Dat is de reden waarom wanneer u zich onwel voelt en bepaalde aandoeningen, voedingssupplementen worden voorgeschreven voor gebruik, de concentratie van de nuttige component daarin is veel hoger.

Regels voor het nemen en doseren van medicijnen met lecithine

In apotheken wordt de stof in verschillende toedieningsvormen aangeboden.

In tabletten en gelatinecapsules. Het medicijn wordt twee keer per dag ingenomen, een tablet bevat een enkele dosis van de stof. In korrels. U moet het supplement ook twee keer per dag gebruiken, het volume is 2-3 theelepels korrels per keer. Als oplossing. Het vloeibare preparaat moet driemaal daags aan drankjes worden toegevoegd, elk 1 theelepel. In de vorm van een gel. Zo'n medicijn wordt meestal twee keer per dag aan kinderen gegeven, het is noodzakelijk om 20 g van de stof af te meten.

Ongeacht de vorm van afgifte, moet het medicijn gelijktijdig met voedsel worden ingenomen, omdat de stof verantwoordelijk is voor het snelle transport van vitamines en chemische elementen naar de interne organen. Het verloop van het innemen van het voedingssupplement duurt gemiddeld ongeveer een maand.

Kenmerken van het gebruik van lecithine

In sommige omstandigheden worden de voor- en nadelen van zonnebloemlecithine, zoals de soja-variëteit, als controversieel beschouwd. Voordat u een supplement gaat gebruiken, moet u de voor- en nadelen afwegen.

Tijdens de zwangerschap

Ondanks het feit dat lecithine een natuurlijke stof is en geen giftige en kankerverwekkende eigenschappen heeft, wordt het niet aanbevolen om het in het eerste trimester van de zwangerschap te gebruiken. Op een later tijdstip moet het innemen van het supplement met de arts worden afgesproken, de medicijnen worden als niet volledig begrepen beschouwd, hun effect op het lichaam van de zich ontwikkelende foetus is moeilijk van tevoren te voorspellen.

Toegegeven, dit geldt niet voor situaties waarin de aanstaande moeder om medische redenen medicijnen op basis van een stof nodig heeft. In dergelijke gevallen wegen de voordelen op tegen de mogelijke schade.

Bij het geven van borstvoeding

De instructies voor de medicijnen geven aan dat de stof met voorzichtigheid moet worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. Dit betekent dat het risico op het ontwikkelen van negatieve reacties bij zuigelingen erg laag is en dat de eigenschappen van het supplement gunstig kunnen zijn voor een zogende moeder.

De effectiviteit van de stof blijft echter controversieel en het effect wordt niet volledig begrepen. Daarom is het zonder speciale indicaties voor de duur van borstvoeding beter om medicijnen te weigeren.

Voor kinderen

Het supplement is gunstig voor jonge kinderen, omdat het helpt om het immuunsysteem te versterken, groeiprocessen activeert, de aandacht en concentratie verbetert. Tijdens het geven van borstvoeding krijgt de baby een kleine hoeveelheid van de stof met moedermelk, maar dan neemt de hoeveelheid lecithine af.

Het is mogelijk om de stof als voedingssupplement aan kinderen te geven, op voorwaarde dat er geen speciale contra-indicaties zijn en het kind ouder is dan 1 jaar. Het is het beste om gels of oplosbare capsules met lecithine te kiezen, deze zijn gemakkelijker voor het kind om op te nemen. Wat betreft de volumes, om te voorkomen, is het noodzakelijk om de instructies te volgen en overdosering te voorkomen.

Aandacht! Omdat lecithine een kind kan schaden in aanwezigheid van bepaalde ziekten, moet het gebruik van het medicijn worden overeengekomen met de kinderarts.

Afslanken

Omdat lecithine een gunstig effect heeft op stofwisselingsprocessen en de afbraak van vetten bevordert, is dit voedingssupplement erg handig bij het afvallen. De stof bevordert de energieproductie en een snelle stofwisseling, een goede opname van voedingsstoffen en de afvoer van schadelijke stoffen uit het lichaam. Let op de voordelen van lecithine voor de huid, het maakt de huid strakker en elastischer, vermindert cellulitis en voorkomt het verschijnen van striae.

Bij diabetes, cholecystitis, pancreatitis en gastritis

Als u bepaalde ziekten heeft, moet u heel voorzichtig zijn bij het innemen van medicijnen en voedingssupplementen. Lecithine vereist ook een zorgvuldige studie van de instructies, anders zal het in plaats van voordeel de gezondheid schaden.

