Vraag over nog steeds snurken - Forum van de Apneuvereniging (2025)

Als je het nieuwe masker binnenkrijgt ResMed N30, ik zie er veel staan maar allemaal met een andere prijs, ik ben nu toe aan mijn 4de masker, de andere 3 waren fullmaskers, nu heb ik een dreamwear respironics onder de neus, elke dag krijg ik de opmerking "maskerafdichting afstellen", en van die firma's in het ziekenhuis wordt je ook niet veel wijzer, ze zetten een masker op en zeggen is oké, het masker dat ik nu gebruik heeft een opening voor de neus, maar heb de indruk dat het al vervormd is, het blijft moeilijk om het juiste te vinden, mag ik je vragen je bevindingen van je nieuwe masker met eventueel een foto dan eens door te sturen, en of je tevreden bent, ik heb ook wel een verwarmde slang, dank bij voorbaat, joke!

Mijn voorkeur ligt ook bij een neus of neusdoppen masker. Ik heb zojuist het ResMed N30 masker besteld, de P10 welke ik nu gebruik vind ik iets te oncomfortabel na een paar nachten. Ik ben pas net begonnen en moet over 3 weken ook weer terugkomen bij het ziekenhuis. Ze gaan dan kijken of alles goed is ingesteld. Wat ik dus niet denk, aangezien ik snurk. Hopelijk weet ik dan meer.

Met een full face masker adem je sneller door de mond met vaak als gevolg een kurkdroge mond. Ook bestaat er bij een lagere drukinstelling de kans dat er CO2 die in de uitgeademde lucht voorkomt, achter blijft in het masker en dat dit weer wordt ingeademd. Een Full face masker is best wel mogelijk, maar wordt vaak als laatste optie gekozen als ademhalen via de neus, via een neus- of neusdoppen masker niet lukt.

