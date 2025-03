Was Sie wissen sollten, bevor Sie ein Nackenpiercing bekommen (2025)

Genau wie Tattoos müssen Piercings nicht immer sichtbar sein. Einige Piercings, wie das Nackenpiercing, sind etwas versteckter platziert; in diesem Fall der Nacken. Diese Arten von Piercings fühlen sich tendenziell etwas intimer an, wenn man bedenkt, dass Ihre Fähigkeit, sie zu sehen, von dem kontrolliert wird, der sie hat. Außerdem sind Nackenpiercings perfekt, wenn Sie jemand sind, der Körpermodifikationen mag, aber nicht viele sichtbare Piercings haben kann. Nackenpiercings sind im Allgemeinen eine großartige Wahl für Piercings – sie sehen cool aus, sind so sichtbar, wie Sie es möchten, und sind im Allgemeinen ein weniger bekanntes Piercing, wodurch sie sich außergewöhnlich einzigartig anfühlen.

Wir haben mit den Piercern Drew Young und Natalia Smith sowie dem Dermatologen Dr. Weston Waxweiler gesprochen, um mehr zu erfahren. Lesen Sie weiter, was sie uns über dieses spezielle Piercing zu erzählen hatten, einschließlich Schmerzen, Nachsorge und mehr.

Was ist ein Nackenpiercing?

Ein Nackenpiercing ist ein Oberflächenpiercing, das im Nacken platziert wird. Es besteht aus zwei eigentlichen Piercingstellen, da der Schmuck in die Haut eingefädelt und wieder herausgezogen wird. Nackenpiercings werden manchmal einfach nur als „Hals“-Piercings bezeichnet, da sie die häufigste Wahl für diesen Bereich sind. Es gibt jedoch eine Reihe anderer Optionen mit dieser Platzierung, daher ist es besser, sie Nackenpiercings zu nennen, um zu unterscheiden, dass Sie über das richtige Piercing sprechen.

Der Prozess, ein Nackenpiercing zu bekommen, ist ziemlich einfach. Zuerst besprechen Sie mit Ihrem Piercer, wo Sie den Schmuck platzieren möchten. Am häufigsten werden Nackenpiercings mit einer Langhantel gestochen, also achte darauf, wie beide Enden an deinem Hals sitzen werden. Sobald Sie die Platzierung ausgewählt haben, wird die Stelle markiert und der Piercer führt eine Nadel in den Öffnungspunkt und aus dem Austrittspunkt heraus. Der Schmuck wird direkt hinter der Nadel durch die Löcher geschoben und unter der Haut platziert. Sie werden wissen, wann der Prozess richtig abgeschlossen ist, weil „die Gewindeenden bündig mit der Hautoberfläche sitzen sollten“, sagt Young.

Schmerz und Heilungszeit

Wie bei jeder Körpermodifikation hängt es wirklich von der individuellen Schmerztoleranz Ihres Körpers und dem Prozess Ihres Piercers ab, wie sehr ein Nackenpiercing weh tut, sagt Young. Allerdings sind Nackenpiercings von allen verfügbaren Piercings definitiv etwas schmerzhafter. „Auf einer Skala von 1 bis 10 liegt der anfängliche stechende Schmerz zwischen einer harten 6 und 8“, sagt Smith.

Da Nackenpiercings nur Oberflächenpiercings sind, benötigen sie keine zusätzliche Heilungszeit oder irgendetwas Einzigartiges. Stattdessen dauert es normalerweise mindestens zwei Monate, bis dein Nackenpiercing verheilt ist – obwohl du bis zu fünf oder sechs Monate für eine vollständige Heilung erwarten kannst. Am besten pflegst du dein neues Piercing so lange, bis es vollständig geheilt aussieht und sich anfühlt, egal wie lange es genau dauert.

Kosten für ein Nackenpiercing

Nackenpiercings kosten in jedem Geschäft, in das Sie gehen, etwas anderes – sogar zwei, die direkt nebeneinander liegen – dank unterschiedlicher Ladenpreise, der Erfahrung Ihres Piercers und der Schwierigkeit des Piercings. Sie können jedoch mit Kosten von etwa 30 bis 50 US-Dollar rechnen.

Sprich mit deinem Piercer, bevor du mit dem Vorgang beginnst, da einige Geschäfte doppelte Gebühren für Piercings erheben: einmal für den Vorgang und einmal für den Schmuck. Die zusätzliche Gebühr könnte zwischen 30 und 80 US-Dollar liegen, in einigen Fällen sogar noch mehr. „Die Preisgestaltung der Schmuckkosten kann je nach Art des Materials, Stils und der Marke der verwendeten Gewindeenden immer noch höher sein“, sagt Young.

Nachbehandlung

Die Pflege deines Nackenpiercings mag etwas schwierig erscheinen, weil es sich im Nacken befindet, daher ist es möglicherweise am besten, Menschen, mit denen du zusammenlebst, um Hilfe zu bitten, falls die Option verfügbar ist. Wenn nicht, kannst du dich immer noch um dein neues Piercing kümmern – vielleicht musst du es nur in einem Spiegel machen.

