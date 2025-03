Warhammer : End Times – Vermintide: Actualités, test, avis et vidéos - Gamekult (2025)

On ne va pas se mentir, vous ne lisez Gamekult gratuitement que parce que la publicité paye nos salaires à votre place. Et c'est OK, on aime bien l'argent.

Les dératiseurs en heure seront certainement heureux d'apprendre que le très bon Warhammer Vermintide 2 prendra encore un peu plus d'épaisseur avec Back to Ubersreik, un second pack de missions en DLC.Comme so nom l'indique, ce nouveau contenu proposera à celles et ceux qui gardent End Times - Vermintide...

Si on le débarrasse de ses oripeaux Warhammer qui n'ont de valeur ajoutée que pour les fans - ce que je ne suis pas - Vermintide n'est jamais qu'une copie médiocre de Left 4 Dead. Le vernis jeu de rôle, aussi plaisant soit-il, masque difficilement le fait que le titre de Fatshark en est une repompe sans grande inspiration et surtout bien plus limitée : des modes de jeux bien moins nombreux, l'absence de mods (par contre le DLC payant répond présent) et de bots, conjuguée à l'obligation...

Toutes les infos du jeu Warhammer : End Times – Vermintide, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, de genre action et fps et développé par Fatshark.