Voor diabetici is de stof erg nuttig, het reguleert de suikerspiegel en verbetert de aanmaak van insuline door de alvleesklier. Hoewel lecithine insuline-injecties niet volledig kan vervangen, kan het de behoefte eraan verminderen en de ontwikkeling van ernstige complicaties voorkomen. Bij cholecystitis en pancreatitis moet de stof met de grootste zorg worden gebruikt en alleen tijdens remissie. Het is een feit dat lecithine de afscheiding van gal verbetert, en dit kan leiden tot de beweging van stenen in de galblaas of tot een verergering van een ontsteking van de alvleesklier. De eigenschappen van het product zijn dus behoorlijk nuttig voor de preventie van pancreatitis en cholecystitis. Voor gastritis is lecithine gunstig. De stof bevordert een versnelde weefselgenezing, daarom is het mogelijk om ontstekingen sneller te verlichten wanneer deze wordt ingenomen.

Schade van lecithine en bijwerkingen

Gebrek aan lecithine heeft een negatief effect op het welzijn, maar het teveel is schadelijk. Een overdosis van de stof komt tot uiting in het optreden van misselijkheid, braken, diarree, duizeligheid en migraine.

Het is alleen nodig om nuttige lecithine in te nemen volgens de instructies, dan zullen de eigenschappen ervan geen bijwerkingen veroorzaken.

Contra-indicaties voor het gebruik van lecithine

Er zijn enkele contra-indicaties voor lecithine, maar ze zijn nog steeds beschikbaar. Waaronder:

allergie voor de componenten van het medicijn;

cholecystitis en pancreatitis in de acute fase.

Daarnaast hebben de eigenschappen van sojalecithine invloed op het hormonale systeem. Daarom moet de stof met voorzichtigheid worden gebruikt door mannen, zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven.

Hoe een medicijn met lecithine te kiezen

De nuttige stof in apotheken wordt gepresenteerd in twee hoofdvariëteiten: sojalecithine of zonnebloemlecithine.Beide medicijnen hebben gezondheidsvoordelen, maar zonnebloem wordt als veiliger beschouwd omdat het geen fyto-oestrogenen bevat en geen soja-allergieën veroorzaakt.

Wat betreft de doseringsvorm, de keuze tussen korrels, tabletten, capsules en gels is gebaseerd op uw eigen gemak. Het is alleen belangrijk om aandacht te besteden aan de samenstelling van de preparaten, ze mogen niets anders bevatten dan fosfolipiden en vetzuren.

Lecithine-analogen

Lecithine kan gecontra-indiceerd zijn vanwege allergieën, maar er kunnen vervangingsmiddelen worden gevonden. In het bijzonder zijn ze vergelijkbaar in eigenschappen en werking:

choline, vitamine B4 - het is aanwezig in lecithine en heeft ook een gunstig effect op de lever en de hersenen;

foliumzuur, vitamine B9 - deze stof heeft ook een krachtig effect en biedt speciale voordelen voor het vaat- en zenuwstelsel;

methionine - dit aminozuur helpt de leverfunctie te herstellen, bestrijdt atherosclerose en beschermt het zenuwstelsel.

Gevolgtrekking

De voor- en nadelen van lecithine zijn afhankelijk van de aan- of afwezigheid van verboden op het gebruik ervan en van de juiste dosering. Als u de stof volgens de instructies inneemt en alleen wanneer dat nodig is, zal lecithine de conditie van het lichaam helpen verbeteren.

Beoordelingen

Alexandrova Marina Nikolaevna, 33 jaar oud, Tomsk Ik kocht lecithine voor de kinderen nadat mijn zoon naar school ging om het hem gemakkelijker te maken om aan de nieuwe omstandigheden te wennen. Voor zover ik weet, werkt het nuttige supplement echt, het kind kan de last met succes aan, nervositeit en prikkelbaarheid zijn niet verschenen.

Rodionova Elena Vladimirovna, 29 jaar oud, Orenburg Meerdere keren nam ik lecithine om af te vallen op aanbeveling van een vriend. Ik heb chronische gastritis, dus extra bescherming van de maag is vooral belangrijk in mijn dieet. Het supplement hielp om de periode van gewichtsverlies zonder problemen van het welzijn over te brengen, en het kostte zelfs iets meer kilogrammen dan ik had gehoopt.