Unabhängig davon beinhalten die Nachsorgeanweisungen für ein Nackenpiercing das zweimalige Waschen des Bereichs mit einer sterilen Kochsalzlösung pro Tag. Für ein unsichtbares Piercing wie dieses ist es vielleicht am besten, ein Wattestäbchen in die Lösung zu tauchen und damit sanft über die Piercingstelle zu reiben. Andernfalls könntest du schlau werden, indem du dein Piercing direkt in die Kochsalzlösung eintauchst. Versuchen Sie, nur mit Ihrem Piercing flach in einem kleinen, gefüllten Behälter zu liegen, oder Sie könnten sogar versuchen, einen kleinen Behälter gegen Ihren Nacken zu halten, während Sie auf den Boden schauen. Welche Arbeiten auch immer durchgeführt werden können, stellen Sie einfach sicher, dass Ihr Piercing vollständig in die Kochsalzlösung eingetaucht ist.

Seien Sie vorsichtig mit Materialien wie Waschlappen oder Bettlaken; Alles, woran Ihr Nackenpiercing hängen bleiben könnte, könnte eine potenzielle Gefahr darstellen, sowohl in Bezug auf das Zerren des Piercings als auch in Bezug auf das Beherbergen von Bakterien. Vermeide es, das Piercing zu berühren oder daran herumzuzupfen, auch wenn du Ablagerungen siehst. „Lassen Sie Ihr Piercing in Ruhe, es sei denn, Sie reinigen es“, sagt Waxweiler.

Nebenwirkungen eines Nackenpiercings

„[A] Nackenpiercing ist [one] der „risikoreicheren“ Piercings, die man machen kann“, sagt Waxweiler. “Es hat eine höhere Tendenz, schlecht zu vernarben oder sich zu infizieren.”

Narbenbildung: Kleine Narben können um die Piercingstelle herum entstehen, wenn sie während des Heilungsprozesses gereizt oder gezogen wird. Narben können sich auch bilden, wenn Ihr Piercer eine Langhantel verwendet, die zu groß oder zu schwer für Ihre Haut ist.

Keloide: Keloide sind eine schwerwiegendere Form der Hautvernarbung, bei der sich große, schmerzhafte, erhabene Narben um die Einstichstellen herum bilden. Keloide wachsen als übermäßiger Schutz vor dem körperlichen Trauma, das durch ein Piercing verursacht wird, und können in ihrer Intensität von schmerzhaft und problematisch bis hin zu einfach einem unziemlichen Anblick reichen.

Infektion: Infektionen werden verursacht, wenn die richtige Nachsorge nicht befolgt wird und sich Bakterien in deinem neuen Piercing ansammeln. Wenn Sie Symptome wie Rötung, Brennen, Juckreiz, Eiter, starke Schmerzen oder anhaltende Schwellung bemerken, können dies Anzeichen einer Infektion sein. „Eine Infektion kann zu schwerwiegenden Komplikationen wie Narbenbildung, Fieber, Schüttelfrost und sogar Krankenhausaufenthalten führen“, sagt Waxweiler. “Wenn Sie vermuten, dass Ihr Piercing infiziert ist, suchen Sie bitte sofort Ihren Arzt auf, um ein mögliches Antibiotikum zu erhalten.”

Wie man ein Nackenpiercing auswechselt

Da sich Nackenpiercings im Nacken befinden, sind sie nicht am einfachsten selbst zu entfernen. Wenn Sie Ihren Schmuck austauschen möchten, empfehlen sowohl Smith als auch Young daher, zu Ihrem Piercer zurückzukehren, um sicherzustellen, dass es richtig und sicher gemacht wird. Young merkt an, dass Nackenpiercings normalerweise so gemacht werden, dass das Piercing speziell um die Langhantel herum geformt ist, mit der Sie gepierct sind. „Die Oberteile können jedoch auf Wunsch in verschiedene Optionen geändert werden“, sagt er, sodass Sie das Aussehen des sichtbaren Teils des Piercings definitiv ändern können, obwohl der eigentliche Steg nicht ersetzt wird.

Welche Art von Schmuck wird für ein Nackenpiercing verwendet?

Hantel: Eine Langhantel ist eine lange Metallstange mit zwei kleinen Kugeln an beiden Enden, von denen eine befestigt und eine abnehmbar ist. Einige Oberflächenhanteln werden so hergestellt, dass beide Hanteln abnehmbar sind, sodass Sie Ihren Schmuck wechseln können, ohne ihn vollständig zu ersetzen. Bei einem Nackenpiercing wird der Stab von der Eintritts- bis zur Austrittsstelle unterhalb der Hautoberfläche durchgeschoben und fixiert.

Welches Schmuckmaterial wird für ein Nackenpiercing verwendet?

Rostfreier Stahl: Chirurgenstahl ist eine weitere beliebte Wahl für Schmuck, aber auch hier ist er nicht der sicherste. Da es Nickel enthält, sollte chirurgischer Stahl von Personen mit Nickelallergien oder Personen, die Nickel allgemein als irritierend empfinden, gemieden werden. „Viele meiner Patienten sind allergisch gegen Nickel und viele der Metallpiercings da draußen enthalten irgendeine Art von Nickel“, sagt Waxweiler. „Wir können das später ausprobieren, aber während das Piercing zunächst heilt, bleib bei etwas weniger Riskantem.“

Titan: Für ein definitiv sicheres Metall entscheiden Sie sich am besten für Titan. Titan enthält kein Nickel und verursacht daher keine allergischen Reaktionen oder Reizungen. Es läuft auch nicht an und ist leicht, sodass Sie nicht einmal an Ihren Schmuck denken müssen, bis es Zeit ist, ihn auszutauschen.

Gold: Für ein einzigartiges Metall entscheiden Sie sich für Gold. Achte jedoch darauf, dass jeder Goldschmuck, den du bekommst, über 14 Karat hat, da alles, was weicher ist, Bakterien beherbergen und deinem Piercing schaden könnte.