Was macht OxyGeneo® zu einer Super-Gesichtsbehandlung? (2025)

Zuerst wird eine Schicht aus einem hochwertigen Produkt mit wertvollen Inhaltsstoffen aus den Behandlungsgels auf die gereinigte Haut angetragen. Jedes Produkt zielt jeweils auf ein bestimmtes ästhetisches Ergebnis ab. Entweder NeoRevive ™ oder NeoBright ™. Durch die exklusiven Capsugen®-Tabletten reinigt OxyGeneo® die Haut. Die Capsugen® bestehen aus Natriumbicarbonat, Zitronensäure und Magnesium und schälen die oberste Schicht der Haut, die Barriereschicht, ab, um tote Zellen zu entfernen, die Haut zu glätten, und auf Ernährung mit wertvollen Inhaltsstoffen vozurbereiten. Der OxyGeneo®-Effekt erzeugt CO2-Blasen. Sobald die Capsugen® in Kontakt mit dem Behandlungsgel kommen, beginnen sich Kohlendioxid-Blasen zu bilden, die sanft auf der Hautoberfläche auseinander platzen, wodurch eine physiologische Reaktion, der Bohr-Effekt, entsteht, um sauerstoffreiches Blut in die Haut zu schicken. Dies erhöht den Blutfluss in den betroffenen Kapillaren sowie den Hautstoffwechsel. Die Sauerstoffanreicherung führt zu einer optimalen Absorption mit wertvollen Inhaltsstoffen in der Haut.

