Was ist „Lailat-ul-Qadr“ – „Die Nacht des Schicksals“ ? – Tarbiyyat (2025)

Hadhrat Khalifatul Masih VABA sagte:

„Mit Lailat-ul-Qadr ist jene Nacht gemeint, in der das Schicksal eines Menschen festgelegt wird. In jener Nacht entscheidet sich, wie das kommende Jahr für diesen Menschen verlaufen wird. Inwieweit wird er wachsen und erfolgreich sein. Welche Vorzüge sollen ihm zuteilwerden, welche Verluste erwarten ihn. Alle Entscheidungen, die die Entwicklung eines Menschen betreffen, werden in „Lail“ also im „Dunkeln“ getroffen.“[1. Freitagsansprache vom 25. Juli 2014]

Diesen Wachstum des Menschen beispielhaft mit dem körperlichen Wachstum verknüpfend sagte Hadhrat Musleh Mau’udRA folgendes:

„Der Heilige Qur‘an verdeutlicht, dass die Entwicklung des Menschen in den Nächten erfolgt. Der Bauch der Mutter stellt ebenso eine Aufeinanderfolge von Abschnitten der Dunkelheit dar, die über das Wachstum des Kindes entscheiden. Wenn zu dieser Zeit nicht besondere Fürsorge erfolgt, so wird das Kind schwach bleiben.“ Es wird deutlich, dass so wie die körperliche Entwicklung in Dunkelheit stattfindet, so erfolgt auch der spirituelle Wachstum in den Nächten. Der spirituelle Fortschritt eines Volks wird nur so groß sein, wie die anfänglich erbrachten Opfer dieses Volkes. Der Ausmaß des Fortschritts hängt zusammen mit dessen „Lailat-ul-Qadr“.[2. Freitagsansprache vom 25. Juli 2014]

Hudhure AqdasABA sagte weiter:

„Die „Lailat-ul-Qadr“ hat eine große Bedeutung, jedoch hat das Fasten im Monat Ramadan eine ebenso große Bedeutung. Es stimmt zwar, dass es eine bestimmte Nacht ist, in der die Sünden eines Menschen vergeben werden können, jedoch besteht auch ein Zusammenhang mit den vorangegangenen Taten. Allah sagt, dass das Verhalten an den 30 Tagen im Ramadan eine Voraussetzung darstellt. Diese Voraussetzungen sind die Überprüfung der eigenen Glaubensstärke und des eigenen Geistes, ebenso das Fasten im Ramadan, die Erlangung der Lailat-ul-Qadr sowie die Vergebung der eigenen Sünden. Wenn in den Anfangstagen des Ramadan noch Schwächen vorhanden waren, so sollte versucht werden diese in den letzten Tagen zu beseitigen. Der Heilige Prophet MuhammadSAW hat nicht gesagt, dass derjenige, der die Lailat-ul-Qadr findet, dessen Sünden vergeben würden. Vielmehr sagte erSAW, dass derjenige, der im Monat Ramadan mit festem Glauben sein Fasten einhält und nach der Lailat-ul-Qadr strebt und sein Ego auf die Probe stellt, der kann wahrlich auf Vergebung durch Allah, dem Erhaben, hoffen. Allah vergibt diesen Leuten ihre Sünden. Man erkennt, dass die Erlangung der Segnungen des Ramadan und der Lailat-ul-Qadr an Bedingungen geknüpft ist. Wie ich bereits anfangs erwähnt habe, sind die Anweisungen Allahs und seiner Gesandten an Bedingungen geknüpft. Wenn der Glauben eines Menschen schwach war und er die Rechte seiner Mitmenschen nicht achtete, aber dennoch behauptet die „Lailat-ul-Qadr“ gesehen zu haben, dann hat er diese nur erlangen können, wenn er eine besondere Tiefe in seinen Gebeten findet, welche einen vollständigen Wandel in ihm hervorruft. Ist dies der Fall, so wurde diesem eine besondere Gnade und ein besonderer Segen Allahs zuteil, der sich darin äußert, dass er künftig fest und gewissenhaft die Anweisungen Allahs für immer befolgen wird. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, so ist die Lailat-ul-Qadr, die er gesehen zu haben glaubt, nichts als ein Trugbild seines Egos. Der Heilige ProphetSAW sagte, dass der Glauben vollkommen und das eigene Ego hinterfragt werden muss.“ [3. Freitagsansprache vom 25. Juli 2014]

Der Verheißene MessiasAS sagte diese Aspekte erläuternd:

„Lailat-ul-Qadr ist nicht nur diese eine bestimmte Nacht. Vielmehr drückt sie sich in 3 Formen aus. 1. Jene Nacht, die im Monat Ramadan zu finden ist, 2. Jenes Zeitalter, dass das Zeitalter der Propheten ist und 3. Die Lailat-ul-Qadr von jedem einzelnen Menschen ist jener Zeitpunkt, in der er vollständig Reinheit erlangt.“ [4. Malfūẓāt, Bd. 2, S. 336]

Hudhure AqdasABA sagte weiter:

„Wenn man sich von jedem Schmutz und jeder Unreinheit befreit hat, wenn man feste Glaubensstärke erlangt hat, wenn man sich selbst hinterfragend und sich prüfend von allen Übeln dieser Welt befreit hat, dann hat man jene Lailat-ul-Qadr erlangt, die uns zu Allahs werden lässt und zu jenen macht, die unterwürfig alle Gebote Allahs befolgen, und die höchsten Formen der Anbetung Allahs erreichen lässt. Dies ist es, was Allahs uns gebietet zu erlangen. Wenn wir dieses Niveau erlangen, dann wird jeder Tag und jede Nacht zu den Zeiten werden, in der unsere Gebete erhört werden. Wir, die an den Heiligen ProphetenSAW glauben, sollten in uns einen vollkommenen Wandel in unserem Handeln hervorrufend jenes Niveau erreichen, in dem jede unserer Taten und jedes unserer Worte, allein der Erlangung Allahs Zufriedenheit dient. Mögen wir zu jenen werden, die sich fortwährend prüfen und mögen die Segnungen des Ramadan auf ewig in uns erhalten bleiben.“ [5. Freitagsansprache vom 25. Juli 2014]

Möge Allah, der Erhabene, uns ermöglichen die Lailat-ul-Qadr zu erlangen, welche hinsichtlich der Erhörung der Gebete eine besondere Nacht ist, die in den letzten Tagen des Ramadan zu finden ist und über die der Heilige Prophetsaw sagte:

„Möge die Erlangung dieser Nacht uns zur Vollbringung guter Taten und auf die Wege der Gottesfurcht führen und uns stärken darin. Mögen all unsere vergangenen Verfehlungen vergeben werden und möge Allah, der Erhabene, uns die Stärke und Kraft geben auch künftig gegen jede Versuchung zur Sünde geschützt zu bleiben. Amin.“[6. Freitagsansprache vom 25. Juli 2014]

Referenzen: