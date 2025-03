Was ist Streaming und wie funktioniert es? (2025)

Was ist Streaming?

Beim Streaming werden Medien direkt abgespielt, ohne dass du sie erst auf dein Gerät herunterladen musst. Das bedeutet, dass du Videos, Musik oder andere Inhalte direkt vom Server des Anbieters ansehen oder anhören kannst. Die Mediendateien werden also nicht lokal gespeichert, sondern verbleiben auf den Servern des Streamingdienstes, auf die du zugreifen kannst, solange du mit dem Internet verbunden bist und eine aktive Verbindung zu dem Dienst hast.

Beim Streaming werden die Datenpakete in einem kontinuierlichen Strom über ein Netzwerk gesendet und empfangen. So kann die Wiedergabe der Inhalte beginnen, während der Rest der Daten noch unterwegs ist. Sobald dein Computer oder Smartphone die Daten vom Anfang eines Films empfängt, kannst du sofort mit der Wiedergabe beginnen. Streaming bietet Flexibilität: Du brauchst nur eine stabile Internetverbindung, um auf eine große Menge an Inhalten zuzugreifen.

Wie funktioniert Streaming?

Um Inhalte zu streamen, wird eine Video- oder Audiodatei in kleine Datenpakete aufgeteilt. Jedes Paket enthält einen kleinen Teil der kompletten Datei. Diese Pakete werden an den Browser gesendet, wo der Audio- oder Videoplayer den Stream verarbeitet und die Daten als Audio oder Video interpretiert.

Die Datenpakete werden vom Audio- oder Videoplayer in einem Puffer gespeichert. Dieser Vorgang wird als Pufferung bezeichnet. Du kannst die im Puffer gespeicherten Daten ansehen, während der nächste Teil der Datei heruntergeladen wird. Durch dieses Vorladen können die Medien ohne Unterbrechungen abgespielt werden. Zumindest in der Theorie. In der Praxis kann es zu Unterbrechungen kommen, z.B. wenn die Internetverbindung zu langsam ist oder wenn dein Internetanbieter die Bandbreite drosselt.

Arten des Streamings

In unserer technologiegesteuerten Welt kann fast alles online gestreamt werden. Sei es ein neuer Film oder die letzte Folge deiner Lieblingsserie. Dies sind die beliebtesten Streaming-Medien:

Musik und andere Audiodateien

Streaming-Dienste haben die Art und Weise, wie wir Musik hören, verändert. Mit nur einem Klick haben wir Zugriff auf Plattformen, die für uns Musik, Podcasts und Hörbücher streamen, egal wo wir gerade sind.

Videos und Filme

Videostreaming hat seinen Weg in die breite Öffentlichkeit mit Diensten wie Youtube gefunden. Heute ist Videostreaming sehr beliebt. Es gibt viele On-Demand-Plattformen, die mit abobasierten Services neue und alte Filme sowie Serien bereitstellen. Je nach Art des Abos können die Angebote ganz ohne Werbung angesehen werden, was ein klarer Vorteil zum analogen TV ist.

Spiele und Apps

Cloud Gaming oder Game Streaming ist ein Begriff, der alle Gaming-Dienste bezeichnet, die es den Spielern ermöglichen, über eine Livestream-Verbindung auf Videospiele zuzugreifen. So können die Gamer auf Spiele zugreifen, ohne sie auf ihre Geräte herunterladen zu müssen, was Platz und Zeit spart.

Live-Streaming

Beim Live-Streaming werden Video- und Audio-Inhalte in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit über das Internet übertragen. So können Events und Nachrichten online sofort übertragen werden, damit Zuschauer die Ereignisse wie Konzerte, Sport, Videospiele live mitverfolgen können. Häufig können sie dabei in Echtzeit Kommentare und Reaktionen in einen Chat senden.

Vorteile von Streaming

Streaming hat viele Vorteile. Dies sind die wichtigsten davon:

See Also Top 10 Biggest Streaming Services in the World - All Top Everything

Sofortige Wiedergabe: Wenn du mit dem Internet verbunden bist, kannst du Streaming-Inhalte sofort abspielen. Du musst nicht warten, bis dein Lieblingsfilm, -spiel oder deine Lieblings-CD heruntergeladen ist.

Billiger: Du musst keine teuren CDs oder DVDs mehr kaufen. Einige Video-Streaming-Dienste erfordern ein Abonnement, aber die Preise liegen meist nur bei wenigen Euro im Monat.

Platzsparend: Du brauchst keinen Speicherplatz, um große Dateien zu speichern.

Große Auswahl: Noch nie war die Auswahl an Unterhaltungsangeboten so groß - Streaming-Dienste bieten genug Audio- und Videoinhalte, um dich laufend zu unterhalten.

Zugang zu Live-Inhalten: Du kannst ganz einfach Live-Events wie Sport, Konzerte und Shows genießen.

Wie streamt man Inhalte?

Wenn du gerne einen Film, ein Live-Event oder einen Podcast streamen möchtest, kannst du wie folgt vorgehen:

Wähle eine Streaming-Plattform

Je nach Art des Mediums, also Musik, Film, Hörbuch oder Podcast, musst du zunächst die richtige Plattform bieten. Schau dir an, ob die jeweilige Streaming-Plattform deine gewünschten Inhalte bietet. Nicht alle Streaming-Dienste bieten die gleichen Filme oder Musiktitel an. Stelle also sicher, dass dein gewählter Anbieter auch die Titel führt, die dich interessieren.

Nutze ein kompatibles Gerät

Für manche Streaming-Dienste benötigst du die richtige Hardware. Wenn du einen guten, schnellen PC hast, kannst du zum Beispiel in deinem Browser auf die gewählte Streaming-Plattform zugreifen oder die entsprechende App im jeweiligen App-Store deines Geräts herunterladen. Wenn du einen Smart-TV besitzt, kannst du die meisten Apps auch dort im Store finden und sie einfach aktivieren. Es gibt auch Smart-TV-Sticks, die es deinem Gerät ermöglichen zu streamen, diese musst du dann zusätzlich käuflich erwerben und einrichten. Wenn du Gamer bist und eine Konsole hast, kann diese mitunter auch kompatibel für Streaming sein, sodass du dir kein anderes Gerät zulegen musst.

Die „altmodische“ Art, Webinhalte auf deinem Fernseher zu sehen, besteht darin, Laptop und Fernseher mit einem Kabel zu verbinden. HDMI-Kabel können sowohl Audio als auch Video übertragen.

Achte auf eine schnelle Internetgeschwindigkeit

Eine flüssige, unterbrechungsfreie Verbindung ist das A und O beim Streamen, daher sollte deine Internetverbindung eine empfohlene Download-Geschwindigkeiten von 3 Mbit/s für SD-Qualität, 5 Mbit/s für HD-Qualität und 25 Mbit/s für HDR oder 4K-Qualität haben.

Live-Streams benötigen hingegen eine empfohlene Upload-Geschwindigkeiten von 3 Mbit/s für 480p, 6 Mbit/s für 720p und 13 Mbit/s für 1080p. Die tatsächliche benötigte Bandbreite kann je nach Plattform und Qualität des Streams variieren. Welche Verbindung beim Zocken benötigst, erfährst du in unserem Artikel zur Internetgeschwindigkeit beim Gaming.

Was das Streaming verlangsamt und wie man es beschleunigt?

Es kann unterschiedliche Gründe haben, die das Streaming-Erlebnis verlangsamen können. Dazu gehören eine langsame Internetverbindung, die Überlastung des Netzwerks, ein veralteter Router, Hintergrundanwendungen, Browser- oder Serverprobleme. Hier findest du ein paar Möglichkeiten, wie du das Streaming beschleunigen kannst:

Hintergrundanwendungen schließen

Videoqualität verringern

Router und Modem neu starten

Browser bereinigen (Cache und Cookies löschen)

Anzahl anderer Geräte im Netzwerk begrenzen

Kabelgebundene Ethernet-Verbindung statt WLAN verwenden

Näher an den WLAN-Router heranrücken

Firmware des Routers aktualisieren

Internetanbieter kontaktieren, um nach Ausfällen zu suchen oder das Paket zu aktualisieren

VPN (virtuelles privates Netzwerk) verwenden, um mögliche aktivitätsbasierte Bandbreitendrosselungen durch den Internetanbieter zu vermeiden. Außerdem kann die Wahl des VPN-Protokolls entscheidend sein: Wenn du aus TCP oder UDP wählen kannst, wähle UDP, weil es allgemein als schneller gilt.

Ist Streaming legal?

Ja, das Streaming ist in Deutschland legal, wenn du seriöse, abobasierte Dienste oder Mediatheken von öffentlich-rechtlichen Sendern nutzt, um Filme, Musik und Hörbücher zu streamen. Es gibt aber auch Streaming-Plattformen, die von ihren Nutzern ein Abo verlangen, aber NICHT die Rechte an einem Film/Buch/anderen Medien gekauft haben. Informiere dich also immer, bevor du einen Streaming-Dienst nutzt.

Das Streamen von Filmen aus illegalen Quellen ist hingegen rechtswiedrig. Und das illegale Herunterladen von Filmen kann heutzutage mit einer saftigen Geldstrafe geahndet werden.